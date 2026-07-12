Con số gây sốc về iPhone 18 Pro Max

Chi phí sản xuất iPhone 18 Pro Max có thể đắt hơn gần 300 USD so với bản tiền nhiệm, chủ yếu đến từ chip nhớ và bộ nhớ DRAM.

Ảnh dựng của iPhone 18 Pro Max dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Đây là con số được đưa ra theo phân tích từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research.

Tính toán được áp dụng cho phiên bản bộ nhớ 1 TB. Trong đó, chi phí bộ nhớ flash NAND vượt quá 250 USD , tương đương khoảng một nửa tổng chi phí linh kiện ước tính để sản xuất iPhone 17 Pro Max.

Không chỉ NAND, giá bộ nhớ DRAM cũng tăng mạnh. Theo MacRumors, 2 linh kiện này đều chịu áp lực do tình trạng thiếu hụt chip nhớ diện rộng, xảy ra bởi nhu cầu phần cứng AI tăng vọt.

Ngoài bộ nhớ, việc Apple dự kiến chuyển sang chip 2 nm cũng đẩy chi phí thiết bị lên cao. Dựa trên tin đồn, dòng iPhone 18 Pro sẽ trang bị chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình N2 của TSMC.

Theo các nhà phân tích, chi phí các tấm bán dẫn (wafer) của quy trình 2 nm đắt hơn đáng kể so với quy trình 3 nm (N3P) trên chip A19 Pro. Ngoài ra, chi phí tối ưu tỷ lệ đạt chuẩn cho quy trình sản xuất mới cũng khiến chip đắt hơn.

Counterpoint ước tính chi phí màn hình và các linh kiện khác trên iPhone 18 Pro Max có thể giảm, bù đắp một phần mức tăng gây ra bởi chip và bộ nhớ. Chi phí camera dự kiến tăng nhẹ, nhiều khả năng đến từ hệ thống ống kính thay đổi khẩu độ.

Báo cáo được công bố sau khi Apple tăng giá 14 sản phẩm, bao gồm các dòng Mac, iPad, Apple TV, HomePod mini và Vision Pro. Khi nâng giá, hãng cũng viện dẫn lý do thiếu chip nhớ, nói rằng quyết định đến từ "sự mất cân bằng cung cầu" do việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI.

Hiện tại, iPhone, Apple Watch và AirPods không nằm trong đợt tăng giá, song nhiều tin đồn cho biết iPhone 18 Pro sẽ đắt hơn thế hệ trước.

Vào giữa tháng 6, WSJ ước tính giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể chạm mốc 1.400 USD . Chi phí DRAM dự kiến tăng từ 39 lên 145 USD , trong khi bộ nhớ flash tăng từ 13 lên 51 USD .

Trả lời phỏng vấn, CEO Tim Cook cho biết Apple "vẫn đang xem xét" những thiết bị sẽ tăng giá. Hãng phân tích IDC ước tính mức tăng 200 USD cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, trong khi các chuyên gia rò rỉ từ Trung Quốc dự đoán giá khởi điểm các mẫu iPhone tại quốc gia này có thể tăng khoảng 11%.

Ước tính chi phí nguyên vật liệu của iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Counterpoint Research.

Apple dự kiến áp dụng mức tăng khác nhau cho từng phiên bản dung lượng lưu trữ, thay vì tăng giá đồng đều cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Theo Counterpoint, mức tăng cao hơn sẽ tập trung vào các model dung lượng lớn. Dù vậy, kể cả khi tăng giá 200 USD , tỷ suất lợi nhuận gộp của iPhone 18 Pro Max dự kiến vẫn thấp hơn so với iPhone 17 Pro Max.

Dựa trên tin đồn, thiết kế của iPhone 18 Pro tương tự bản tiền nhiệm với một số điều chỉnh. Lỗ khuyết Dynamic Island sẽ nhỏ hơn, song công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình nhiều khả năng chưa xuất hiện trong năm nay.

iPhone 18 Pro dự kiến trang bị 3 camera sau với độ phân giải 48 MP. Nâng cấp lớn nhất đến từ khả năng thay đổi khẩu độ camera chính, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng thu vào cảm biến dựa trên môi trường xung quanh.

Theo Digital Trends, iPhone 18 Pro có thể trang bị modem C2 do Apple tự phát triển. Thiết bị dự kiến tích hợp kết nối vệ tinh qua mạng 5G, cho phép gửi tin nhắn thông thường qua sóng vệ tinh thay vì chỉ tin nhắn khẩn cấp như trước.