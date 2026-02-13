Chúc Tết thời AI

Thay vì sử dụng thiệp hay các phương thức truyền thống, người dân đang ứng dụng AI để truyền tải những lời chúc nhân dịp Tết truyền thống.

Tết cổ truyền không chỉ là thời điểm sum họp, mà còn là dịp để người Việt trao gửi những lời chúc tốt đẹp cho nhau với hy vọng năm mới gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, bối cảnh nhịp sống bận rộn và những giới hạn về khoảng cách địa lý khiến không phải ai cũng có cơ hội gặp mặt đủ đầy trong dịp đầu năm. Lời chúc Tết vì thế dần chuyển lên không gian số, trở thành một hình thức kết nối quen thuộc của người Việt.

Thiệp AI chúc Tết.

Trong bối cảnh đó, các công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung, đặc biệt với sự đồng hành của công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), dần trở nên quen thuộc trong dịp Tết. Đặc biệt trên nền tảng nhắn tin “quốc dân” Zalo, Thiệp AI những năm gần đây đã được đông đảo người Việt sử dụng qua các mùa Tết để trao gửi lời chúc ý nghĩa trong cộng đồng gần 80 triệu người dùng.

Khi AI trở thành một phần của không gian Tết số

Để “bình dân hóa” việc sử dụng AI cho người dùng Việt, Zalo đã phát triển và đưa vào ứng dụng loạt sản phẩm phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu quen thuộc trong đời sống, từ giao tiếp, công việc tới các thủ tục hành chính pháp lý phức tạp. Đáng chú ý là việc đưa AI vào những trải nghiệm mang yếu tố cảm xúc và văn hóa, trong đó có việc trao gửi lời chúc trong các dịp lễ Tết với Thiệp AI.

Trao gửi yêu thương qua những tấm thiệp sáng tạo.

Không chỉ xuất hiện trong các dịp như sinh nhật, Trung Thu hay 20/10, Thiệp AI đã dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dùng Zalo mỗi khi muốn cá nhân hóa lời chúc theo cách riêng vào mỗi dịp Tết cổ truyền.

Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, tính năng Thiệp AI đã giúp người dùng thỏa sức “sáng tác” lời chúc đầu năm với đa dạng các lựa chọn về hình thức như: Làm thơ, gieo vần hay thậm chí viết rap chúc Tết. Đồng thời, người dùng có thể lựa chọn nhiều mẫu hình nền có sẵn mang đậm chất Tết như múa lân, quà Tết, bao lì xì, mâm ngũ quả…, giúp dễ dàng cá nhân hóa những lời chúc gửi đến gia đình, người thân và bạn bè. Tính năng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng, với 1,7 triệu thiệp AI được tạo ra theo nhiều phong cách độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thiệp AI trở lại trong chiến dịch Tết Bính Ngọ trên Zalo

Trong chiến dịch đón Tết Bính Ngọ năm nay, Zalo tiếp tục đưa Thiệp AI trở lại như một phần trải nghiệm quen thuộc dành cho người dùng. Để trải nghiệm tính năng này, người dùng chỉ cần truy cập vào chiến dịch Tết Âm Bính Ngọ thông qua banner hiển thị trên Tường nhà và tài khoản chính thức Official Account của Zalo, từ ngày 11/2/2026 đến 22/2/2026.

Trải nghiệm hoạt động Tết trên Zalo.

Chiến dịch Tết Bính Ngọ trên Zalo được thiết kế như một không gian trải nghiệm số liền mạch, nơi người dùng có thể tương tác và thể hiện không khí xuân theo nhiều cách khác nhau. Bên cạnh Thiệp AI, các hoạt động nổi bật khác bao gồm kho biểu tượng đậm chất xuân như lì xì, pháo hoa, sắm Tết…, lì xì gói giao diện zStyle với các thiết kế riêng cho Tết Bính Ngọ, giúp người dùng dễ dàng thể hiện trạng thái trong những ngày Tết rộn ràng và được hiển thị xuyên suốt tại các khu vực Tin nhắn, Cá nhân và Tường nhà.

Chiến dịch được mở cho toàn bộ người dùng trên nền tảng, tiếp tục khẳng định mục tiêu gắn kết người dùng, gắn liền với thói quen giao tiếp và giá trị văn hóa của người Việt của Zalo thông qua việc ứng dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI, vào những hoạt động quen thuộc của ngày Tết giúp việc kết nối trở nên thú vị hơn, cũng như mở ra những cách thể hiện cảm xúc phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.