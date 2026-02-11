Chàng trai mong được chơi game tới ngày cuối đời

Trong những ngày cận kề cái chết, một bệnh nhân ung thư tại Canada đã tìm thấy sự an ủi từ Doom và nhận được lời động viên xúc động từ các nhà phát triển của series game này.

Tài khoản Reddit có tên Wanderingrader123 chia sẻ câu chuyện cảm động. Ảnh: Wanderingrader123.

Một người hâm mộ mắc bệnh nan y đã chọn cách dành những ngày cuối đời của mình bên thế giới trong trò chơi Doom. Câu chuyện xúc động này lan tỏa nhanh chóng cộng đồng game thủ, giúp những nhà phát triển đứng sau dòng game bắn súng huyền thoại biết đến.

Ngày 31/1, tài khoản Reddit có tên Wanderingrader123 đăng tải bài viết chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Anh cho biết đã chiến đấu với ung thư hạch Hodgkin từ năm 2022. Sau nhiều nỗ lực điều trị không mang lại kết quả khả quan, các bác sĩ thông báo anh có thể chỉ còn sống thêm vài tuần.

Trong thời gian điều trị tại một bệnh viện ở Toronto (Canada), Wanderingrader123 được phía bệnh viện đáp ứng một mong muốn cuối cùng. Anh đã lựa chọn được chơi Doom: The Dark Ages, tựa game dự kiến phát hành năm 2025, bởi bản thân là người hâm mộ dòng game Doom từ năm 2016. Theo chia sẻ của anh, phiên bản làm lại của Doom cùng phần tiếp theo Doom Eternal từng giúp anh vượt qua nhiều “thời điểm khó khăn” trong cuộc sống.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn tài chính, Wanderingrader123 không thể trải nghiệm trọn vẹn tựa game mình mong muốn. Trước hoàn cảnh đó, bệnh viện nơi anh điều trị đã hỗ trợ một máy PS5 cùng bản sao trò chơi để anh có thể chơi trong phòng bệnh.

“Tôi có thể không sống đến khi thấy phần mở rộng nội dung tiếp theo (DLC) ra mắt, nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì cuối cùng cũng được chơi game này”, anh viết.

Trong bài đăng, Wanderingrader123 gửi lời cảm ơn tới id Software, studio phát triển Doom vì đã tạo nên một dòng game có ý nghĩa lớn với cá nhân anh. “Đây không chỉ là một trò chơi đưa thể loại FPS trở về cội nguồn, nó còn là thứ đã giúp tôi đứng vững trong những giai đoạn tăm tối nhất”, anh chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hugo Martin, Giám đốc mảng game của id Software và là người tham gia phát triển các phiên bản Doom gần đây. Trả lời trực tiếp trên Reddit, Martin gửi lời cảm ơn và cho biết sự hâm hộ của tài khoản Wanderingrader123 là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

Tựa game bắn súng Doom thu hút lượng lớn người hâm mộ trên toàn cầu. Ảnh: id Software.

Ông cũng ví nhân vật Doom Slayer như hình mẫu của những phẩm chất anh hùng cổ điển và cho rằng Wanderingrader123 chính là hiện thân của những điều đó.

Không chỉ dừng lại ở đó, bài đăng còn nhận được phản hồi từ John Romero, một trong những nhà sáng lập id Software và là đồng tác giả của Doom từ thập niên 1990. Romero bày tỏ sự xúc động khi biết Doom đã đồng hành cùng người hâm mộ này trong suốt một thập kỷ.

Bên cạnh các nhà phát triển, cộng đồng Doom trên Reddit cũng gửi hàng nghìn lời động viên tới Wanderingrader123. Trước làn sóng ủng hộ này, anh đã đăng tải lời cảm ơn, cho biết bản thân rất biết ơn dù không thể trả lời hết tin nhắn. Anh xác nhận đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Toronto và mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư trong thời gian còn lại.