Không vào được app Vietcombank, BIDV sau khi lên iOS 27 Beta

Nhiều ứng dụng ngân hàng đến game phổ biến đang gặp lỗi trên iOS 27 Developer Beta vừa được Apple phát hành. Người dùng không nên update trên chiếc iPhone chính.

Bản iOS 27 Beta đã được phát hành ngày sau WWDC 2026. Ảnh: 9to5Mac.

Ngay sau khi Apple phát hành phiên bản thử nghiệm iOS 27 Developer Beta sau sự kiện WWDC 2026, nhiều người dùng tại Việt Nam thử nâng cấp thông qua đường dẫn cấu hình hoặc IPA. Sau đó, nhiều trường hợp lỗi phát sinh chủ yếu do tương thích phần mềm. Vấn đề được ghi nhận liên quan đến việc không thể truy cập một số ứng dụng ngân hàng, lỗi tự thoát ứng dụng khi chơi game và độ trễ trên giao diện hệ thống.

Trên các cộng đồng, diễn đàn người dùng iPhone tại Việt Nam, vấn đề xung đột phần mềm, không thể sử dụng app được nhiều người dùng phản ánh, sau khi họ nâng cấp iOS beta.

Cụ thể, đối với nhóm ứng dụng tài chính, nhiều trường hợp không thể thực hiện thao tác đăng nhập trên Vietcombank. Còn ở BIDV, hệ thống cho phép truy cập ban đầu nhưng sẽ tự động đóng và văng ra màn hình chính sau khoảng 15 giây hoạt động. Một số ứng dụng ngân hàng khác như VPBank được ghi nhận vẫn hoạt động bình thường tính đến thời điểm hiện tại.

Đối với nhóm giải trí, tựa game Genshin Impact ghi nhận tình trạng đóng băng và văng ứng dụng ngay tại màn hình khởi động. Đội ngũ phát hành trò chơi đã xác nhận vấn đề trên các thiết bị chạy iOS 27 Developer Beta và khuyến nghị người chơi tạm ngưng việc nâng cấp hệ thống để đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn.

Nhiều vấn đề được ghi nhận trên iOS 27 Beta. Ảnh: Facebook.

Ở cấp độ hệ điều hành, một số người dùng thiết bị Apple hỗ trợ tính năng Màn hình luôn bật (Always On Display) cũng phản ánh về tình trạng xuất hiện độ trễ khi thực hiện thao tác khóa màn hình.

Các sự cố về tính tương thích nói trên thường có thể dự báo trước đối với các phiên bản "Developer Beta". Khác với bản cập nhật thông thường, phiên bản này được phát hành sớm dành riêng cho giới lập trình viên và nhà phát triển phần mềm. Mục đích chính nhằm cung cấp môi trường để các đối tác có thời gian kiểm tra, tinh chỉnh và cập nhật ứng dụng của họ cho phù hợp với bộ mã nguồn mới trước khi hệ điều hành ra mắt chính thức.

Do chưa được tối ưu hóa cho người dùng đại trà, bản Developer Beta thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định hệ thống. Các vấn đề phổ biến bao gồm xung đột phần mềm, giảm thời lượng pin nhanh chóng, thiết bị tăng nhiệt độ bất thường và lỗi hiển thị giao diện.

Dựa trên dữ liệu từ chu kỳ cập nhật trước (như iOS 17 hay iOS 18 Beta), các ứng dụng yêu cầu tiêu chuẩn bảo mật khắt khe như ngân hàng số, ví điện tử hay ứng dụng định danh VNeID thường dễ bị vô hiệu hóa nhất khi hệ điều hành có thay đổi.

Quá trình khắc phục thường đòi hỏi người dùng phải chờ đợi bản vá lỗi từ chính nhà cung cấp, có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Người dùng phổ thông được khuyến cáo nên kiên nhẫn chờ đến khi Apple phát hành phiên bản Public Beta hoặc bản chính thức vào mùa thu để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Hệ điều hành iOS 27 vừa được Apple chính thức giới thiệu tại WWDC 2026. Điểm đáng chú ý của nằm ở việc tiếp tục hỗ trợ dải thiết bị cũ từ dòng iPhone 11 ra mắt năm 2019.

Đồng thời, Apple cho biết đã nâng cấp bộ điều phối CPU, giúp tối ưu hóa hiệu suất thiết bị. Theo dữ liệu từ nhà sản xuất, việc tinh chỉnh này giúp tăng tốc độ khởi chạy ứng dụng lên 30% và hiển thị ảnh trong thư viện nhanh hơn 70%. Bên cạnh đó, iOS 27 cũng đi kèm với hệ thống tra cứu được đại tu toàn diện và sự tích hợp của công cụ trí tuệ nhân tạo Siri AI.

Bản thử nghiệm phổ thông được Táo khuyết hứa hẹn ra mắt vào tháng 7. Trong khi đó iOS 27 chính thức thường được trình làng cùng iPhone mới vào trung tuần tháng 9.