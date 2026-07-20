Những con số không tưởng sau chức vô địch của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha gặp sự cản trở từ phía hàng thủ của Argentina trước khi ghi bàn. Nhưng điều đó cũng không thể khỏa lấp việc đây là một trong những trận chung kết chênh lệch nhất.

Chức vô địch

của Tây Ban Nha Tây Ban Nha 1 - 0 Argentina Sau hiệp phụ · New York New Jersey Stadium 1. Trận chung kết một chiều Tây Ban Nha Argentina 20 Cú dứt điểm 2 12 Dứt điểm trúng đích 0 1,94 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,20 Độ nghiêng sân ở khu vực 1/3 cuối sân Số đường chuyền ở 1/3 cuối sân. Tây Ban Nha 83,3% 235 đường chuyền Argentina 16,7% 47 đường chuyền



+18 Chênh lệch cú sút, lớn thứ hai từng được ghi nhận trong một trận chung kết World Cup; sau mức +22 năm 1990 25 Số lần phạm lỗi của Argentina, nhiều nhất tại World Cup kể từ khi chính họ phạm 26 lỗi ở chung kết 2022 Thứ 5 Ferran Torres là cầu thủ dự bị thứ năm ghi bàn ở chung kết World Cup, người đầu tiên kể từ Mario Götze năm 2014 Thứ 6 Enzo Fernández là cầu thủ thứ sáu bị truất quyền thi đấu ở chung kết World Cup; Argentina chiếm 3 trong 6 trường hợp 2. 'Tường thành' hàng thủ 1 Tây Ban Nha chỉ thủng lưới một bàn sau 8 trận - ít nhất trong lịch sử với một đội vô địch World Cup 2,3 xG Đối thủ của Tây Ban Nha chỉ tạo ra tổng cộng 2,3 xG trong cả giải, tương đương 0,3 xG/trận - thấp nhất từng được ghi nhận Pha cứu thua của hai thủ môn Emiliano Martínez trong trận chung kết và Unai Simón trong toàn giải 11 Emiliano Martínez Kỷ lục cho một trận chung kết World Cup 10 Unai Simón Tổng số pha cứu thua trong cả giải 3. Cột mốc lịch sử của Tây Ban Nha 38 Trận bất bại liên tiếp với 29 thắng, 9 hòa - kỷ lục của một đội tuyển nam châu Âu 2010 - 2026 Hai lần vô địch thế giới, đồng thời đang là đương kim vô địch Euro 2024 Thứ 4 Đội tuyển nam đồng thời giữ chức vô địch châu Âu và World Cup, sau Tây Đức, Pháp và thế hệ Tây Ban Nha 2008-2012 29-9 Thành tích thắng-hòa trong chuỗi 38 trận bất bại, bắt đầu từ tháng 3/2024 Những chuỗi bất bại dài nhất của các đội tuyển nam châu Âu Số trận và thành tích thắng-hòa 1. Tây Ban Nha · 3/2024-nay

38 29 thắng · 9 hòa 2. Italy · 10/2018-9/2021

37 28 thắng · 9 hòa 3. Tây Ban Nha · 2/2007-6/2009

35 32 thắng · 3 hòa 4. Tây Ban Nha · 9/1994-11/1997

31 20 thắng · 11 hòa 5. Pháp · 2/1994-10/1996

30 20 thắng · 10 hòa 5. Italy · 11/1935-7/1937

30 24 thắng · 6 hòa Đồ họa: Tri Thức - Znews (có sự hỗ trợ của AI) · Ảnh: Reuters Nguồn số liệu: FIFA, ESPN, Yahoo Sports, Opta Analyst