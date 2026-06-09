Apple giới thiệu gì ở sự kiện cuối của Tim Cook?

WWDC 2026 cho thấy AI đã trở thành trọng tâm của Apple, từ Siri đến Safari, Camera và hệ sinh thái nhà thông minh.

WWDC 2026 đánh dấu bước chuyển lớn của Apple khi AI được tích hợp sâu vào các nền tảng và ứng dụng cốt lõi. Ảnh: Apple.

Sau nhiều tháng bị đánh giá chậm chân trong cuộc đua AI, Apple đã chọn WWDC 2026 để giới thiệu chiến lược mới xoay quanh Apple Intelligence. Thay vì bổ sung các tính năng riêng lẻ, hãng đang hướng tới việc tích hợp AI xuyên suốt toàn bộ hệ sinh thái, từ iPhone, iPad đến Mac và các thiết bị nhà thông minh.

Tâm điểm của sự kiện năm nay là Siri, trợ lý ảo được Apple nâng cấp toàn diện nhằm cạnh tranh với thế hệ chatbot AI mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Siri mới có khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, duy trì các cuộc hội thoại tự nhiên hơn và đưa ra phản hồi chi tiết thay vì chỉ thực hiện các lệnh đơn giản như trước.

Siri trở thành tâm điểm của Apple Intelligence

Theo Apple, Siri giờ đây có thể nhận biết những gì đang hiển thị trên màn hình để đưa ra phản hồi phù hợp với ngữ cảnh sử dụng. Trên iPhone, trợ lý ảo này được tích hợp sâu hơn vào hệ điều hành, bao gồm khả năng kích hoạt trực tiếp từ Dynamic Island và hỗ trợ nhiều tác vụ phức tạp hơn.

Siri AI có thể hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình, khai thác ngữ cảnh cá nhân, tìm kiếm trên ứng dụng và web để đưa ra câu trả lời phù hợp. Ảnh: Apple.

Trên macOS 27 Golden Gate, Siri cũng xuất hiện trong Spotlight, biến công cụ tìm kiếm quen thuộc thành một trung tâm hỏi đáp AI. Người dùng có thể yêu cầu Siri tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung hoặc thực hiện các tác vụ liên quan đến tệp tin ngay từ giao diện này.

Trên macOS 27 Golden Gate, Apple tích hợp Siri trực tiếp vào Spotlight, cho phép người dùng tìm kiếm và tương tác với AI ngay từ thanh tìm kiếm. Ảnh: Apple.

Những thay đổi trên cho thấy Apple không còn xem Siri là một trợ lý giọng nói đơn thuần. Thay vào đó, hãng muốn biến Siri thành lớp tương tác AI chung trên mọi thiết bị.

AI xuất hiện ở mọi nơi trong hệ sinh thái Apple

Bên cạnh Siri, Apple cũng mang AI đến nhiều ứng dụng và dịch vụ khác.

Safari được bổ sung khả năng sắp xếp tab theo chủ đề, theo dõi thay đổi trên các trang web và gửi thông báo khi xuất hiện nội dung mới. Apple cũng cho phép người dùng tạo tiện ích mở rộng cho trình duyệt bằng các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên.

Safari được bổ sung khả năng sắp xếp tab theo chủ đề, theo dõi thay đổi trên các trang web và gửi thông báo khi xuất hiện nội dung mới. Ảnh: Apple.

Ứng dụng Camera trên iPhone được nâng cấp với chế độ Siri Mode, cho phép nhận diện vật thể trong khung hình và cung cấp thông tin theo thời gian thực. Trong khi đó, Messages có thể gợi ý hình ảnh phù hợp để chia sẻ trong cuộc trò chuyện, còn Mail hỗ trợ tạo sự kiện và xử lý nội dung thông minh hơn.

Apple bổ sung Siri Mode cho ứng dụng Camera, cho phép nhận diện vật thể và cung cấp thông tin theo thời gian thực. Ảnh: Digital Trends.

AI cũng xuất hiện trong nền tảng nhà thông minh Home. Hệ thống có thể tự động tạo mô tả cho video từ camera an ninh, tổng hợp dữ liệu từ nhiều camera khác nhau và cho phép người dùng tìm kiếm nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ứng dụng Nhà giờ đây hỗ trợ mô tả video được tạo tự động, cho phép người dùng tìm kiếm thông qua clip camera, đồng thời đưa các clip đáng chú ý lên đầu trang tìm kiếm. Ảnh: Apple.

Dù WWDC 2026 vẫn mang đến những thay đổi về giao diện và hệ điều hành, AI mới là chủ đề xuyên suốt của sự kiện. Sau nhiều năm tập trung vào phần cứng, Apple đang cho thấy tham vọng biến trí tuệ nhân tạo thành nền tảng cốt lõi cho thế hệ sản phẩm tiếp theo, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các đối thủ như OpenAI, Google và Microsoft trong cuộc đua AI.