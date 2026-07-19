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Công nghệ

Mini Magazine

Ai sẽ định đoạt trận chung kết World Cup 2026?

  • Chủ nhật, 19/7/2026 17:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong khi Messi là nhân tố nổi bật nhất của Argentina, Tây Ban Nha sở hữu lối chơi và con người đồng đều hơn hẳn.

ESP
Tây Ban Nha vs Argentina
Điểm nhấn thống kê
ARG
FIFA World Cup 2026 · Chung kết
Cầu thủ quan trọng nhất
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16
Rodri
Tây Ban Nha · Tiền vệ trung tâm
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10
Messi
Argentina · Tiền đạo
1. Rodri: Trái tim của hệ thống
world cup 2026 ảnh 3
655
Đường chuyền thành công
Kỷ lục World Cup
Rodri dẫn đầu giải về tần suất pressing tầm cao.
2. Pau Cubarsí: Chuyên gia kiến tạo lùi sâu
world cup 2026 ảnh 4
94%
Tỷ lệ chuyền xuyên tuyến chính xác
550 đường chuyền thành công, xếp thứ hai toàn giải.
3. Hành lang biên: Gót chân Achilles của Argentina
world cup 2026 ảnh 5
Cucurella, mối nguy trực tiếp từ biên trái
5/7 bàn thua của Argentina đến từ hai biên.
4. Messi: Ngòi nổ của Argentina
world cup 2026 ảnh 6
12
Đóng góp trực tiếp
8 bàn thắng · 4 kiến tạo
33%
Cơ hội của toàn đội
29%
Cú dứt điểm của toàn đội
19%
Chạm bóng ở 1/3 cuối sân
64%
Thời gian đi bộ giữa các pha bóng
5. Argentina là “vua” kết thúc trận đấu
world cup 2026 ảnh 7
12/19
Bàn thắng của Argentina được ghi sau phút 75
9/19
Bàn thắng trực tiếp thay đổi cục diện
Tỷ lệ dự đoán vô địch trước trận
Tây Ban Nha · 59%
41% · Argentina
Đồ họa: Tri Thức – Znews (có sự hỗ trợ của AI)
Dữ liệu: FIFA World Cup 2026 · Opta

Maradona biến tuyển Anh thành 'nạn nhân thế kỷ' của Argentina thế nào?

Tuyển Anh vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng cho cả hai bàn thắng thế kỷ của Maradona, là hai trong những ký ức sâu đậm nhất về duyên nợ Anh - Argentina ở World Cup.

Cuốn sách mới nhất vừa ra mắt vào tháng 6 năm nay của Asif Burhan, The Other Side of the Hand of God (Tạm dịch: Góc nhìn khác về Bàn tay của Chúa), đã mổ xẻ chi tiết bốn phút định mệnh giữa hai bàn thắng của Maradona.

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Nhật Minh

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