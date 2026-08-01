Streamer được xem nhiều nhất Việt Nam

MixiGaming tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng streamer Việt có nhiều giờ xem nhất trong 6 tháng đầu năm 2026.

Độ Mixi tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng streamer Việt có lượng giờ xem cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2026, theo thống kê của Streams Charts. Ảnh: MixiGaming.

Streamer không còn là sân chơi của riêng game thủ. Từ bình luận thể thao điện tử, talkshow đến các nội dung đời sống, livestream đang trở thành một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất tại Việt Nam. Điều đó cũng được phản ánh qua bảng xếp hạng những streamer có lượng giờ xem cao nhất trong nửa đầu năm 2026 do Streams Charts công bố.

Dẫn đầu danh sách là MixiGaming với 12,62 triệu giờ xem, dù chỉ phát sóng khoảng 395 giờ trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 30/6. Đây cũng là kênh có hiệu suất thu hút khán giả cao nhất trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sức hút ổn định của Độ Mixi sau nhiều năm hoạt động. Xếp thứ hai là Bác Gấu với 9,37 triệu giờ xem, tiếp theo là Thầy Giáo Ba với 8,59 triệu giờ xem.

Bảng xếp hạng 10 streamer Việt có lượng giờ xem cao nhất từ ngày 1/1 đến 30/6/2026 do Streams Charts công bố. Nguồn: Streams Charts.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Levi (7,08 triệu giờ xem), TUI TÊN BÔ (6,95 triệu), Em Chè ĐTCL (5,24 triệu), Hoàng Luân (5,13 triệu), TRÂU TFT (3,72 triệu), Thầy Giáo Mười (3,26 triệu) và SBTC Celebrity (3,02 triệu). Đáng chú ý, danh sách năm nay ghi nhận sự áp đảo của các streamer gắn với Liên Minh Huyền Thoại, Đấu Trường Chân Lý (TFT) và các nội dung nhập vai GTA V.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy lượng giờ phát sóng không phải yếu tố quyết định vị trí. Chẳng hạn, TRÂU TFT livestream tới 1.459 giờ, gần gấp bốn lần MixiGaming, nhưng tổng giờ xem chỉ đạt 3,72 triệu. Trong khi đó, MixiGaming tạo ra hơn 12 triệu giờ xem với thời lượng phát sóng ngắn hơn đáng kể.

Theo Streams Charts, lượng giờ xem là chỉ số được tính bằng tổng số người xem đồng thời nhân với thời lượng phát sóng. Đây được xem là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá mức độ phổ biến của một streamer, bởi chỉ số này phản ánh đồng thời quy mô khán giả và thời gian họ dành để theo dõi nội dung.

Sự tăng trưởng của thị trường livestream Việt Nam cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều streamer trong nước liên tục xuất hiện ở các bảng xếp hạng quốc tế. Đầu năm nay, MixiGaming từng được Streams Charts ghi nhận là streamer có lượng người xem trung bình cao thứ hai trên YouTube Gaming toàn cầu trong năm 2025, chỉ sau IShowSpeed.