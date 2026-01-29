Gần 80 triệu người dùng Zalo mỗi tháng trong năm 2025

Theo số liệu cập nhật đến hết tháng 12/2025, Zalo ghi nhận 79,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (MAU) với hơn 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Khép lại năm 2025, nền tảng nhắn tin Zalo ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Từ 77,8 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng vào cuối năm 2024, chỉ sau 1 năm, Zalo tăng thêm gần 2 triệu người dùng, ghi nhận 79,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tính đến tháng 12/2025.

Số liệu tăng trưởng số người dùng thường xuyên hàng tháng trên Zalo qua từng năm.

Việc duy trì vị trí số 1 thị trường nhắn tin trong nước phản ánh vai trò của nền tảng trong đời sống số của người Việt. Trước đó, báo cáo The Connected Consumer Quý 3/2025 của Decision Lab đã ghi nhận Zalo là nền tảng nhắn tin dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích tại Việt Nam, duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều quý liên tiếp. Cụ thể, ở hạng mục Nền tảng nhắn tin, Zalo đạt tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) là 83%. Đáng chú ý, theo báo cáo này của Decision Lab, Zalo tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trưởng mạnh trong quý 3/2025 so với các quý trước, trong khi các nền tảng khác như Facebook hay WhatsApp chứng kiến sự sụt giảm về tỷ lệ sử dụng.

Trong bối cảnh công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là xu hướng toàn cầu, Zalo trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2025, Zalo ghi nhận khoảng 30% người dùng sử dụng các tính năng AI trên nền tảng nhắn tin mỗi tháng. Điều này cho thấy sự phổ biến và ngày một đi sâu vào đời sống người dùng của hệ sinh thái sản phẩm Zalo AI.

Các tính năng AI nổi bật của Zalo có thể kể đến như Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói (Dictation), Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói… Đặc biệt, sau một năm ra mắt, tính năng Trợ lý Công Dân Số do Zalo phát triển chính thức cán mốc 1 triệu người dùng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình đưa AI vào phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính và pháp lý.

Zalo trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Bên cạnh những tính năng phục vụ đời sống thường nhật, nhiều ứng dụng công nghệ trên Zalo như Zalo Official Account (OA) và Zalo Mini App ra đời đã tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi số các cấp từ trung ương đến địa phương diễn ra một cách hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước. Tính đến hết năm 2025, có 17.210 OA và 1.205 Mini App của cơ quan nhà nước và đơn vị tiện ích đang hoạt động trên Zalo, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Zalo tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Những con số trên đã góp phần khắc hoạ rõ nét bức tranh tăng trưởng của Zalo trong năm 2025. Trong thời gian tới, phát huy tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo của Nghị quyết 57-NQ/TW, Zalo tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận và có giá trị lâu dài cho cộng đồng, từ đó khẳng định cam kết “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam” và góp phần thúc đẩy công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam nói chung.