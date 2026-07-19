Ai sẽ định đoạt trận chung kết World Cup 2026?

Maradona biến tuyển Anh thành 'nạn nhân thế kỷ' của Argentina thế nào?

Tuyển Anh vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng cho cả hai bàn thắng thế kỷ của Maradona, là hai trong những ký ức sâu đậm nhất về duyên nợ Anh - Argentina ở World Cup.

Cuốn sách mới nhất vừa ra mắt vào tháng 6 năm nay của Asif Burhan, The Other Side of the Hand of God (Tạm dịch: Góc nhìn khác về Bàn tay của Chúa), đã mổ xẻ chi tiết bốn phút định mệnh giữa hai bàn thắng của Maradona.