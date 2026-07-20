của Tây Ban Nha
Những con số không tưởng sau chức vô địch của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha gặp sự cản trở từ phía hàng thủ của Argentina trước khi ghi bàn. Nhưng điều đó cũng không thể khỏa lấp việc đây là một trong những trận chung kết chênh lệch nhất.
Chức vô địch
của Tây Ban Nha
của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
1
-
0
Argentina
Sau hiệp phụ · New York New Jersey Stadium
1.
Trận chung kết một chiều
Tây Ban Nha
Argentina
20
Cú dứt điểm
2
12
Dứt điểm trúng đích
0
1,94
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
0,20
Độ nghiêng sân ở khu vực 1/3 cuối sân
Số đường chuyền ở 1/3 cuối sân.
Tây Ban Nha
83,3%
235 đường chuyền
Argentina
16,7%
47 đường chuyền
+18
Chênh lệch cú sút, lớn thứ hai từng được ghi nhận trong một trận chung kết World Cup; sau mức +22 năm 1990
25
Số lần phạm lỗi của Argentina, nhiều nhất tại World Cup kể từ khi chính họ phạm 26 lỗi ở chung kết 2022
Thứ 5
Ferran Torres là cầu thủ dự bị thứ năm ghi bàn ở chung kết World Cup, người đầu tiên kể từ Mario Götze năm 2014
Thứ 6
Enzo Fernández là cầu thủ thứ sáu bị truất quyền thi đấu ở chung kết World Cup; Argentina chiếm 3 trong 6 trường hợp
2.
'Tường thành' hàng thủ
1
Tây Ban Nha chỉ thủng lưới một bàn sau 8 trận - ít nhất trong lịch sử với một đội vô địch World Cup
2,3 xG
Đối thủ của Tây Ban Nha chỉ tạo ra tổng cộng 2,3 xG trong cả giải, tương đương 0,3 xG/trận - thấp nhất từng được ghi nhận
Pha cứu thua của hai thủ môn
Emiliano Martínez trong trận chung kết và Unai Simón trong toàn giải
11
Emiliano Martínez
Kỷ lục cho một trận chung kết World Cup
10
Unai Simón
Tổng số pha cứu thua trong cả giải
3.
Cột mốc lịch sử của Tây Ban Nha
38
Trận bất bại liên tiếp với 29 thắng, 9 hòa - kỷ lục của một đội tuyển nam châu Âu
2010 - 2026
Hai lần vô địch thế giới, đồng thời đang là đương kim vô địch Euro 2024
Thứ 4
Đội tuyển nam đồng thời giữ chức vô địch châu Âu và World Cup, sau Tây Đức, Pháp và thế hệ Tây Ban Nha 2008-2012
29-9
Thành tích thắng-hòa trong chuỗi 38 trận bất bại, bắt đầu từ tháng 3/2024
Những chuỗi bất bại dài nhất của các đội tuyển nam châu Âu
Số trận và thành tích thắng-hòa
1.
Tây Ban Nha · 3/2024-nay
38
29 thắng · 9 hòa
2.
Italy · 10/2018-9/2021
37
28 thắng · 9 hòa
3.
Tây Ban Nha · 2/2007-6/2009
35
32 thắng · 3 hòa
4.
Tây Ban Nha · 9/1994-11/1997
31
20 thắng · 11 hòa
5.
Pháp · 2/1994-10/1996
30
20 thắng · 10 hòa
5.
Italy · 11/1935-7/1937
30
24 thắng · 6 hòa
Đồ họa: Tri Thức - Znews (có sự hỗ trợ của AI) · Ảnh: Reuters
Nguồn số liệu: FIFA, ESPN, Yahoo Sports, Opta Analyst