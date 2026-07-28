Samsung tính mua RAM Trung Quốc gắn cho điện thoại

Là nhà sản xuất DRAM số một thế giới, Samsung có thể phải sử dụng RAM từ Trung Quốc trên một số mẫu Galaxy A để giảm chi phí.

Samsung được biết đến như nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Samsung được được đồn đoán xem xét sử dụng chip nhớ DRAM do Trung Quốc sản xuất trên một số mẫu smartphone Galaxy A bán tại thị trường này. Theo Asia Times, bộ phận Trải nghiệm Di động (MX) của hãng đang cân nhắc trang bị bộ nhớ LPDDR5X từ nhà sản xuất Trung Quốc ChangXin Memory (CXMT) nhằm giảm chi phí linh kiện và tăng sức cạnh tranh ở phân khúc tầm trung.

Thông tin này gây chú ý bởi Samsung cũng là nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm, các mẫu Galaxy chủ yếu sử dụng bộ nhớ do chính Samsung sản xuất.

Theo Asia Times, nguyên nhân đầu tiên đến từ áp lực cạnh tranh tại Trung Quốc. Samsung hiện chỉ chiếm khoảng 0,6% thị phần smartphone tại quốc gia mà Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo và Honor gần như thống trị. Để giành lại người dùng, đặc biệt ở phân khúc tầm trung và giá rẻ, Samsung cần kiểm soát chi phí linh kiện nhằm giữ giá bán ở mức hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, giá một số linh kiện, trong đó có chip nhớ, đã tăng trong thời gian gần đây. Điều này khiến các hãng smartphone phải tìm nhiều cách để giảm chi phí sản xuất nhưng vẫn duy trì lợi nhuận.

Một yếu tố khác đến từ chính thị trường chip nhớ Trung Quốc. Báo cáo cho biết nhiều thương hiệu smartphone nội địa đã hạ mục tiêu xuất xưởng các mẫu điện thoại tầm trung và giá rẻ do chi phí linh kiện tăng. Việc cắt giảm kế hoạch sản xuất khiến nguồn cung chip nhớ LPDDR5X từ CXMT trở nên dồi dào hơn, tạo điều kiện để Samsung tiếp cận với mức giá cạnh tranh.

Samsung vốn theo đuổi chiến lược sử dụng linh kiện "cây nhà lá vườn" ở nhiều dòng sản phẩm. Bên cạnh sản xuất điện thoại, hãng còn sở hữu các mảng kinh doanh màn hình OLED, chip nhớ DRAM, bộ nhớ NAND, cảm biến hình ảnh và nhiều linh kiện bán dẫn khác.

Dù vậy, đây không phải lần đầu Samsung sử dụng linh kiện từ đối tác dù chính hãng cũng có sản phẩm đó. Trong nhiều năm qua, hãng vẫn trang bị cảm biến ảnh của Sony trên một số mẫu điện thoại, sử dụng pin từ các nhà cung cấp bên ngoài như ATL hoặc Amperex, thậm chí từng dùng màn hình OLED của BOE ở một số thiết bị.

Động thái mới cũng phản ánh sự vươn lên của ngành bán dẫn Trung Quốc. CXMT từng chủ yếu phục vụ thị trường nội địa với các dòng DRAM phổ thông. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, công ty đã mở rộng sang các dòng bộ nhớ hiện đại như LPDDR5, LPDDR5X và DDR5, đồng thời liên tục tăng năng lực sản xuất.

Ở chiều ngược lại, Samsung cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong mảng bán dẫn. Dù vẫn dẫn đầu thị trường DRAM toàn cầu, hãng đã để SK Hynix vượt lên ở phân khúc bộ nhớ băng thông cao (HBM), loại chip được sử dụng rộng rãi cho các hệ thống AI, trong khi Micron cũng tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu.