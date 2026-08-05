Lý do Telegram bị Apple gỡ khỏi App Store toàn cầu

Ứng dụng tin nhắn Telegram đã bị Apple gỡ bỏ ngắn hạn trên App Store do một người dùng vi phạm nghiêm trọng quy định nội dung.

Telegram sau đó đã được khôi phục ngay trong ngày. Ảnh: Reuters.

Ngày 4/8, Apple đã tạm thời gỡ ứng dụng Telegram khỏi App Store trên toàn cầu sau khi phát hiện một tài khoản chia sẻ nội dung xâm hại tình dục trẻ em (CSAM). Ứng dụng đã được khôi phục ngay trong ngày, sau khi Telegram gỡ bỏ các tài liệu vi phạm và khóa vĩnh viễn tài khoản liên quan.

Theo Reuters, đại diện Apple xác nhận ứng dụng đã được khôi phục ngay sau khi đơn vị phát triển xử lý xong các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đây không phải lần đầu tiên sự cố này xảy ra. Năm 2018, Apple từng tạm gỡ Telegram vì "nội dung không phù hợp" và chỉ mở lại sau khi nền tảng này tăng cường các biện pháp kiểm duyệt.

Một bài viết giải thích chi tiết cũng được CEO Pavel Durov của Telegram chia sẻ trên X.

"Vì Telegram sử dụng công cụ kiểm duyệt, kẻ tấn công đã phải dùng đến một thủ thuật qua mặt. Hắn chèn nội dung vi phạm được chỉnh sửa bằng AI bằng cách đổi nội dung tin nhắn cũ. Phần đó bị ẩn khỏi các thành viên của nhóm, ngăn họ nhìn thấy và báo cáo nó", người sáng lập ứng dụng nhắn tin cho biết.

Ông còn nói rằng đây là hành vi có chủ đích, nhằm tống tiền các chủ nhóm cộng đồng đông thành viên. Nếu không chấp thuận, đối tượng nói trên sẽ dùng thủ thuật để tấn công. Tiếp đến, kẻ gian sẽ dùng email và tài khoản khác để báo cáo vụ việc lên Apple, đòi hỏi Táo khuyết can thiệp để gỡ bỏ nhóm. Điều này dẫn đến việc Telegram biến mất khỏi App Store.

Phản ứng trước quyết định từ phía Apple, Telegram khẳng định luôn duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi xâm hại trẻ em. Đại diện nền tảng cho biết đã chủ động ngăn chặn và khóa gần 338.000 nhóm cùng kênh vi phạm trong năm nay.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội X, Telegram đã phản ứng bằng một dòng trạng thái đầy mỉa mai hướng về phía Apple: “Tôi tin chắc rằng lập trường này cũng sẽ được áp dụng bình đẳng cho tất cả ứng dụng khác trên cửa hàng trong tương lai, đúng không Apple?”.

Sự việc cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Tim Sweeney, CEO Epic Games - nhà phát triển Fortnite, đã công khai chỉ trích quyết định của Apple.

“Apple tuyên bố họ đã tước quyền truy cập ứng dụng của một tỷ người dùng chỉ vì một tài khoản Telegram đăng tải nội dung bất hợp pháp. Họ chưa giải thích rõ nếu đây là tiêu chuẩn chung, liệu các ứng dụng nhắn tin khác - bao gồm cả iMessage, có thể tiếp tục vận hành ở quy mô lớn ra sao”, ông Sweeney viết trên mạng xã hội X.

Phía Apple hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Sự cố trên App Store diễn ra trong bối cảnh Telegram đang chịu sự giám sát pháp lý ngày càng gắt gao từ chính phủ nhiều nước. Tháng 4 vừa qua, cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) đã mở cuộc điều tra liên quan đến nội dung lạm dụng trẻ em xuất hiện trên nền tảng.

Telegram bác bỏ các cáo buộc này và cho biết thuật toán phát hiện của họ đã giúp loại bỏ hầu hết nội dung vi phạm từ năm 2018. Trước đó vào tháng 2, cơ quan an toàn mạng Australia cũng đưa ra án phạt đối với Telegram do chậm trễ phản hồi các yêu cầu liên quan đến biện pháp ngăn chặn nội dung độc hại.