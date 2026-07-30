Kiếm triệu USD trong 2 tuần nhờ bán khoá học làm video AI

Trào lưu bán khóa học làm video AI giúp nhiều KOL Trung Quốc thu về hàng triệu USD chỉ sau vài ngày, song cũng đối mặt làn sóng chỉ trích gay gắt về chất lượng nội dung.

Các khoá học làm phim AI đang thu về hàng triệu USD cho các kênh truyền thông và KOL tại Trung Quốc. Ảnh: SixthTone.

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang đem lại nguồn tiền khổng lồ cho các công ty AI và nhà sáng tạo nội dung tại Trung Quốc nhờ tạo ra trào lưu bán các khóa học dạy làm video AI. Điển hình là kênh công nghệ Mediastorm với hơn 70 triệu người theo dõi vừa lập kỷ lục mới về doanh thu trên các nền tảng mạng xã hội.

Họ tung ra khóa học thực hành AI gồm 16 bài giảng với giá ưu đãi khoảng 7 USD , giảm một nửa so với giá gốc. Chỉ trong ngày đầu tiên, khóa học đã bán được hơn 100.000 bản, mang về gần 700.000 USD .

Sau nửa tháng, tổng doanh số trên các nền tảng Douyin, Bilibili và WeChat Video Channel đã đạt 130.000 bản, thu về hơn 941.000 USD . Trước đó, khóa học dựng phim của kênh này cũng từng gặt hái thành công lớn khi thu về hơn 2 triệu USD từ 300.000 bản bán ra.

Tuy nhiên, cơn bão tranh cãi nhanh chóng bùng nổ khi nhiều học viên phản ứng, cho rằng chất lượng khóa học hoàn toàn không tương xứng với số tiền họ bỏ ra.

Thực chất, nội dung bài giảng chỉ xoay quanh việc hướng dẫn sử dụng TapNow - một công cụ tạo ảnh AI của bên thứ ba. Nhiều người dùng tố giác đơn vị này đang "ăn tiền hai đầu": Vừa nhận chiết khấu quảng cáo từ nhà phát triển TapNow, vừa đi thu phí từ người học.

Mediastorm là kênh truyền thông và sáng tạo nội dung do Zhang Yihao thành lập năm 2014 tại Trung Quốc. Kênh sở hữu 880.000 người theo dõi trên YouTube cùng hơn 30 triệu lượt đăng ký trên Bilibili và Douyin. Ảnh: Doubao.

“Khóa học AI hoàn toàn là lừa đảo, cực kỳ cơ bản và không giúp cải thiện kỹ năng. Các bài tập lẫn mô hình trên nền tảng đối tác đều bị cố định. Nếu muốn chọn mô hình khác, chúng tôi buộc phải trả thêm phí”, một học viên từng mua cả hai khóa học của Mediastorm phản ánh.

Cùng thời điểm, Li Yizhou - người từng kiếm 7,4 triệu USD /năm nhờ bán khóa học AI rồi bị cấm sóng năm 2024, cũng đã trở lại với tài khoản "Li Yizhou 3.0". Người này ra mắt khóa học "Công ty một người" với mức giá 7 USD nhằm tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông, từ những người nội trợ cho đến những ai chưa từng học đại học hay tiếp xúc với công nghệ.

Tuy nhiên, khóa học giá rẻ này thực chất chỉ là "chim mồi". Sau khi thu hút được học viên, Yizhou tiếp tục chèo kéo họ mua các gói cao cấp hơn, bao gồm khóa học thường niên giá 277 USD hoặc khóa thực hành kinh doanh hơn 417 USD . Thậm chí, có những khóa học làm phim AI thu phí tới 140 USD nhưng thực chất chỉ hướng dẫn người học cách đăng ký tài khoản.

Dù bị chỉ trích là nội dung mơ hồ và thiếu tính thực tiễn, chiến lược định giá lồng ghép này vẫn giúp Yizhou bỏ túi hơn 140.000 USD chỉ tính riêng trên hai nền tảng Xiaohongshu và WeChat Video Channel.

Trái ngược hoàn toàn với giá bán "cắt cổ" ban đầu, trên chợ đồ cũ Xianyu, các khóa học này lại bị rao bán lại với giá chưa tới 1,5 USD . Thậm chí, khóa học thực hành AI của Mediastorm còn bị bán tháo với giá vỏn vẹn 0,04 USD (khoảng 1.200 Đồng).

Giới chuyên môn nhận định thị trường đào tạo AI đang bắt đầu thoái trào do công nghệ thay đổi quá nhanh. Quan trọng hơn, cánh cửa tuyển dụng cũng đang dần khép lại.

“Năm 2025, sinh viên chỉ cần học AI 2 - 3 tuần là đã có thể kiếm được 1.000 - 1.200 USD /tháng. Nhưng sang năm nay, các công ty hoạt hình đang sa thải nhân sự hàng loạt. Thị trường không còn cần những lao động chỉ biết thao tác công cụ đơn thuần nữa”, một doanh nhân trong ngành đào tạo hoạt hình AI chia sẻ.