Những tính năng được chờ đón trên iPhone Ultra

Màn hình gập dọc, không nếp gấp. Là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, iPhone Ultra sẽ có thiết kế cực kỳ độc đáo so với các dòng iPhone trước đây cũng như những smartphone màn hình gập khác. iPhone Ultra gập kiểu quyển sách, với màn hình ngoài trông ngắn hơn và rộng hơn, màn hình bên trong có kích thước và hình dạng tương tự iPad mini. Đặc biệt, màn hình bên trong của iPhone Ultra có thiết kế không nếp gấp, một bước đột phá về kiểu dáng. Đồng thời, điện thoại này thừa hưởng một số yếu tố thiết kế từ iPhone Air như viền bằng titan, thoạt nhìn như 2 chiếc iPhone Air xếp chồng lên nhau khi gập lại nhưng mỏng hơn.