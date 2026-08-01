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Công nghệ

Apple sẽ ra sao khi Tim Cook rời ghế

  • Thứ bảy, 1/8/2026 08:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông John Ternus cam kết đẩy mạnh mảng giải trí của Apple khi chính thức nhậm chức CEO vào tháng 9 tới.

John Ternus (thứ hai từ trái) và Tim Cook (thứ hai từ phải) tại buổi ra mắt mùa 4 bộ phim Ted Lasso Ảnh: X/RealAnthonyCamp.

Tháng 9 tới, Giám đốc Phần cứng John Ternus sẽ chính thức kế nhiệm Tim Cook đảm nhận vị trí CEO của Apple. Trước thời điểm chuyển giao quyền lực, ông khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh giải trí của hãng.

Tại sự kiện ra mắt mùa 4 của Ted Lasso - bộ phim do Apple đồng sản xuất, John Ternus cùng CEO Tim Cook đánh giá dịch vụ phát trực tuyến Apple TV đang trên đà phát triển rất tốt và chia sẻ về định hướng tương lai của nền tảng này.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang có động lực rất lớn với Apple TV. Đã có rất nhiều chương trình, nhân vật và câu chuyện tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển dựa trên đà tăng trưởng này”, John Ternus chia sẻ.

Chính thức bước chân vào mảng sản xuất phim và chương trình truyền hình từ năm 2019 với Apple TV+, hãng đã gặt hái không ít thành công nhờ các tác phẩm vang danh như CODA (đoạt giải Oscar) hay phim điện ảnh F1. Sang đến năm ngoái, thương hiệu này đã được rút gọn tên gọi thành Apple TV.

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CODA đã giành được ba giải Oscar: Phim hay nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Chiến thắng này đã giúp Apple TV+ trở thành dịch vụ truyền hình đầu tiên giành được giải Phim hay nhất. Ảnh: Apple.

Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, Tim Cook cho biết ông đang tích cực truyền lại kinh nghiệm quản trị mảng giải trí cho người kế nhiệm. Ông khẳng định chiến lược cốt lõi của Apple vẫn là ưu tiên các nội dung chất lượng cao thay vì chạy theo số lượng.

“Vai trò của chúng tôi là trở thành người giỏi nhất. Chúng tôi không hướng tới việc làm nhiều nhất. Đã có những công ty khác làm điều đó. Nhưng chúng tôi muốn mang lại những gì tốt nhất, và tôi cảm thấy chúng tôi đang đi đúng hướng”, ông Tim Cook giải thích.

Bên cạnh đó, Apple vẫn sẵn sàng mở rộng hợp tác truyền thông nếu có thể ứng dụng các công nghệ độc quyền của hãng. Ví dụ điển hình là thương vụ hợp tác với giải đua Công thức 1 (F1). Apple đã thiết kế riêng hệ thống camera tùy chỉnh cho bộ phim điện ảnh F1 do Brad Pitt đóng chính nhằm ghi lại những thước phim chân thực nhất.

Song song với đó, các chặng đua F1 cũng được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Apple TV tại thị trường Mỹ. Hãng còn tích hợp bảng xếp hạng cùng tin tức theo thời gian thực ngay trên ứng dụng Apple News.

“Chúng tôi sẽ làm những điều có thể mang lại giá trị độc đáo và đổi mới theo cách người khác không làm được. Chúng tôi rất hào hứng với những gì đang làm với F1 cũng như lượng khán giả đạt được. Những dự án tương tự hoàn toàn có thể tiếp tục diễn ra”, Tim Cook nhấn mạnh.

Trước đó, lãnh đạo cấp cao Eddy Cue cũng phát biểu rằng Apple muốn cung cấp thêm nhiều bộ phim và chương trình truyền hình chất lượng hơn nữa lên nền tảng trực tuyến lẫn rạp chiếu trong những năm tới.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

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Việt Anh

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