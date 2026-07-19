Ai sẽ định đoạt trận chung kết World Cup 2026?

Trong khi Messi là nhân tố nổi bật nhất của Argentina, Tây Ban Nha sở hữu lối chơi và con người đồng đều hơn hẳn.
Tây Ban Nha vs Argentina Điểm nhấn thống kê
FIFA World Cup 2026 · Chung kết
Cầu thủ quan trọng nhất
16
Rodri
Tây Ban Nha · Tiền vệ trung tâm
10
Messi
Argentina · Tiền đạo
1. Rodri: Trái tim của hệ thống
655
Đường chuyền thành công
Kỷ lục World Cup
Rodri dẫn đầu giải về tần suất pressing tầm cao.
2. Pau Cubarsí: Chuyên gia kiến tạo lùi sâu
94%
Tỷ lệ chuyền xuyên tuyến chính xác
550 đường chuyền thành công, xếp thứ hai toàn giải.
3. Hành lang biên: Gót chân Achilles của Argentina
Cucurella, mối nguy trực tiếp từ biên trái
5/7 bàn thua của Argentina đến từ hai biên.
4. Messi: Ngòi nổ của Argentina
12
Đóng góp trực tiếp
8 bàn thắng · 4 kiến tạo
33%
Cơ hội của toàn đội
29%
Cú dứt điểm của toàn đội
19%
Chạm bóng ở 1/3 cuối sân
64%
Thời gian đi bộ giữa các pha bóng
5. Argentina là “vua” kết thúc trận đấu
12/19
Bàn thắng của Argentina được ghi sau phút 75
9/19
Bàn thắng trực tiếp thay đổi cục diện
Tỷ lệ dự đoán vô địch trước trận
Tây Ban Nha · 59%
41% · Argentina
Đồ họa: Tri Thức – Znews (có sự hỗ trợ của AI)
Dữ liệu: FIFA World Cup 2026 · Opta
Maradona biến tuyển Anh thành 'nạn nhân thế kỷ' của Argentina thế nào?
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