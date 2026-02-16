Trận đấu chấn động tại Hàn Quốc

Faker và đồng đội gục ngã trong ngày những tuyển thủ trẻ của BFX thi đấu xuất sắc ở cả trong trận và khâu cấm chọn.

Faker có một ngày phong độ thấp, để thua với Azir từ ván đầu. Ảnh: LCK.

LCK Cup 2026 vừa chứng kiến cú sốc lớn nhất kể từ đầu giải. BNK FearX (BFX) đã đánh bại đương kim vô địch thế giới T1 với tỷ số 3-1 tại vòng 2 Play-off. Chiến thắng này không chỉ đưa BFX vào vòng 3 nhánh thắng mà còn giúp họ chính thức giành tấm vé tham dự vòng đấu tiếp theo tại Hong Kong.

Thắng lợi này mang ý nghĩa lịch sử đối với BFX. Đây là lần đầu tiên sau 1.278 ngày đội tuyển này mới lại thắng một trận tại vòng Play-off, kể từ trận thắng DRX vào tháng 8/2022. Đặc biệt hơn, kể từ khi thành lập vào cuối năm 2016, BFX đã phải chờ đúng 3.333 ngày mới có thể đánh bại T1 trong một loạt Bo5 chính thức thuộc hệ thống Riot Games.

Trước giờ khởi tranh, toàn bộ 13 chuyên gia tham gia dự đoán đều đặt niềm tin vào T1. Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã phản ánh một thực tế hoàn toàn trái ngược. Sự linh hoạt và chiến thuật cấm chọn thông minh đã giúp BFX lật ngược mọi dự đoán.

BFX thắng lợi và giành vé đến Hồng Kông. Ảnh: BFX.

Tại ván đấu đầu tiên, người đi rừng Raptor (Pantheon) phối hợp cùng đường giữa VicLa (Orianna) để làm chủ hoàn toàn các pha giao tranh. Dù T1 đã gỡ hòa 1-1 ở ván 2 nhờ khả năng phản công sắc bén, nhưng đó là tất cả những gì Faker và các đồng đội làm được.

Bước ngoặt xảy ra ở ván 3 khi BFX khiến T1 rơi vào cái bẫy cấm chọn. BFX lựa chọn Ryze và bất ngờ đưa vị tướng này lên đường trên, đồng thời khóa chặt cặp đôi Ashe - Seraphine ở đường dưới. Raptor (Maokai) đã thực hiện những pha can thiệp chuẩn xác, phá hỏng mọi kế hoạch của T1. BFX dứt điểm ván đấu chỉ sau 27 phút.

Sang ván 4, áp lực từ đường dưới của Kellin và Diable đã khiến khoảng cách về tiền nới rộng nhanh chóng. T1 nỗ lực mở giao tranh để tìm hy vọng, nhưng chênh lệch quá lớn về trang bị đã khiến họ gục ngã sau một pha giao tranh tổng ở phút 27.

Thất bại này đẩy T1 xuống nhánh thua. Dù đường trên Doran đã có màn trình diễn khá tốt, nhưng biểu tượng của đội là Faker cùng các thành viên còn lại lại thi đấu dưới sức. T1 đã đánh mất lợi thế từ chuỗi 5 trận toàn thắng tại vòng bảng. Họ sẽ phải đối đầu với DK tại nhánh thua vào ngày 22/2 để nuôi hy vọng đi tiếp.

Về phía BFX, Raptor đã nhận danh hiệu PoM với 6 phiếu bầu nhờ phong độ xuất sắc. Hỗ trợ Kellin và xạ thủ Diable cũng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Tại vòng đấu tới, BFX sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ Gen.G Esports để tranh suất vào thẳng chung kết.