Telegram bị gỡ khỏi App Store trên toàn cầu

Sáng ngày 4/8 (giờ Hà Nội), ứng dụng nhắn tin bảo mật Telegram bỗng nhiên không còn có thể tải về từ kho ứng dụng Apple. Sau 2 giờ, app được khôi phục không rõ lý do.

Telegram bị gỡ khỏi chợ ứng dụng Apple trên toàn cầu.

Theo báo cáo, việc Telegram biến mất tác động đến người dùng toàn cầu. Phần mềm nhắn tin và gọi điện hiện không thể được tải về từ chợ ứng dụng Apple ở tất cả quốc gia. Khi tìm kiếm từ khóa Telegram, kết quả trả về là các app liên quan, không có công cụ nói trên. Tìm kiếm theo đường dẫn cũ, App Store cho biết không tìm thấy trang.

Đường dẫn để tải Telegram trên iPhone hiện không còn khả dụng.

Ứng dụng đã cài sẵn trên iPhone vẫn hoạt động bình thường. Nhưng việc gỡ bỏ đột ngột này tiềm ẩn rủi ro về việc được nền tảng hỗ trợ, cập nhật và sửa lỗi về sau. Ngoài ra, nếu gỡ app, người dùng sẽ không thể cài đặt lại.

Việc ứng dụng biến mất không được báo trước. Trước đó không lâu, tên miền liên kết rút gọn t.me của Telegram bị đình chỉ trên toàn cầu. Dịch vụ giám sát độc lập Apple Censorship đã xác nhận tình trạng không khả dụng 100% tại 175 cửa hàng App Store các nước. Điều này cho thấy đây không phải hành động chặn theo khu vực cục bộ. Thay vào đó, các chuyên gia đánh giá quyết định có thể đến từ chủ ứng dụng hoặc nền tảng của Apple.

Cả Táo khuyết lẫn người sáng lập Telegram, Pavel Durov, đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào nêu rõ nguyên nhân của việc gỡ bỏ.

Đồng thời, phiên bản app nhắn tin nền web, Android và phần mềm máy tính vẫn có thể tải về, cài đặt bình thường. Hoạt động nhắn tin trên Telegram cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ một số loại tài sản số gắn liền với hệ sinh thái này có giảm giá nhẹ sau khi vụ việc xảy ra.

Trước đó, vào tháng 2/2018, Apple đã gỡ bỏ Telegram và Telegram X khỏi App Store sau khi phát hiện nội dung bất hợp pháp lan truyền trong các kênh công cộng. Trong sự việc đó, Táo khuyết đã thông báo cho các cơ quan chức năng và yêu cầu Telegram nâng cấp các tính năng kiểm duyệt và cấm vĩnh viễn các tài khoản vi phạm. Nhà phát triển khắc phục và quay trở lại App Store trong vòng 24 giờ sau đó.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, ứng dụng lại bất ngờ được khôi phục như chưa có chuyện gì xảy ra. Báo cáo từ Apple Censorship cho thấy phần mềm đã có thể tải về ở cửa hàng App Store ở 171 quốc gia. 4 nước vẫn không khả dụng gồm Mỹ, Trung Quốc, Israel và Guyana. Cả Apple và Telegram vẫn chưa đưa ra tuyên bố gì về sự kiện nêu trên.

Vụ việc đang tiếp tục được cập nhật.