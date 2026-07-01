Apple cập nhật tính năng 'không thể thiếu' trên app dựng phim

Bản cập nhật lớn cho Creator Studio bổ sung nhiều tính năng AI, trong đó có tự thêm phụ đề quen thuộc trong nhiều ứng dụng dựng phim.

Gói phần mềm của Apple phục vụ người dùng sáng tạo chuyên nghiệp. Ảnh: Apple.



Cụ thể, Final Cut Pro trên Mac và iPad nhận được những cải tiến đáng kể giúp tăng tốc độ hậu kỳ. Nổi bật nhất là tính năng Generate Captions (Tự động tạo phụ đề). Bằng cách khai thác sức mạnh của AI chạy trên thiết bị, tính năng này tự động chuyển đổi âm thanh trong video thành văn bản chuẩn xác và đặt khớp hoàn hảo lên dòng thời gian (timeline). Người biên tập có thể linh hoạt tùy chỉnh font chữ, màu sắc, vị trí cũng như tạo hiệu ứng chuyển động cho phụ đề theo phong cách riêng.

Bên cạnh đó, tính năng Edit Detection hỗ trợ tự động phân tích các video đã xuất (flattened video) và tự động chia nhỏ chúng lại thành các clip gốc ban đầu trên dòng thời gian. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho những ai cần chỉnh sửa lại một bản dựng sẵn mà không có tệp dự án gốc, giúp nhanh chóng cắt ghép các đoạn nội dung nổi bật để chia sẻ lên mạng xã hội mà không phải tìm kiếm các điểm cắt bằng tay.

Riêng phiên bản dành cho hệ điều hành Mac được bổ sung công cụ Auto Mask độc quyền. AI sẽ tự động nhận diện nhanh chóng các chủ thể cụ thể trong cảnh quay như làn da, mái tóc, bầu trời, trang phục hay tán cây mà không cần thực hiện theo dõi (tracking) thủ công. Người dùng chỉ cần di chuột qua clip để xem trước phần được chọn, sau đó kết hợp với Magnetic Mask để cô lập vùng chỉnh sửa màu sắc hoặc thêm hiệu ứng một cách chính xác. Ngoài ra, thuật toán Match Color cũng được tái thiết kế giúp đồng bộ màu sắc tự nhiên, hài hòa hơn giữa nhiều nguồn phim và điều kiện ánh sáng khác nhau.

Pixelmator Pro, app chỉnh ảnh được Apple mua lại cuối năm 2024 cũng được tích hợp sâu vào nhiều ứng dụng khác trong gói. Người dùng Final Cut Pro có thể gửi trực tiếp một khung hình sang Pixelmator Pro để thiết kế ảnh thu nhỏ (thumbnail) rồi đưa ngược lại timeline tức thì. Quy trình tương tự cũng được áp dụng cho bộ ứng dụng văn phòng iWork (Keynote, Pages, Numbers), giúp chỉnh sửa ảnh trực tiếp bên trong tài liệu và tự động lưu đồng bộ.

Tính năng tự thêm phụ đề dựa trên âm thanh đã rất quen thuộc trên nhiều app dựng phim, và vừa được bổ sung vào Final Cut Pro. Ảnh: Apple.

Đối với mảng âm thanh, Logic Pro nâng cấp thuật toán Chord ID nhằm phân tích hòa âm chính xác hơn, nhận diện tốt các hợp âm mở rộng ngay cả trên nhạc cụ bị méo tiếng hoặc lệch dây. Người dùng còn được trải nghiệm tính năng Granular Alchemy mới và dự án mẫu Producer Project từ nhà sản xuất từng đoạt giải Grammy Khris Riddick-Tynes để học hỏi quy trình sản xuất thực tế.

Các ứng dụng hỗ trợ như Motion, Compressor và Final Cut Camera cũng nhận các nâng cấp giá trị như hỗ trợ Clean HDMI Out (yêu cầu iPhone 17 Pro) và xuất định dạng ProRes LT.

Gói phần mềm Creator Studio được Apple giới thiệu vào tháng 1. Ngoài những app tạo nội dung kể trên, gói này còn có bộ phần mềm văn phòng gồm Pages (soạn văn bản), Numbers (tạo trang tính) và Keynote (slide thuyết trình) với loạt tính năng nâng cao.

Giá bán của gói phần mềm là 200.000 đồng/tháng (hoặc 2 triệu đồng/năm), người dùng thuộc đối tượng giáo dục có thể đăng ký với giá 80.000 đồng/tháng (hoặc 800.000 đồng/năm). Trong bối cảnh Việt Nam siết chặt sử dụng phần mềm bản quyền, và nhiều người dùng cũng gặp vấn đề khi mua gói ứng dụng của Adobe, Creator Studio cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu người dùng quen với các app do Apple phát hành.