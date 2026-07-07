Thêm tin vui về iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro dự kiến có thời lượng pin lâu hơn nhờ dung lượng cao và chip xử lý tiết kiệm năng lượng.

Thiết kế của iPhone 17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Dữ liệu truy xuất từ hồ sơ chứng nhận C3 (China Compulsory Certificate) của Trung Quốc cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, 2 thiết bị dự kiến được Apple ra mắt vào tháng 9, sẽ có dung lượng pin lớn hơn bản tiền nhiệm.

Với iPhone 18 Pro, thiết bị có dung lượng pin 4.056 mAh (tại Trung Quốc) và 4.288 mAh (tại Mỹ), tăng nhẹ so với iPhone 17 Pro (lần lượt 3.988 mAh và 4.252 mAh).

Mức tăng của iPhone 18 Pro Max thậm chí lớn hơn. Tại Trung Quốc, hồ sơ cho thấy thiết bị có dung lượng pin 5.391 mAh, còn ở Mỹ là 5.567 mAh. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max có dung lượng 4.823 mAh (Trung Quốc) và 5.088 mAh (Mỹ).

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo bởi chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station. Dù hồ sơ không nêu trực tiếp tên sản phẩm, dữ liệu này đến từ Huizhou Desay Battery, công ty sản xuất pin cho Apple.

Theo MacRumors, dung lượng pin khác nhau giữa phiên bản Trung Quốc và Mỹ đến từ việc Apple vẫn trang bị khay SIM trên iPhone bán ngoài nước Mỹ, trong khi model bán trong nước chỉ hỗ trợ eSIM kể từ dòng iPhone 14.

Do không còn khay SIM vật lý, Apple có thể tận dụng không gian để trang bị pin dung lượng lớn hơn cho phiên bản bán tại Mỹ.

Chứng nhận C3 cho thấy các mẫu pin có tên mã S2232 và S2233, nhiều khả năng dùng trên iPhone 18 Pro. Trong khi đó, các mẫu S2235 và S2236 sẽ được trang bị trên iPhone 18 Pro Max.

Theo dữ liệu, các mẫu pin có chỉ số năng lượng định mức 21,751 Wh, điện áp giới hạn sạc 4,520 V. Chứng nhận này có hiệu lực đến tháng 5 hoặc tháng 6/2031.

Hồi đầu tháng 6, Digital Chat Station cũng chia sẻ thông tin tương tự, iPhone 18 Pro có dung lượng 4.056 mAh tại Trung Quốc, và 4.288 mAh tại Mỹ. Con số này tăng lần lượt 1,7% và 0,8% so với bản tiền nhiệm.

Thiết kế của iPhone 18 Pro dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Trong một bài đăng khác, leaker này cho biết nguồn tin chuỗi cung ứng từ nhiều tháng trước đã gợi ý về việc iPhone 18 Pro Max tại Trung Quốc sẽ có "dung lượng 5.000 mAh".

Nếu dung lượng cuối cùng là 5.391 mAh, kết hợp chip xử lý A20 Pro trên tiến trình 2 nm, thời lượng pin của iPhone 18 Pro Max sẽ cao hơn đáng kể.

Dựa trên tin đồn, thiết kế của iPhone 18 Pro tương tự bản tiền nhiệm với một số điều chỉnh. Lỗ khuyết Dynamic Island sẽ nhỏ hơn, song công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình nhiều khả năng chưa xuất hiện trong năm nay.

iPhone 18 Pro dự kiến trang bị 3 camera sau với độ phân giải 48 MP. Nâng cấp lớn nhất đến từ khả năng thay đổi khẩu độ camera chính, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng thu vào cảm biến dựa trên môi trường xung quanh.

Theo Digital Trends, iPhone 18 Pro có thể trang bị modem C2 do Apple tự phát triển. Thiết bị dự kiến tích hợp kết nối vệ tinh qua mạng 5G, cho phép gửi tin nhắn thông thường qua sóng vệ tinh thay vì chỉ tin nhắn khẩn cấp như trước.

Sản phẩm dự kiến đắt hơn bản tiền nhiệm do khan hiếm chip nhớ, dù mức tăng cụ thể chưa được công bố.