Người Trung Quốc chi tiền tỷ mua robot về làm bạn

Sự xuất hiện của các robot hình người thương mại tại Trung Quốc đang đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa công nghệ tiên tiến từ nhà máy vào không gian sống gia đình.

Dòng sản phẩm U1 của UBTech có nhiều mẫu mã, từ gần giống đến giống hệt con người. Ảnh: UBTech Robotics.

Khi nhà đầu tư 39 tuổi tên Song tại Bắc Kinh quyết định chi 23.680 USD để mua robot đồng hành, ông hiểu rõ nó sẽ không giúp mình dọn dẹp hay nấu ăn. Với ông, giá trị lớn nhất khi trở thành những người sở hữu đầu tiên tại Trung Quốc là cơ hội trải nghiệm công nghệ hàng đầu.

“Khoảng thời gian chờ đợi thường là lúc hạnh phúc nhất”, ông Song chia sẻ về quyết định đặt mua phiên bản nữ của mẫu U1 Pro do công ty UBTech Robotics sản xuất.

Nhiều năm qua, robot hình người chủ yếu hoạt động trong nhà máy và các dây chuyền lắp ráp cố định. Giờ đây, sản phẩm này đang được các công ty Trung Quốc đưa vào phòng khách gia đình. Khác với dòng công nghiệp, robot gia đình đòi hỏi khả năng xử lý tình huống linh hoạt để tương tác tự nhiên và mang lại giá trị cảm xúc cho con người.

UBTech là một trong những đơn vị tiên phong bước vào thị trường này. Chỉ sau chưa đầy một tháng mở bán, dòng robot U1 của hãng đã ghi nhận 13.361 đơn đặt hàng tính đến ngày 30/6. Dòng sản phẩm này gồm ba phiên bản (Lite, Pro, Ultra) từ dạng nửa thân đến hình người hoàn chỉnh, với mức giá 17.700 - 146.600 USD .

Sản phẩm robot "tổng tài, đại tiểu thư" của UBTech. Ảnh: UBTech Robotics.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm tập trung chủ yếu vào tính năng "đồng hành cảm xúc". Robot có khả năng biểu cảm khuôn mặt, giao tiếp bằng giọng nói và trò chuyện linh hoạt nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Ông Zhou Jian, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc UBTech, thừa nhận những giới hạn kỹ thuật hiện tại của sản phẩm. Ông nhận định tương tác cảm xúc là điểm khởi đầu thực tế nhất trong khi chờ công nghệ hoàn thiện hơn.

“Với sự phát triển của AI, robot có thể đạt được khả năng bầu bạn trước thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình AI cảm xúc. Các công việc nhà như dọn dẹp, nấu ăn sẽ được tích hợp sau”, ông Zhou phát biểu.

Đối với một số người mua sớm, sức hút của sản phẩm nằm ở trải nghiệm công nghệ mới thay vì tính ứng dụng. Anh Yang, một người đam mê công nghệ 30 tuổi ở tỉnh Vân Nam, đã đặt mua phiên bản U1 Pro nữ dù kỳ vọng không quá cao.

“Tôi thường mua các thiết bị tự động và sản phẩm công nghệ mới nổi. Tôi không kỳ vọng quá cao, nhưng đã mua rồi thì không có ý định trả lại”, anh Yang chia sẻ.

Hãng thừa nhận dòng U1 hiện mới dừng lại ở tính năng bầu bạn, tương tác cảm xúc chứ chưa thể hỗ trợ việc nhà. Ảnh: UBTECH Robotics/YouTube.

Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng hài lòng. An - một phụ nữ 28 tuổi ở tỉnh Triết Giang, từng đặt cọc 444 USD cho mẫu U1 Pro nam nhưng đã thất vọng sau khi xem sự kiện ra mắt. Cô nhận thấy khả năng vận động thực tế của robot vẫn còn rất hạn chế.

Một khách hàng khác tên Ma ở tỉnh Giang Tô thậm chí đã yêu cầu hoàn tiền cọc vì cho rằng công nghệ hiện tại chưa đáp ứng được kỳ vọng bầu bạn.

Bất chấp những rào cản ban đầu, các nhà phân tích thị trường vẫn đánh giá cao triển vọng dài hạn của ngành công nghiệp này. Xu hướng già hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm và sự gia tăng của các hộ gia đình đơn thân đang thúc đẩy mạnh mẽ “nền kinh tế bầu bạn”.

Theo công ty nghiên cứu TrendForce, thị trường robot hình người làm bạn dự kiến đạt quy mô 1,1 tỷ USD vào năm 2030.

“Nếu một cỗ máy có thể đảm nhận việc nhà, thị trường tiềm năng sẽ là khổng lồ”, ông Zebin Wang, Trưởng phòng đầu tư tại quỹ JG Investment, nhận định.