iPhone 17 bán tốt chưa từng có, Apple vẫn thận trọng

Apple vừa thông báo doanh thu quý tài chính thứ III (tức quý II/2026) đạt 109,4 tỷ USD , lợi nhuận ròng 29,79 tỷ USD . Các chỉ số này đều vượt kỳ vọng từ giới phân tích Phố Wall, kể cả tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái (16,4% so với 15,5%).

Doanh thu 109,4 tỷ USD ▲ 16,4% Lợi nhuận ròng 29,79 tỷ USD Doanh thu iPhone 54,25 tỷ USD ▲ 21,7% Dịch vụ 30,74 tỷ USD ▲ 12,1%

Mức tăng trưởng được ghi nhận trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu, khiến Apple tăng giá nhiều sản phẩm. Tuy chưa áp dụng cho iPhone, các nhà phân tích dự đoán phiên bản mới ra mắt vào tháng 9 sẽ đắt lên.

Theo CNBC, Apple còn chuẩn bị phát hành rộng rãi Siri phiên bản mới nhằm bắt kịp đối thủ trong cuộc đua AI. Đây cũng là đợt báo cáo tài chính cuối cùng của CEO Tim Cook trước khi chuyển giao quyền lãnh đạo cho John Ternus.

iPhone, MacBook vẫn là "mỏ vàng"

iPhone 17 là động lực chính giúp Apple đạt doanh thu iPhone cao nhất từ trước đến nay trong một quý II. Ảnh: Tuấn Anh.

Mảng phần cứng tiếp tục đóng vai trò trụ cột với Apple. Quý II, doanh thu iPhone đạt 54,25 tỷ USD , tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt qua dự báo từ giới phân tích ( 53,86 tỷ USD ), cũng là doanh thu iPhone cao nhất từ trước đến nay trong quý II.

Theo Reuters, khách hàng đổ xô mua iPhone sau khi tình trạng thiếu hụt chip khiến Apple tăng giá Mac và iPad. Tuy iPhone chưa tăng giá, giới phân tích nhận định điều này sẽ xảy ra khi các model mới xuất hiện vào tháng 9.

Trả lời CNBC, CEO Tim Cook cho biết sự tăng trưởng chủ yếu đến từ iPhone 17, nhấn mạnh doanh số "bùng nổ đến kinh ngạc". Apple ghi nhận lượng người nâng cấp iPhone tăng mạnh trong quý.

Kevan Parekh, Giám đốc Tài chính Apple, cho biết công ty vẫn ghi nhận nhu cầu cao với iPhone. Doanh số sản phẩm quý hiện tại có thể tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, doanh thu nói chung có thể chịu ảnh hưởng do tỷ giá hối đoái và hạn chế nguồn cung.





MacBook Neo đóng góp lớn vào doanh số máy Mac quý gần nhất. Ảnh: Bloomberg.

Bộ phận Mac ghi nhận tăng trưởng với doanh thu 10,35 tỷ USD , tăng 28,7% sau một năm. Theo Tim Cook, đóng góp lớn nhất đến từ MacBook Neo, dòng laptop giá rẻ, sử dụng chip iPhone được ra mắt vào tháng 3. Dòng MacBook Pro cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Vào tháng 6, Apple nâng giá các sản phẩm Mac, trong đó có MacBook Neo, do khan hiếm bộ nhớ và một số linh kiện, kể cả chip xử lý. Trong buổi báo cáo tài chính, Cook thừa nhận đây là "hoàn cảnh khó khăn".

" Giá bộ nhớ rõ ràng đang tăng, vậy nên chúng tôi sẽ phải xem xét các giải pháp thay thế. Tim Cook, CEO Apple

Bob O'Donnell, trưởng nhóm phân tích tại TECHnalysis Research, lo ngại cơn sốt mua sắm có thể không kéo dài lâu. Ông cho rằng vẫn có khả năng mọi người sẽ tiếp tục mua iPhone vì lo ngại tăng giá, nhưng đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra với máy Mac khi hãng áp dụng giá mới trong quý này.

Doanh thu iPad giảm 5,9% sau một năm, còn 6,19 tỷ USD , song Cook cho rằng việc so sánh "khá khó khăn" bởi năm ngoái là lúc hãng trình làng iPad giá rẻ (chip A16). Mảng thiết bị đeo và nhà thông minh tăng trưởng 6%, doanh thu 4,9 tỷ USD .

Lợi thế nhất định

Mảng dịch vụ tiếp đà tăng trưởng ổn định với doanh thu tăng 12,1% trong quý, đạt 30,74 tỷ USD , song vẫn thấp hơn dự báo từ giới phân tích. Apple cho rằng hiệu quả hoạt động mảng dịch vụ chịu ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái.

" Tốc độ tăng trưởng mảng dịch vụ giảm trong khi iPhone vẫn tăng mạnh. Các nhà đầu tư lo ngại tình hình có thể tệ hơn nếu doanh số iPhone suy giảm. Gil Luria, D.A. Davidson, theo Reuters

Apple nhấn mạnh tăng trưởng dịch vụ đến từ doanh thu quảng cáo, App Store, AppleCare, Apple Music, Apple TV, iCloud và dịch vụ thanh toán. CEO Tim Cook tuyên bố có 1,5 tỷ thuê bao trả phí, gồm iCloud và dịch vụ bên thứ ba mà Apple thu phí giao dịch trên App Store.

Theo Giám đốc Tài chính Kevan Parekh, doanh thu game di động trên App Store đang chịu áp lực, khi Liên minh châu Âu yêu cầu Apple mở kho ứng dụng bên thứ ba. Cuộc chiến pháp lý giữa Táo khuyết với Epic Games tạo điều kiện để người dùng thanh toán ngoài hệ thống.

Mảng thiết bị đeo và nhà thông minh của Apple tăng trưởng 6% trong quý II, doanh thu 4,9 tỷ USD . Ảnh: Bloomberg.

Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận của Apple vượt qua kỳ vọng từ giới phân tích trong 14 quý liên tiếp. Lần gần nhất kết quả kinh doanh dưới mức kỳ vọng là quý IV/2022, khi doanh số giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ 3 của Apple, tăng 22% lên 18,82 tỷ USD . Cần lưu ý rằng công ty gộp Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hong Kong để tính toán số liệu.

CEO Tim Cook nhấn mạnh động lực lớn đến từ iPhone, sản phẩm lập kỷ lục doanh số quý II tại Đại Trung Hoa, đồng thời cho biết máy tính Mac cũng ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất lịch sử ở khu vực này.

Dữ liệu từ IDC cho thấy Apple đang thắng thế tại Trung Quốc, doanh số iPhone quý gần nhất vẫn tăng bất chấp toàn thị trường suy giảm 4,3%. Việc công ty chưa tăng giá iPhone tại Trung Quốc cũng giúp công ty chiếm thị phần.

Theo các nhà phân tích từ Goldman Sachs, thị phần của Apple tại đất nước tỷ dân trong quý II tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các hãng như Samsung, Xiaomi, Oppo hay Vivo đều phải tăng giá sản phẩm.

Khó khăn từ thị trường

Apple phải đối mặt thách thức từ chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Trong quý gần nhất, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và chip xử lý gia tăng chi phí sản xuất. Hãng đã điều chỉnh giá Mac và iPad. Thời gian giao hàng với một số model như Mac mini hay Mac Studio dài hơn thường lệ.

Sau khi đưa ra dự báo không mấy khả quan về tình trạng hạn chế nguồn cung, CEO Tim Cook biết Apple còn vật lộn với chi phí bộ nhớ ngày càng tăng. Trong 3 quý gần nhất, công ty liên tục ghi nhận bộ nhớ đắt lên. Ông cảnh báo sau quý tiếp theo, thị trường bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng giá, và điều này có thể tác động ngày càng lớn đến hoạt động kinh doanh của Apple.

Đây là đợt báo cáo tài chính cuối cùng của Tim Cook trên cương vị CEO Apple. Ông sẽ bàn giao vị trí điều hành vào ngày 1/9 cho John Ternus.

John Ternus trong một sự kiện của Apple hồi tháng 3. Ảnh: Bloomberg.

Theo CNBC, Ternus khá kiệm lời trong buổi báo cáo thu nhập. Cook cho biết quá trình chuyển giao đang "diễn ra suôn sẻ", bày tỏ hào hứng khi Ternus sẽ đảm nhận vai trò "dẫn dắt Apple bước vào kỷ nguyên mới".

Theo hãng phân tích LSEG, Apple ước tính doanh thu quý hiện tại sẽ tăng 9-11%, thấp hơn kỳ vọng từ giới phân tích (12%). Lý do tiếp tục đến từ khan hiếm nguồn cung linh kiện. Theo Reuters, cổ phiếu công ty giảm 5,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Trả lời phỏng vấn, Cook viện dẫn hạn chế chính về nguồn cung đến từ thiếu hụt công nghệ sản xuất chip tiên tiến, được sử dụng để sản xuất chip xử lý cho thiết bị Apple.

Với sự hỗ trợ từ Google, Apple đã ra mắt Siri được cải tiến với các tính năng AI mới. Theo CEO Tim Cook, công ty sẽ bổ sung các tùy chọn trả phí mới trên iCloud để phục vụ người dùng có nhu cầu cao. Ông cho biết Apple sẽ bổ sung một số tùy chọn nâng cấp trên iCloud+, nơi người dùng có thể mua thêm các gói dịch vụ.