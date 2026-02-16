Người Việt vẫn tìm Táo Quân

Đến 20h ngày cuối năm, nhiều người vẫn có thói quen tìm kiếm chương trình Táo Quân.

Tết Bính Ngọ 2026 không có Táo Quân. Ảnh: BTC.

Tối 16/2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Táo Quân vẫn là từ khóa được người dùng trong nước quan tâm nhất. Sự thiếu vắng chương trình từ VTV vẫn khiến khán giả hụt hẫng. Theo Google Trends cụm “Năm nay có Táo Quân không” được tìm kiếm cao đột biến trong đêm cùng ngày. Các từ khóa liên quan như Táo Quân, Gặp Nhau Cuối Năm, Quảng Trường Mùa Xuân cũng tăng trưởng về sự quan tâm.

Đến sát khoảng 20h, thời điểm Táo Quân được phát sóng mỗi năm, lượng tìm kiếm được bổ sung.

Từ ngày 7/1, VTV xác nhận Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vào đó là một chương trình mới với công thức hiện đại, trẻ trung hơn. Nhiều năm qua, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Do đó, việc năm nay không có chương trình khiến các nghệ sĩ lẫn khán giả đều tiếc nuối.

Thông tin về Táo Quân được người dùng Việt tìm kiếm vào đêm 29 Tết. Ảnh: Google Trends.

Sau 22 năm phát sóng, Táo Quân trở thành một trong những chương trình truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất trên sóng VTV, đồng thời ghi dấu như món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Táo Quân được xem là chương trình giải trí đắt giá của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều mùa phát sóng ghi nhận lượng người xem cao cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Các câu thoại, tình huống châm biếm và bài nhạc của dàn Táo thường xuyên được chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội ngay trong và sau đêm giao thừa.

Trong mùa phát sóng gần nhất dịp Tết Nguyên đán 2025, chương trình có bước chuyển mình khi áp dụng cấu trúc mới, mở rộng dàn diễn viên và làm mới cách tiếp cận. Nội dung tiếp tục xoáy sâu vào những vấn đề thời sự nổi bật, phản ánh góc cạnh của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội thông qua lăng kính hài hước, châm biếm.

Một dấu mốc đáng chú ý khác diễn ra vào năm 2022, khi hai nhân vật quen thuộc Nam Tào và Bắc Đẩu được chuyển giao cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Duy Nam và Trung Ruồi đảm nhận 2 vai diễn từng gắn liền với Xuân Bắc và Công Lý.

Sau hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng khán giả, việc Táo Quân tạm khép lại đã để lại nhiều tiếc nuối. Không ít người bày tỏ họ thậm chí thấy mất không khí Tết khi thiếu vắng chương trình này.