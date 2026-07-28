Những người được TP.HCM hỗ trợ 200.000 đồng/ngày để làm sạch dữ liệu

TP.HCM sẽ chi 200.000 đồng/ngày cho lực lượng trực tiếp tham gia làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.600 tỷ đồng.

TP.HCM dự kiến chi khoảng 1.638 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tham gia các đợt cao điểm làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đến hết năm 2027. Ảnh: Quang Nam.

UBND TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn triển khai nghị quyết của HĐND thành phố về chế độ hỗ trợ lực lượng tham gia các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm trên địa bàn.

Mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày áp dụng với những người trực tiếp tham gia và có quyết định cử, phân công hoặc huy động của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng được lựa chọn phải có năng lực, chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao. Công việc phải bảo đảm dữ liệu đầu vào chính xác, đạt chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ kết nối, đồng bộ, liên thông và cập nhật thường xuyên giữa các cơ quan.

Người tham gia được nhận hỗ trợ theo số ngày làm việc thực tế trong thời gian triển khai kế hoạch và phải được chấm công đầy đủ.

Với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách, thời gian được tính hỗ trợ phải nằm ngoài giờ làm việc đã được trả lương theo quy định.

Mỗi người chỉ được nhận một mức hỗ trợ. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều diện, người tham gia sẽ được hưởng mức cao nhất.

Việc chi trả phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và tuân thủ quy định về ngân sách nhà nước.

Chính sách được ban hành nhằm động viên lực lượng trực tiếp tham gia trong bối cảnh khối lượng dữ liệu cần rà soát, số hóa và chuẩn hóa lớn, công việc kéo dài và đòi hỏi độ chính xác cao.

Các kế hoạch sẽ tập trung xây dựng và chuẩn hóa ba nhóm dữ liệu. Cụ thể, gồm 13 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng điểm; 20 cơ sở dữ liệu quốc gia theo danh mục của Thủ tướng; cùng 330 cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, trong đó 242 cơ sở dữ liệu bắt buộc kết nối, chia sẻ.

Từ năm 2026 đến hết năm 2027, TP.HCM dự kiến triển khai khoảng 13 đợt cao điểm xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu. Mỗi đợt huy động tối đa 7.000 người, kéo dài không quá 90 ngày và phải xác định rõ kết quả đầu ra.

Theo tính toán của UBND TP.HCM, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 1.638 tỷ đồng . Nguồn tiền được bố trí từ ngân sách thành phố dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tùy khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu của từng kế hoạch.

Chính sách có hiệu lực đến hết tháng 12/2027, nhằm tạo động lực cho lực lượng trực tiếp tham gia, đồng thời góp phần thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trước đó, năm 2025, TP.HCM đã tổ chức hai đợt cao điểm kéo dài 90 ngày để chuẩn hóa dữ liệu hôn nhân và đất đai. Kết quả, thông tin tình trạng hôn nhân của khoảng 7,4 triệu người được làm sạch, hơn 3,1 triệu thửa đất được số hóa và cập nhật.

Nguồn dữ liệu này tạo nền tảng để các cơ quan tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công cho người dân.