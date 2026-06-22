Tin buồn với người chờ iPhone gập

Dữ liệu mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy iPhone màn hình gập đã sẵn sàng, nhưng người dùng sẽ phải chờ thêm vài tháng mới có thể chính thức cầm trên tay.

Người dùng có thể phải chờ đến năm 2027 mới có thể cầm trên tay iPhone màn hình gập. Ảnh: AppleInsider.

Mới đây, theo tờ Economic Daily News, CEO của Largan Precision – đối tác cung cấp ống kính máy ảnh quen thuộc của Apple đã có những ám chỉ về việc iPhone màn hình gập sẽ bị lùi lịch xuất xưởng chính thức.

"Một số cơ hội mới sẽ được công bố vào quý 3, trong khi một số dự án sẽ được dời sang đầu năm sau", ông Enping Lin - CEO của Largan Precision chia sẻ tại một cuộc họp cổ đông.

Bên cạnh đó, ông Ruan Chaozong, Tổng giám đốc của Xinrixing – công ty được cho là đang sản xuất bản lề cho iPhone gập cũng đưa ra những bình luận đáng chú ý. Cụ thể, ông Chaozong cho biết Xinrixing hiện vẫn đang chờ Apple chốt ngày giao hàng chính thức.

Theo AppleInsider, sự kết hợp giữa cả hai công ty này càng củng cố giả thuyết rằng thiết bị bí ẩn đó chính là chiếc điện thoại gập của Apple.

Apple nhiều khả năng giới thiệu iPhone gập cùng các mẫu iPhone 18 Pro vào tháng 9 năm nay, dù một số tin đồn cho rằng thời gian sản phẩm lên kệ có thể bị hoãn đến tháng 12.

Trước đó, một số nguồn tin cũng cho rằng máy có thể chỉ được mở bán với số lượng cực kỳ nhỏ giọt, chiến lược "khan hiếm" mà Apple từng áp dụng với thế hệ AirPods đầu tiên.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, iPhone Fold trang bị màn hình ngoài 5,3 inch, màn hình trong 7,7 inch. Kích thước màn hình trong của máy có thể xấp xỉ iPad mini, trong khi màn hình ngoài sẽ tương đương iPhone cỡ nhỏ.

Apple dự định sử dụng tỷ lệ 4:3 cho màn hình trong, đồng nghĩa iPhone Fold có hình dạng tương tự iPad khi mở ra, chiều dài rộng nhưng chiều cao hẹp hơn đa số smartphone màn hình gập hiện nay.

iPhone Fold dự kiến mỏng 4,5 mm khi mở ra. Để đạt con số này, Apple được cho phải đánh đổi vài tính năng. Thiết bị sẽ không có camera telephoto, loại bỏ Face ID để thay bằng Touch ID, tích hợp vào nút nguồn giống iPad.