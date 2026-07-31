'Mỏ vàng' mới của Apple

Apple dự kiến thâm nhập sâu hơn vào thị trường nhà thông minh với các sản phẩm xoay quanh trợ lý Siri AI.

Set-top-box Apple TV và remote đi kèm. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple có kế hoạch ra mắt loạt thiết bị và phần mềm nhà thông minh mới, nhằm bắt kịp đối thủ sau nhiều năm tụt hậu.

Màn hình thông minh được cho là sản phẩm đầu tiên trong chiến lược. Dựa trên tin đồn, thiết bị có kích thước khoảng 7 inch, sử dụng hệ điều hành mới dựa trên tvOS, giao diện kết hợp giữa watchOS và iOS với lưới biểu tượng, widget và ứng dụng.

Sản phẩm sẽ hỗ trợ gọi video FaceTime, giám sát nhà thông minh và liên lạc nội bộ. Người dùng có thể kích hoạt một số hành động như phát nhạc qua loa, khóa cửa từ xa, bên cạnh chế độ xem ảnh, truy cập lịch, phát nhạc và đổi mặt đồng hồ tương tự Apple Watch.

Tính năng nổi bật nhất trên sản phẩm là nhận diện khuôn mặt, cho phép xác định người nhìn vào màn hình, hỗ trợ đo khoảng cách và cá nhân hóa giao diện (bố cục widget, ghi chú...) dựa trên từng người.

"Sản phẩm được thiết kế xoay quanh Siri AI, có thể truy cập thông tin cá nhân, cho phép người dùng điều khiển chính xác ứng dụng bằng giọng nói. Apple cũng phát triển giao diện phụ trên iPhone để thiết lập và quản lý màn hình", nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết.

Thiết bị được đồn đoán có 2 phiên bản. Model đầu tiên với tên mã nội bộ J490, màn hình gắn lên chân đế hình bán cầu, giống HomePod mini cắt đôi. Phiên bản thứ 2 có tên mã J491, tích hợp hệ thống nam châm để gắn lên tường.

Theo Gurman, Apple còn chuẩn bị ra mắt Apple TV và HomePod mini mới. Mang tên mã lần lượt J265 và B525, ngoại hình các sản phẩm không thay đổi, chỉ trang bị chip mạnh hơn để vận hành Siri AI. Táo khuyết gần đây đã tăng giá 2 thiết bị, lần lượt lên 200 USD và 130 USD .

Dựa trên tin đồn, cả 3 sản phẩm đã sẵn sàng ra mắt. Apple dự kiến trình làng Apple TV và HomePod mini vào mùa thu năm nay, còn màn hình thông minh có thể xuất hiện trong khoảng từ tháng 10 đến đầu năm sau.

"Động thái này sẽ đưa Apple vào vị thế cạnh tranh trực diện hơn với Amazon và Google, trong thị trường được định hình bởi xu hướng AI. Màn hình thông minh của hãng sẽ đối đầu với Echo Show của Amazon và Nest Hub từ Google", cây viết từ Bloomberg nhận định.

Màn hình thông minh Echo Show từ Amazon. Ảnh: Bloomberg.

Cho đến nay, Apple vẫn chưa thể biến sản phẩm nhà thông minh thành nguồn lợi nhuận hiệu quả. Loa thông minh HomePod (ra mắt lần đầu năm 2018) và Apple TV (bán từ năm 2007) có doanh số khá khiêm tốn. Doanh thu bộ phận thiết bị đeo, nhà thông minh và phụ kiện của hãng chủ yếu đến từ AirPods và Apple Watch.

Ban đầu, Apple có kế hoạch trình làng 3 sản phẩm từ năm 2024, song phải hoãn do Siri AI gặp nhiều vấn đề. Thời điểm bị lùi sang đầu năm 2025, cuối 2025 và đầu 2026, chủ yếu do phần mềm và tính năng AI chưa hoàn thiện. Về lý thuyết, Gurman cho biết các thiết bị vẫn có khả năng bị hoãn ra mắt.

3 sản phẩm nhà thông minh sắp xuất hiện có thể phát triển thành 2 thiết bị khác. Dựa trên tin đồn, model đầu tiên là phiên bản cao cấp hơn của màn hình thông minh, tích hợp cánh tay robot để di chuyển màn hình xung quanh. Sản phẩm còn lại là camera an ninh (tên mã J450), cùng hệ thống giám sát để cạnh tranh với Ring của Amazon.