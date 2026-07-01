Vừa mua MacBook, chưa kịp kích hoạt thì cửa hàng tăng giá 6 triệu

Loạt sản phẩm Apple gồm MacBook, iPad và TV vừa tăng giá. Với nhiều người mua đúng phút chót, chỉ nửa giờ chênh lệch đã giúp họ tiết kiệm được vài triệu đồng.

Một chút may mắn và quyết định đúng thời điểm giúp người mua tránh được đợt tăng giá lớn nhất của Apple trong nhiều năm. Ảnh: Chí Hiếu.

Tối 25/6, Apple bất ngờ đóng cửa Apple Store trực tuyến trong ít phút trước khi mở lại với bảng giá mới dành cho nhiều sản phẩm tại Việt Nam. Hàng loạt mẫu MacBook, iPad, Apple TV và một số thiết bị phần cứng khác đồng loạt tăng giá từ 15-25%.

Theo bảng giá mới trên Apple Store Việt Nam cập nhật ngày 29/6, nhiều sản phẩm Apple đã tăng từ 3-9 triệu đồng chỉ sau một đợt điều chỉnh. MacBook Air M5 13 inch tăng từ 29,99 triệu đồng lên 35,99 triệu đồng, chênh 6 triệu đồng, trong khi phiên bản 15 inch tăng 7 triệu đồng, lên 41,99 triệu đồng. MacBook Pro 14 inch dùng chip M5 Pro ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm MacBook tới 9 triệu đồng, từ 59,99 triệu đồng lên 68,99 triệu đồng.

Ở phân khúc máy tính bảng, iPad Air 11 inch tăng 4,31 triệu đồng, còn iPad Pro 11 inch tăng 5,6 triệu đồng. Ngay cả MacBook Neo, mẫu máy có giá thấp nhất trong danh mục, cũng tăng thêm 3 triệu đồng, lên 19,49 triệu đồng. Đây là một trong những đợt điều chỉnh giá mạnh nhất của Apple tại Việt Nam trong nhiều năm qua

Với nhiều người dùng, đợt điều chỉnh này đến quá bất ngờ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn trước khi các đại lý đồng loạt cập nhật giá mới, một số người vẫn kịp mua sản phẩm theo mức giá cũ, tiết kiệm từ vài triệu đến gần chục triệu đồng.

"May vì không chờ thêm vài ngày"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Sương, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết đầu tháng 6, chiếc laptop cũ bắt đầu hỏng bàn phím và touchpad nên chị quyết định đổi máy. Sau nhiều ngày cân nhắc giữa ThinkPad và MacBook Air M5, chị chốt mua mẫu laptop của Apple. Nhưng đúng lúc chuẩn bị "xuống tiền", tối 25/6 Apple điều chỉnh giá loạt sản phẩm, khiến kế hoạch của chị gần như đổ bể.

Nghĩ rằng các đại lý cũng đã điều chỉnh theo, sáng hôm sau chị đến một cửa hàng với ý định mua laptop khác có giá phù hợp hơn. Khi nhân viên đang mở hộp chiếc máy mới để kiểm tra sản phẩm và chuẩn bị lập hóa đơn, chị chia sẻ rằng mình vốn định mua MacBook Air M5 nhưng đành đổi ý vì giá tăng vượt ngân sách.

"Lúc đó bạn nhân viên nói cửa hàng vẫn chưa cập nhật giá mới và mình vẫn có thể mua Air M5 với mức giá cũ. Tôi hỏi đổi và nhân viên xác nhận là được, nên tôi chọn màu rồi thanh toán luôn", chị kể.

Chỉ khoảng 20-30 phút sau khi hoàn tất thanh toán, khi chị Sương đang ngồi chờ nhân viên kích hoạt máy, cửa hàng nhận thông báo tạm dừng bán MacBook để cập nhật bảng giá mới. Nếu chậm thêm chưa đầy nửa giờ, chị sẽ phải trả thêm hơn 6 triệu đồng cho cùng một mẫu máy.

Khi nhân viên còn đang thiết lập chiếc máy chị Sương vừa mua, cửa hàng nhận thông báo tăng giá, với mức giá mới đắt hơn tới 6 triệu. Ảnh: NVCC.

"Giá tăng mạnh, nên khi mua được máy tính mới chưa đến 30 triệu đồng ở phút cuối, tôi thấy khá may mắn. Cũng may là tôi không chờ đến cuối tuần mới đi mua và chịu khó nói chuyện với nhân viên cửa hàng, nhờ vậy mới biết bên họ vẫn chưa cập nhật giá mới", chị chia sẻ.

Đợt tăng giá cũng khiến chị cân nhắc lại dự định nâng cấp điện thoại. Hiện sử dụng iPhone 14 Pro và từng dự định đổi lên iPhone 18 Pro khi ra mắt, chị cho biết nhiều khả năng sẽ tiếp tục dùng máy cũ nếu giá iPhone cũng tăng tương tự.

Apple TV 4 năm tuổi vẫn không thoát cảnh tăng giá

Không chỉ MacBook, Apple TV cũng nằm trong nhóm tăng giá mạnh nhất. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phúc Thịnh (25 tuổi, sống tại TP.HCM), cho biết đã có ý định mua Apple TV 4K phiên bản 64 GB từ lâu nhưng vẫn chần chừ vì chờ tin đồn Apple sẽ ra mắt phiên bản mới vào cuối năm.

Khi thấy giá chính hãng bất ngờ tăng từ 3,5 triệu đồng lên gần 6 triệu đồng, anh lập tức tìm những cửa hàng vẫn còn bán theo mức giá cũ và kịp mua Apple TV với giá cũ, tiết kiệm khoảng 2,5 triệu đồng so với bảng giá mới.

"Tôi quyết định mua luôn vì cảm thấy mức giá mới không còn xứng đáng, kể cả nếu cuối năm Apple ra mắt phiên bản mới với công nghệ hay hiệu năng tốt hơn", anh nói.

Apple TV 4K 64 GB là một trong những sản phẩm tăng giá mạnh nhất, từ khoảng 3,5 triệu đồng lên gần 6 triệu đồng. Ảnh: Apple.

Theo Thịnh, việc tìm mua máy không hề dễ dàng. Khi anh bắt đầu liên hệ, Apple Store và nhiều hệ thống bán lẻ đã cập nhật bảng giá mới. Ngay cả cửa hàng anh mua cũng điều chỉnh giá chỉ sau một ngày.

Điều khiến anh bất ngờ hơn là phiên bản Apple TV này đã ra mắt khoảng 4 năm nhưng vẫn tăng giá hơn 50%.

Theo Thịnh, nguyên nhân có thể đến từ chi phí chip nhớ, vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành thiết bị. Anh cũng dẫn trường hợp PlayStation 5 và Xbox từng tăng giá dù đã ra mắt nhiều năm để cho rằng đây có thể là xu hướng chung khi chi phí linh kiện leo thang.

Tuy nhiên, điều khiến Thịnh băn khoăn là thời điểm Apple tăng giá. Theo nhiều nguồn tin, Apple được cho là sẽ ra mắt thế hệ Apple TV mới vào cuối năm, đồng nghĩa phiên bản hiện tại có thể sớm bị thay thế.

"Tôi không rõ vì sao Apple vẫn tăng giá mạnh một thiết bị đã 4 năm tuổi. Cá nhân tôi đoán hãng có thể muốn nâng mặt bằng giá ngay từ bây giờ, rồi khi ra mắt phiên bản mới sẽ giữ mức giá đó để người dùng cảm thấy dễ chấp nhận hơn", anh chia sẻ.

Đợt tăng giá khiến bài toán nâng cấp thiết bị Apple trở nên khó hơn: chờ giá giảm hay chốt mua ngay? Ảnh: Bloomberg.

Đợt điều chỉnh lần này không chỉ khiến chi phí sở hữu sản phẩm Apple tăng lên mà còn tạo ra một "khoảng trễ" ngắn giữa Apple Store và một số hệ thống bán lẻ trong quá trình cập nhật bảng giá. Chính khoảng thời gian này đã giúp một số người kịp mua sản phẩm với mức giá cũ trước khi các đại lý đồng loạt điều chỉnh.

Cơ hội đó nhanh chóng khép lại. Với nhiều người, việc chốt đơn đúng thời điểm giúp họ tiết kiệm từ 2-6 triệu đồng. Trong khi đó, những người chưa kịp xuống tiền giờ đây buộc phải cân nhắc giữa việc chấp nhận mức giá mới hoặc tiếp tục chờ đợi thế hệ sản phẩm tiếp theo của Apple.