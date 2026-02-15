Nhạc Tết Việt lên đỉnh thế giới ở bảng xếp hạng YouTube

Ca khúc "Vạn Sự Như Ý" của Trúc Nhân bất ngờ chiếm sóng trang chủ YouTube Global, nhảy vọt 28 bậc lên Top 72 thế giới.

Số lượng nghệ sĩ cao nhất từ trước đến giờ trong MV của Trúc Nhân. Ảnh: YouTube.

Cộng đồng người nghe nhạc Việt Nam có thể tìm thấy một bài hát quen thuộc khi truy cập vào trang chủ hệ thống bảng xếp hạng YouTube Charts ở chế độ Global. Gương mặt đại diện chiếm trọn vị trí nổi bật (Hero Banner) trên nền tảng video lớn nhất thế giới tuần này chính là đại diện đến từ Việt Nam.

Theo ghi nhận số liệu trực tiếp từ YouTube Charts trong tuần lễ từ 30/1-5/2, ca khúc Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân đã tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Bài hát được vinh danh tại hạng mục quan trọng Fastest Rising (tăng hạng nhanh nhất).

Bản hit này đã thực hiện cú nhảy vọt qua 28 bậc, chính thức vươn lên vị trí thứ 72 trong Top các video nhạc hàng đầu trên toàn thế giới. Đứng đầu bảng xếp hạng hiện là siêu hit Golden từ bộ phim của Netflix, và kế tiếp là một ca khúc Ấn Độ có tên Dil Lagana Mana Tha.

Hình ảnh chàng ca sĩ tinh quái của V-pop trong trang phục áo dài vàng rực rỡ, bao quanh là những phong bao lì xì đỏ thắm mang đậm bản sắc Tết Á Đông đã phủ sóng giao diện quốc tế. Đây là một thành tích cá nhân ấn tượng của Trúc Nhân, đồng thời cũng là tín hiệu đầy lạc quan cho thấy sức hút của âm nhạc truyền thống Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Ca khúc "Vạn Sự Như Ý" được xuất hiện trên vị trí Hero Banner. Ảnh: YouTube Chart.

Trước đây, một video ca nhạc thường được lên top thịnh hành nhờ hình thức “cày view”, hay dùng nhiều thiết bị để spam lượt xem đến từ lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, hệ thống YouTube Charts hiện tại đặt giá trị thực lên hàng đầu và hoạt động giống như một nền tảng streaming chuyên nghiệp.

Sự thay đổi cốt lõi nằm ở định nghĩa "Engaged View" (Lượt xem tương tác). Thay vì chỉ đếm số lần nhấn play, thuật toán hiện nay ưu tiên các chỉ số chiều sâu bao gồm thời gian xem, tỷ lệ giữ chân người xem và các tương tác tự nhiên từ tài khoản định danh.

Một video có một triệu view nhưng người xem chỉ nán lại 10 giây sẽ bị đánh giá thấp hơn video có 500.000 lượt nhưng được xem trọn vẹn. Điều này đồng nghĩa với việc thành tích của Vạn Sự Như Ý phản ánh một lượng khán giả thực tế, nghe và thưởng thức sản phẩm thật sự chứ không đơn thuần là thành tích ảo.

Hơn nữa, để lọt vào bảng này, một ca khúc cần chứng minh được sức lan tỏa xuyên biên giới. Việc Trúc Nhân thăng hạng cho thấy sự lan toả của bài hát đến với các thị trường quốc tế, đưa giai điệu Tết Việt tiếp cận cả những tệp khán giả mới lạ thông qua các định dạng video ngắn.

Vạn Sự Như Ý là MV quy tụ nhiều nghệ sĩ nhất trong lịch sử Vpop. Với sự xuất hiện của 68 cái tên quen thuộc, ca khúc đã tạo nên một bức tranh đa sắc với sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt.

Theo số liệu cập nhật, Vạn Sự Như Ý đã chính thức chiếm lĩnh vị trí Top 1 Trending Music trên YouTube Việt Nam, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc mới của Zing MP3. Ca khúc còn ghi nhận thứ hạng ấn tượng khi đạt #8 trên iTunes, #15 trên Zing Chart và góp mặt trong Top 95 Apple Music, cho thấy độ lan tỏa đồng đều trên nhiều hệ sinh thái khác nhau.