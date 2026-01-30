Zalo vinh danh đối tác doanh nghiệp tại Z-Connect Night

Trong tháng 1/2026, Z-Connect Night - sự kiện vinh danh những đơn vị đồng hành xuất sắc cùng Zalo trong hành trình kiến tạo giá trị bền vững - đã diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội.

Vào ngày 20/1 và 27/1, sự kiện Z-Connect Night với chủ đề “Z-Connect Night: Appreciate - Celebrate - Accelerate” đã diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của các đại diện từ các đối tác chiến lược, agency và doanh nghiệp đã đồng hành triển khai các giải pháp cho doanh nghiệp trên Zalo.

Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên hai đội ngũ Zalo Ads và Zalo Business Solutions cùng phối hợp tổ chức, khẳng định tầm nhìn kết nối liền mạch hệ sinh thái giải pháp cho doanh nghiệp từ Zalo - nền tảng nhắn tin nhiều người dùng nhất Việt Nam.

Cùng đối tác kiến tạo giá trị trong hành trình mới

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Bá An Bình, Giám đốc Thương mại cấp cao Zalo Business, đã chia sẻ góc nhìn sâu sắc về ý nghĩa của sự kiện.

Theo ông, Z-Connect Night là dịp để đội ngũ thiết kế giải pháp doanh nghiệp của Zalo và các đối tác cùng ngồi lại kết nối với nhau, nhìn lại những thách thức, tìm ra những cơ hội và chia sẻ bài học kinh nghiệm.

Ông Lê Bá An Bình, CCO Zalo Business, phát biểu khai mạc sự kiện.

Thông điệp xuyên suốt được ông nhấn mạnh: "Nếu Zalo là mảnh đất công nghệ màu mỡ, thì các đối tác chính là những người gieo mầm và chuyển hóa tiềm năng công nghệ thành trái ngọt tăng trưởng thực tế cho khách hàng".

Ông cũng bày tỏ lòng tri ân và chúc mừng đến thành tựu của các đối tác trong suốt quá trình đồng hành, đồng thời cũng sẽ chia sẻ những kế hoạch và định hướng sắp tới từ nền tảng nhằm tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng.

Những con số biết nói từ sức mạnh của nền tảng

Năm 2025, các doanh nghiệp đã có sự chuyển dịch rõ rệt trong mục tiêu ưu tiên: Từ “thu hút khách hàng” sang “chăm sóc và giữ chân khách hàng”. Nắm bắt xu hướng đó, các giải pháp cho doanh nghiệp của Zalo đã có nhiều cập nhật đáng kể giúp doanh nghiệp có thể kết nối xuyên suốt hành trình của một khách hàng từ quảng cáo, tới thẳng hội thoại tư vấn và chuyển đổi thành đơn hàng ngay trên nền tảng này, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện quy trình từ tiếp cận, chăm sóc đến chuyển đổi khách hàng.

Bà Trần Bích Ngân, Senior Digital Manager VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ, chia sẻ trường hợp của VUS là doanh nghiệp giáo dục đã giải mã thành công bài toán tăng trưởng nhờ tối ưu toàn diện điểm chạm số trên Zalo. Thay vì sử dụng các công cụ trên các kênh riêng lẻ, VUS đã triển khai đồng bộ "trung tâm giải pháp cho doanh nghiệp" trên Zalo, giúp xây dựng một trải nghiệm liền mạch, mang lại kết quả bứt phá.

Kết quả vượt trội từ Case Study VUS - The English Center.

Ông Tống Văn Hồng, Giám đốc kinh doanh dịch vụ của Công ty Cổ phần Phần mềm viễn thông Miền Nam (South Telecom), chia sẻ tại sự kiện: “Điều tôi ấn tượng là cách Zalo Business Solutions định vị là một nền tảng tổng thể cho doanh nghiệp. Điều này giúp các đơn vị triển khai như South Telecom dễ dàng xây dựng giải pháp liền mạch hơn cho khách hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tập trung khai thác tốt hơn các tính năng tương tác và trải nghiệm người dùng mà ZBS đã và đang phát triển”.

Kế hoạch phát triển sản phẩm năm 2026 của Zalo Ads và Zalo Business Solutions cũng cho thấy những cam kết mạnh mẽ của nền tảng trong kế hoạch tối ưu các tính năng sẵn có để nâng cao trải nghiệm vận hành của doanh nghiệp, đồng thời ra mắt nhiều hình thức quảng cáo mới, tính năng hội thoại nâng cao mang lại các giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

Không chỉ vậy, các chính sách đối tác mới cũng sẽ được ra mắt trong 2026 nhằm cân bằng và tối ưu giữa nghĩa vụ và lợi ích cho các đối tác đồng hành.

Dấu ấn của những "Người đồng hành" kiến tạo tăng trưởng

Khoảnh khắc ấn tượng và lắng đọng nhất tại Z-Connect Night chính là tri ân và vinh danh các Đối tác tiêu biểu. Các lãnh đạo cấp cao và đại diện của Zalo Ads, Zalo Business Solutions đã trao tặng những danh hiệu gắn liền với các thành tựu thực tế của đối tác trên hành trình giải quyết các bài toán tăng trưởng của doanh nghiệp.

Zalo ghi nhận những sự đồng hành tích cực của đối tác chiến lược trong năm 2025.

Zalo Ads trao tặng các danh hiệu:

Client Service Excellence Partner: Zafago

Elite Real Estate Growth Partner: aDigit Asia và BIGMEDIA

Education Performance Partner: cacaFly VN

Pioneer Strategic Partner of the Year: Outstanding Creative Media x Nha khoa Lavie

Video-to-Chat Excellence Partner: MEDPRO

Rising Growth Partner: SI Group, Đất Xanh Miền Bắc

Ecosystem Excellence Partner: VUS -The English Center, CBG Co.,Ltd

Zalo Business Solutions trao tặng các danh hiệu:

Partner of the Year: INFOBIP, SOUTH TELECOM

Long-standing Value Partner: INFOBIP

Global Acceleration Partner: NXAI

Outstanding Growth Partner: ViHAT, GAPIT

Trusted Partner: INCOM, TriAnh Solutions, VIETGUYS, FTI, IMEDIA, GMO-Z.com RUNSYSTEM

Đại diện Zalo Ads và Zalo Business Solutions trao tặng Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương các đối tác đồng hành.

Khép lại Z-Connect Night, Zalo tái khẳng định mạnh mẽ quyết tâm nâng tầm vai trò từ đơn vị cung cấp nền tảng giải pháp thành người đồng kiến tạo giá trị để biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp Việt.