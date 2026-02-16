Kênh YouTube được xem nhiều nhất Việt Nam Tết này

Dữ liệu từ nền tảng YouTube Music cho thấy kênh Hiếu Organ, chuyên đăng các video nhạc nền karaoke, hiện có lượng xem hàng tháng cao nhất tại Việt Nam trong Tết này.

Hiếu Organ vượt qua nhiều nghệ sĩ, trở thành kênh YouTube được xem nhiều nhất tại Việt Nam dịp Tết. Ảnh chụp màn hình.

Từ tháng 7/2025, YouTube đóng chức năng mục Thịnh hành (Trending) trên nền tảng. Người dùng muốn xem các video được quan tâm trong thời gian thực, phải chuyển sang website YouTube Charts. Hiện công cụ này mới chỉ có phần âm nhạc, chưa chính thức hỗ trợ cho khu vực Việt Nam.

Tết này, khi tìm kiếm theo khu vực địa lý, nền tảng trả về kết quả các nghệ sĩ có lượng theo dõi cao nhất. Đáng chú ý, tại Việt Nam xuất hiện kênh "lạ", không phải ca sĩ nổi tiếng hay chương trình truyền hình ăn khách.

Tài khoản Hiếu Organ hiện đứng đầu, trước cả những cái tên nổi tiếng như Trúc Nhân, Sơn Tùng M-TP hay Bùi Công Nam.

Cũng sản xuất âm nhạc nhưng Hiếu Organ không tung ra bài hát mới. Kênh này vốn là tài khoản chuyên đăng tải video nhạc nền hát karaoke. Theo báo cáo của YouTube, Hiếu Organ có 45 triệu lượt xem trong 28 ngày gần nhất. Sát Tết, kênh này có khoảng 2-2,5 triệu lượt xem. Thông số tăng mạnh từ đầu tháng Chạp và hiệu suất tốt hơn trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lượng theo dõi của kênh Hiếu Organ dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: YouTube Charts.

Câu chuyện đầu năm, Sầu tím thiệp hồng, Nhớ xuân xưa, Linh hồn tượng đá là những bài hát karaoke có lượng theo dõi nhiều nhất. Tính theo năm, kênh này thu về khoảng 700 triệu lượt xem. Số liệu dịp Tết Bính Ngọ vẫn thấp hơn năm ngoái khi có ngày Hiếu Organ thu về đến 8 triệu truy cập kênh.

Để thay thế Trending, YouTube hướng người dùng và nhà sáng tạo đến các công cụ khác. Mục Xu hướng sẽ được thay thế bằng "YouTube Charts" trong thời gian tới. Đây là một trang nhỏ của YouTube được tạo ra để hiển thị một số nội dung phổ biến nhất trên trang web này theo thời gian thực. Tuy nhiên, nó cũng được chia thành các danh mục nhỏ, cho phép người dùng yêu thích các chủ đề nhất định có trải nghiệm tốt hơn.

Hiện tại, YouTube Charts có các bảng xếp hạng theo danh mục mới bao gồm Video, Chương trình Podcast hàng tuần và Trailer phim thịnh hành. YouTube có kế hoạch bổ sung các danh mục nội dung trong tương lai.

Việc xuất hiện một kênh chuyên karaoke như Hiếu Organ trong danh sách nghệ sĩ cho thấy thuật toán của nền tảng vẫn còn lỗ hổng. Bảng xếp hạng âm nhạc vốn được tạo ra để vinh danh nghệ sĩ nổi bật và người dùng tìm bài hát được nghe nhiều. Trong khi đó, các video karaoke phục vụ nhu cầu hoàn toàn khác.

Những nhà sáng tạo muốn nghiên cứu ý tưởng có thể sử dụng Tab Ý tưởng (Inspiration Tab) trong YouTube Studio, một công cụ cung cấp các gợi ý nội dung do AI tạo ra.

Trải qua gần 20 năm hoạt động, YouTube đã chứng kiến rất nhiều sự đổi mới và điều chỉnh, một số được người dùng đón nhận tích cực. Đơn cử, vào tháng 4/2025, YouTube thay đổi trang chủ và kích thước hình thu nhỏ - một vấn đề mà người dùng đã phàn nàn từ lâu.