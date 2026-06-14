Những tính năng được chờ đón trên iPhone Ultra

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Màn hình gập dọc, không nếp gấp. Là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, iPhone Ultra sẽ có thiết kế cực kỳ độc đáo so với các dòng iPhone trước đây cũng như những smartphone màn hình gập khác. iPhone Ultra gập kiểu quyển sách, với màn hình ngoài trông ngắn hơn và rộng hơn, màn hình bên trong có kích thước và hình dạng tương tự iPad mini. Đặc biệt, màn hình bên trong của iPhone Ultra có thiết kế không nếp gấp, một bước đột phá về kiểu dáng. Đồng thời, điện thoại này thừa hưởng một số yếu tố thiết kế từ iPhone Air như viền bằng titan, thoạt nhìn như 2 chiếc iPhone Air xếp chồng lên nhau khi gập lại nhưng mỏng hơn.
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Kích thước và tỷ lệ khung hình độc đáo. iPhone Ultra có 2 màn hình. Theo các tin đồn, màn hình ngoài kích thước 5,3-5,5 inch, trong khi màn hình bên trong khoảng 7,6-7,8 inch. Khi cầm trên tay, màn hình bên trong của iPhone Ultra có thể rất giống iPad mini, trong khi màn hình ngoài có tỷ lệ khung hình rộng hơn.
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Hai camera trước. iPhone Ultra sẽ có 2 camera sau: camera chính 48 MP và camera siêu rộng 48 MP. Với 2 màn hình, thiết bị sẽ có 2 camera trước, mỗi camera trên một màn hình. Hiện chưa có nhiều thông tin về các camera này, nhưng Apple có thể sử dụng camera 18 MP tương tự trên iPhone 17.
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Đa nhiệm mạnh mẽ. iOS 27 ra mắt trong tuần này, nhưng vẫn còn một số tính năng độc quyền trên iPhone Ultra có thể được giữ bí mật cho đến mùa thu năm nay. Theo Mark Gurman của Bloomberg, có 2 bản nâng cấp chính gồm ứng dụng song song hỗ trợ đa nhiệm và giao diện ứng dụng giống iPad. Thiết bị không hỗ trợ đầy đủ các tính năng cửa sổ của iPadOS 26, hoặc chạy iPadOS khi mở ra, nhưng có vẻ như iOS 27 vẫn học hỏi một số yếu tố từ phần mềm của iPad.
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Chip A20 Pro và modem mới. iPhone Ultra sẽ được trang bị chip A20 Pro và modem di động C2, cả 2 dự kiến có mặt trên iPhone 18 Pro. A20 Pro là một bản nâng cấp lớn nhờ quy trình sản xuất 2 nm mới và việc sử dụng WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module) để cải thiện hiệu năng. Chip mới sẽ có RAM 12 GB, giống như A19 Pro, sử dụng công nghệ LPDDR5 nhanh hơn. Trong khi đó, C2 là modem di động thế hệ tiếp theo do Apple phát triển, thay thế các modem 5G của Qualcomm bằng một giải pháp tự thiết kế.
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Sự trở lại của Touch ID. Có vẻ hơi lạ đối với một mẫu điện thoại có tên gọi "Ultra", nhưng iPhone màn hình gập của Apple sẽ không có Face ID. Thay vào đó, Apple mang Touch ID trở lại và tích hợp vào nút nguồn. Touch ID trên iPhone Ultra sẽ được triển khai tương tự trên iPad Air và iPad mini. Do thiết bị quá mỏng, Apple không thể thu nhỏ các linh kiện Face ID cần thiết, đủ để lắp 2 module riêng biệt cho từng màn hình.
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn