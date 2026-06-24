Tin mừng về iPhone gập

Tin đồn mới nhất khẳng định iPhone màn hình gập vẫn sẵn sàng để ra mắt và lên kệ trong tháng 9 năm nay.

Ảnh dựng iPhone gập dựa trên tin đồn. Ảnh: @fpt./YouTube.

Theo nguồn tin từ DigiTimes, quá trình sản xuất iPhone màn hình gập vẫn đúng tiến độ để lên kệ vào tháng 9. Điều này trái ngược một số tin đồn cho rằng sản phẩm có thể bán trễ do vướng mắc kỹ thuật. Báo cáo trích dẫn một nhà cung ứng linh kiện, cho biết đã nhận tài liệu về thiết bị Apple ra mắt vào tháng 9 cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Công ty này được cho đã bắt đầu cung cấp linh kiện theo từng lô nhỏ.

Nguồn tin thứ 2 cũng khẳng định chưa thấy dấu hiệu iPhone gập bị hoãn, do đó vẫn cung ứng theo kế hoạch lên kệ vào mùa thu.

iPhone gập vẫn đúng hẹn

Trước đó, chuyên gia tin rò rỉ Fixed Focus Digital khẳng định tin đồn iPhone gập bị hoãn là "hoàn toàn sai sự thật", và "không có cơ sở" cho việc sản phẩm bị dời ngày phát hành sang năm sau.

Cũng trong ngày 22/6, trang tin The Elec (Hàn Quốc) cho biết Samsung Display đã được Apple chấp thuận sản xuất module tấm nền OLED cho iPhone gập. Samsung đã vận hành một phần dây chuyền sản xuất tại Việt Nam để đáp ứng đơn hàng đầu tiên gồm 3 triệu thiết bị, dự kiến giao trong năm nay. Nhà máy này có khoảng 80 dây chuyền sản xuất, khoảng 50 dây chuyền đang vận hành.

Để được Apple phê duyệt sản xuất, đối tác cần chứng minh chất lượng thành phẩm và năng lực sản xuất hàng loạt, tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn tối thiểu 70%. Samsung Display được cho vượt qua tiêu chuẩn với tỷ lệ trên 80%.

iPhone gập từng được mô tả "giống 2 chiếc iPhone Air ốp vào nhau". Ảnh: @fpt./YouTube.

Nguồn tin tiết lộ Samsung Display là nhà cung cấp tấm nền OLED độc quyền cho iPhone gập theo thỏa thuận 3 năm. Điều này đồng nghĩa Apple sẽ không mua tấm nền OLED gập từ nhà sản xuất khác trong thời gian này.

Theo The Elec, giai đoạn xử lý cuối cùng cho màn hình OLED gập gồm gắn mạch điều khiển, bảng mạch in, thành phần bảo vệ trước khi kiểm định và giao hàng đều diễn ra tại nhà máy Samsung Display Việt Nam. Với tấm nền OLED phẳng, quá trình này tập trung ở Trung Quốc.

Smartphone màn hình gập đòi hỏi thông số kỹ thuật khắt khe hơn dạng thanh thông thường. Do màn hình phải gập mở nhiều lần, các yếu tố quan trọng xoay quanh độ bền ở khu vực gập, khả năng xử lý nếp gấp, độ dày tổng thể và độ chính xác khi lắp ráp.

Các tấm nền dự kiến sử dụng công nghệ Color Filter on Encapsulation (CoE), loại bỏ lớp phân cực và tạo ra lớp lọc màu trực tiếp trên lớp bọc, cùng vật liệu OLED M16 mới nhất của Samsung Display. Vật liệu M16 được cho mang lại cải tiến về độ sáng, hiệu suất màu sắc, tuổi thọ và hiệu quả năng lượng so với các thế hệ trước.

Nguồn tin khẳng định nếu iPhone gập bị hoãn, vấn đề không đến từ Samsung Display mà sẽ phụ thuộc kế hoạch của Apple với các linh kiện trong sản phẩm.

Tin đồn trái chiều

Theo MacRumors, những thông tin mới nhất đều trái ngược một số đồn đoán lẻ tẻ, cho rằng iPhone gập đang chịu vấn đề kỹ thuật khi quá trình phát triển bước vào giai đoạn cuối.

Hồi tháng 5, leaker Instant Digital tuyên bố iPhone gập vẫn đối mặt lo ngại về độ bền bản lề. Tuy Apple được cho đã giải quyết phần lớn vấn đề, nguồn tin từ leaker này khẳng định bản lề vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn của công ty.

Apple nổi tiếng áp dụng tiêu chuẩn độ bền nghiêm ngặt với các sản phẩm mới. Tuy nhiên, MacRumors cho rằng việc độ bền bản lề chưa đạt chuẩn khi thiết bị gần hoàn thiện khá bất thường.

Thiết kế đồn đoán của iPhone gập. Ảnh: @fpt./YouTube.

Vào tháng 3, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho rằng iPhone gập có thể không bán cùng lúc với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Trước đó, nhà phân tích Tim Long của Barclays dự đoán thiết bị sẽ chưa đến tay người dùng đến tháng 12, tức chậm hơn 3 tháng so với bộ đôi iPhone 18 Pro.

Apple từng áp dụng lịch trình bán theo từng giai đoạn cho một số mẫu iPhone. Năm 2017, iPhone X ra mắt vào tháng 9 cùng iPhone 8 và 8 Plus. Tuy nhiên, model này chỉ lên kệ từ tháng 11 cùng năm, trong khi các mẫu còn lại được bán trong tháng 9.

Nếu hoãn ngày lên kệ iPhone gập, Apple vẫn có thể giới thiệu thiết bị cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào tháng 9. Trong trường hợp đó, hãng sẽ công bố cả 3 thiết bị trước khi chia ngày bán theo giai đoạn.

iPhone gập dự kiến trang bị màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch, chip xử lý A20 và modem mạng C2. Máy sẽ dùng nút nguồn với Touch ID thay cho Face ID, giá khởi điểm 2.000 USD .