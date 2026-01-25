Trải nghiệm điện thoại có tản nhiệt chất lỏng đầu tiên trên thế giới

Dòng máy chuyên game của REDMAGIC có tản nhiệt chất lỏng chạy trên pin, giúp thiết bị ổn định khi hoạt động nặng.

Mảng điện thoại chơi game bùng nổ từ giai đoạn 2018, nhiều thương hiệu lớn tham gia. Tuy nhiên lần lượt Black Shark, Lenovo hay Razer đều rút dần. Gần đây nhất, nhiều nguồn tin tiết lộ Asus sẽ dừng sản xuất smartphone. Điều này đồng nghĩa chỉ còn REDMAGIC theo đuổi cuộc đua này.

Mẫu 11 Pro vừa ra mắt của hãng này hiện được bán chính hãng tại Việt Nam, là sản phẩm sử dụng chip Snapdragon 8 Elite gen 5 đầu tiên phân phối trong nước. Bộ tản nhiệt chất lỏng cũng lần đầu xuất hiện trên một chiếc điện thoại thông minh.

Bất chấp biến động, mảng điện thoại chơi game vẫn có giá trị trên thị trường. Triết lý sản phẩm riêng biệt tạo điều kiện cho nhà sản xuất thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới. Một số trong đó có tính ứng dụng cao, có thể xuất hiện trên những mẫu máy phổ thông.

Smartphone có cần tản nhiệt chất lỏng

Làm mát bằng chất lỏng được xem là giải pháp tối ưu nhất trong ngành. Trên những bộ máy tính hiệu năng cao, dàn tản nhiệt như vậy thường dành cho hệ thống ép xung, làm việc với hiệu suất cao trong thời gian dài. Xếp trên giải pháp này chỉ có trường hợp dùng ni-tơ lỏng, vốn ít được ứng dụng hàng ngày.

Một số moder từng cố gắng tạo ra những bộ tản nhiệt lỏng gắn vào iPhone hay Samsung. Chúng thể hiện hiệu quả nhưng phi thực tế vì quá cồng kềnh, tính ứng dụng thấp.

Cách bộ phận tản nhiệt chất lỏng hoạt động.

REDMAGIC 11 Pro là điện thoại đầu tiên trên thị trường được gắn sẵn bộ phận này từ lúc xuất xưởng. Đây là một thành tựu kỹ thuật khi nhà sản xuất đã thiết kế để nó nằm hoàn toàn dưới mặt lưng, không tăng kích thước hay khó khăn trong quá trình sử dụng.

Nó được thiết kế với bộ phận chính hình tròn và một vạch ngắn bên dưới, tương đồng MagSafe trên iPhone, nhưng không dành để gắn phụ kiện. Vật liệu bên trong có màu xanh là chủ yếu, kèm thêm thành phần màu trắng không hòa tan. Khi hoạt động, người dùng có thể nhìn thấy cách luồng chất lỏng luân chuyển để tản nhiệt cho thiết bị.

Thực tế, bộ phận chủ yếu đảm nhận xử lý pin nóng lên khi sạc và sử dụng ở cường độ cao. Linh kiện này có dung tích lớn, dễ ảnh hưởng đến toàn bộ thiết bị lúc vận hành. Phần tản nhiệt lỏng làm việc giúp duy trì hiệu suất tổng thể của máy và tăng độ bền.

Chi tiết phần tản nhiệt được làm trong suốt ở mặt lưng điện thoại.

Nó kết hợp với quạt mở tốc độ cao, buồng hơi và keo tản nhiệt kim loại lỏng, tạo thành hệ sinh thái xử lý quá tải khi mẫu máy gaming hoạt động. Tản nhiệt lỏng còn thể hiện hiệu quả ngay ở trải nghiệm đơn giản hàng ngày. Khi bật, nó giúp máy mát hơn hẳn khi vận hành phần mềm Antutu. Ngược lại, mẫu REDMAGIC 11 Pro sẽ nóng ran cả phần khung viền, mặt lưng lúc chạy nặng.

Một người dùng tò mò đã thử tháo bộ tản nhiệt chất lỏng của REDMAGIC 11 Pro, gắn cho iPhone 17. Ngay lập tức hiệu năng của điện thoại Apple tăng đến 200.000 điểm Antutu, dù không được thiết kế đồng bộ linh kiện. Điều này cho thấy mức độ hiệu quả và tính ứng dụng cao của thiết kế này với smartphone hiện đại.

Hiệu suất chơi game

Khi các đối thủ rời đi, REDMAGIC 11 Pro có thể là điện thoại mạnh nhất trong nửa đầu năm nay. Chip Snapdragon 8 Elite gen 5 được nâng cấp nhẹ về CPU và GPU, điểm Antutu có thể đạt trên 4 triệu trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, các game và ứng dụng hiện vẫn cần thêm thời gian để tối ưu hóa và mở các thiết lập mở rộng.

Ví dụ với Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến, game này mới chỉ cung cấp tùy chọn tối đa 120 Hz và hình ảnh trung bình khi người dùng muốn lấy tần số quét cao. Trong khi thực tế, mẫu máy chuyên game “cân tốt” trò chơi mà không cần dùng đến quá nhiều tài nguyên xử lý.

Tương tự với Wuthering Waves, trò chơi thế giới mở thể loại anime với chất lượng đồ họa cao nhất hiện tại, nặng đến hơn 40 GB. Nó cũng chỉ hỗ trợ đến mức 60 FPS tối đa trong cài đặt trên model 11 Pro. Đổi lại, chế độ mở rộng của REDMAGIC cung cấp tùy chọn nâng cấp trực tiếp, nội suy hình ảnh và khung hình tối đa đến 120 FPS cho game này.

Sản phẩm có cấu hình đầu bảng, nhưng cần thời gian để các nhà phát triển game tối ưu.

Thực tế, vì chưa được tối ưu hoàn toàn, game vẫn bị “drop” khung hình trong một số chuyển cảnh. Nhà phát hành thường mất vài tháng để tùy chỉnh cho các thiết bị mới, nhất là khi sản phẩm dùng chip Snapdragon 8 Elite gen 5 vẫn chưa phổ biến.

Về trải nghiệm chơi game, mẫu 11 Pro không khác nhiều đời trước. Riêng hai nút phụ bên hông có diện tích lớn hơn, dễ thao tác. Máy được thiết kế vuông vức, trọng lượng nặng hơn hầu hết smartphone tại Việt Nam. Giao diện sử dụng có đủ bộ công cụ mở rộng cho game, nhưng còn tồn tại một số lỗi dịch thuật tiếng Việt, gây khó hiểu.

Tại Việt Nam, mẫu máy có giá khoảng 23 triệu đồng, chỉ bằng các mẫu iPhone, Galaxy S cơ bản, rẻ hơn dòng Ultra/Pro Max hơn 10 triệu. Điều này giúp nó trở thành lựa chọn tối ưu hơn về cấu hình trên mức chi phí bỏ ra. Mẫu REDMAGIC 11 Pro Cyro, hệ thống tản nhiệt chất lỏng giấu dưới mặt lưng, được niêm yết từ 19 triệu, chỉ tương đương các máy Android cận cao cấp.

Có còn cần smartphone gaming?

Sự rời đi của các hầu hết nhà sản xuất điện thoại gaming đặt ra dấu hỏi về sự cần thiết của dòng máy này. Tuy nhiên, nếu không có smartphone chuyên game sẽ là một thiếu sót đáng tiếc cho tập khách hàng có tiêu chuẩn cao khi giải trí.

Nhu cầu cho dòng thiết bị này không thu hẹp. Theo các báo cáo, khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam là thị trường có mảng game eSports di động tăng trưởng mạnh. Nhu cầu cho điện thoại chuyên game cũng đi lên theo xu hướng này.

Mặt khác, các dòng flagship Android, iPhone cũng có cấu hình mạnh, nhưng không phù hợp cho nhu cầu chơi game “hardcore” bởi phải cố gắng duy trì thân máy mỏng nhẹ, di động và bộ camera lớn. Do vậy, chúng thường khó đảm bảo hiệu suất và độ bền linh kiện.

Sản phẩm chuyên game cũng là “mảnh đất” để các hãng thử nghiệm công nghệ mới và phản ứng từ người dùng. Quạt tản nhiệt của dòng REDMAGIC hiện được nhiều nhà sản xuất Trung Quốc học hỏi, trang bị lên smartphone hiệu suất cao của họ. Chức năng tản nhiệt buồng hơi tiết diện lớn trên gaming phone, cũng đã có mặt trên flagship Samsung, Apple.

Tương tự với phần tản nhiệt chất lỏng cho pin, cũng là chi tiết có tính ứng dụng cao. Các nhà sản xuất đang gặp vấn đề để giữ hiệu suất linh kiện này khi sạc nhanh mà không hao hụt. Trong khi nhiệt độ là kẻ thù lớn nhất của pin.