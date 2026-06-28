Vì sao Apple muốn mua chip Trung Quốc?

Để giảm áp lực chi phí, Apple đang muốn mua chip nhớ từ công ty Trung Quốc, có tên trong danh sách đen của Mỹ.

Apple đã tăng giá nhiều MacBook và iPad do chi phí chip nhớ tăng vọt. Ảnh: The Verge.

Theo nguồn tin của FT, Apple đang vận động hành lang chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để mua chip nhớ từ CXMT, công ty bị Lầu Năm Góc cho vào danh sách đen do cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Tin đồn cho biết Apple đã tiếp cận Bộ Thương mại Mỹ từ hơn một tháng trước, đồng thời liên hệ một số quan chức trong chính phủ. Đây được xem là nỗ lực giúp Táo khuyết giảm áp lực tài chính trong bối cảnh giá chip nhớ tăng cao.

Trên thực tế, Apple không bị cấm mua chip từ các công ty như CXMT hay YMTC. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đều đưa 2 doanh nghiệp này vào danh sách đen. Mang tên 1260H, danh sách gồm hàng chục tập đoàn Trung Quốc bị cáo buộc có liên hệ với quân đội, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ.

Apple đã tăng giá các mẫu MacBook và iPad, động thái khiến vốn hóa công ty giảm 263 tỷ USD . Hãng cho biết giá bộ nhớ "không bền vững" nên phải chuyển chi phí sang người dùng, theo sau một số thương hiệu điện tử khác.

Theo FT, mua được chip nhớ từ CXMT có thể giúp Apple giảm bớt áp lực. Việc vận động hành lang diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump hội đàm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi giữa tháng 5.

Trước cuộc gặp trên, Mỹ đã hoãn ban hành một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ nhắm đến các công ty Trung Quốc. Danh sách 1260H có thể ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp, nhưng hầu hết không gây hậu quả pháp lý.

Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ thêm CXMT vào diện cân nhắc đưa vào danh sách thực thể (Entity List). Thời điểm đó, Nhà Trắng yêu cầu hoãn áp dụng chính sách do đang đàm phán thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Hiện tại, chưa rõ liệu chính quyền ông Trump có cho phép Apple mua chip từ CXMT hay không. Năm ngoái, tổng thống Mỹ đồng ý để Nvidia bán chip H200 tiên tiến cho Trung Quốc, động thái khiến nhiều quan chức phản đối.

Hồi tháng 2, Lầu Năm Góc cập nhật danh sách 1260H, nhưng rút lại sau đó một tiếng. Nguồn tin từ FT cho biết Nhà Trắng không hài lòng do "ai đó ở Lầu Năm Góc" đã xóa CXMT và YMTC. Khi danh sách được công bố trở lại, 2 công ty này vẫn có tên.

MacBook Neo giờ đây đắt hơn 100 USD . Ảnh: Bloomberg.

Quốc hội Mỹ có thể phản đối nếu chính quyền ông Trump chấp thuận để Apple mua chip từ CXMT. Hãng từng chịu phản ứng tương tự vào năm 2022 khi cân nhắc mua chip nhớ từ YMTC, trang bị cho iPhone bán tại Trung Quốc. Marco Rubio, thời điểm đó là lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, nói rằng Apple "đang chơi với lửa".

Ngoài Trung Quốc, ngành công nghiệp chip nhớ chủ yếu xoay quanh 3 công ty lớn. Với bộ nhớ DRAM, Apple hiện hợp tác với Micron (Mỹ), Samsung và SK Hynix (Hàn Quốc).

Trước đó, cơ quan quản lý Trung Quốc chấp thuận để CXMT niêm yết cổ phiếu tại Thượng Hải, đánh dấu bước tiến mới nhằm cạnh tranh với những doanh nghiệp sản xuất DRAM truyền thống.

Giá DRAM từng giảm mạnh vào năm 2023 do nguồn cung dư thừa. Điều này mang đến lợi thế cho những khách hàng như Apple, có thể mua bộ nhớ số lượng lớn với giá rẻ.

Sự bùng nổ của AI trong 3 năm qua khiến thị trường đảo lộn. Trong bối cảnh các tập đoàn lớn đầu tư xây dựng hạ tầng AI, nhu cầu cho loại DRAM tiên tiến (HBM) dẫn đến tình trạng thiếu hụt chip nhớ cho thiết bị điện tử phổ thông.