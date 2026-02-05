Những cập nhật quan trọng trên Zalo trong tháng 2

Chào đón năm mới âm lịch Bính Ngọ, Zalo triển khai loạt hoạt động và tiện ích mới, mang đến cho người dùng không khí Tết rộn ràng cùng nhiều trải nghiệm thú vị nhân dịp Tết đến xuân về.

Các cập nhật nổi bật trên Zalo trong tháng 2 tập trung vào chuỗi hoạt động chào đón Tết, hỗ trợ chia sẻ chi phí chung của hội nhóm, nạp điện thoại tiện lợi và tra cứu thông tin Tết với Trợ lý Kiki Info.

Zalo cập nhật tháng 2.

Chuỗi hoạt động đặc biệt mừng Tết Nguyên đán trên Zalo

Sự kiện thường niên mừng Tết Nguyên đán của Zalo chính thức trở lại, mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm mới mẻ với cách thức thể hiện sáng tạo.

Sự kiện mừng Tết Nguyên đán của Zalo.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Thiệp Tết AI, giúp người dùng biến ý tưởng cá nhân thành những câu chúc và hình ảnh ý nghĩa. Qua đó giúp việc gửi lời chúc năm mới trở nên độc đáo và giàu cảm xúc hơn.

Bên cạnh đó, Zalo bổ sung kho biểu tượng đậm chất Xuân như lì xì, pháo hoa, sắm Tết… giúp người dùng dễ dàng thể hiện trạng thái trong những ngày Tết rộn ràng. Trạng thái của người dùng sẽ được hiển thị xuyên suốt tại các tab Tin nhắn, Cá nhân và Tường nhà, góp phần tạo nên không gian Tết sống động trên nền tảng.

Người dùng cũng có thể gửi tặng bạn bè lì xì gói zStyle, bao gồm các bộ giao diện được thiết kế riêng cho Tết Bính Ngọ, giúp họ khởi đầu một năm mới thật sôi động và nổi bật.

Trong dịp Tết này, bộ sticker Bư mặt ngáo cũng quay trở lại với phiên bản chúc Tết đáng yêu, giúp người dùng mang không khí Tết vào các cuộc trò chuyện thường ngày, thông qua những hình ảnh gần gũi như cầu dừa đủ xài, đòi lì xì, bày mâm cúng hay dọn dẹp nhà cửa.

Chuỗi hoạt động mừng Tết của Zalo sẽ diễn ra từ ngày 11/2 đến 20/2, được cập nhật đến người dùng thông qua Tường nhà và Official Account của Zalo.

Chia hóa đơn ngày Tết thuận tiện với tính năng Chia tiền nhóm

Trong dịp Tết, các buổi gặp gỡ, du lịch hay ăn uống cùng bạn bè thường phát sinh nhiều khoản chi chung. Tính năng Chia tiền nhóm trên Zalo giúp người dùng chia đều chi phí ngay trong nhóm chat, đảm bảo minh bạch và tiết kiệm thời gian tính toán.

Người chia tiền chỉ cần gửi thông tin vào nhóm chat chung, sau đó chi phí sẽ được tự động chia đều cho các thành viên được lựa chọn mà không cần tính toán phức tạp hay mất thời gian gửi hóa đơn cho từng người. Để tiến hành chia tiền nhóm, người dùng chỉ cần làm theo những bước sau:

● Bước 1: Vào nhóm chat cần chia tiền

● Bước 2: Chọn dấu ba chấm trên Thanh tin nhắn, chọn Chia tiền nhóm

● Bước 3: Chọn số tài khoản dùng để nhận tiền

● Bước 3: Nhập số tiền cần chia và lựa chọn thành viên cần chia tiền

● Bước 4: Bấm Gửi yêu cầu

Chia tiền nhóm trên Zalo.

Sau khi hoàn thành, người dùng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán của các thành viên bằng cách bấm Xem chi tiết ở dưới thông tin chia tiền.

Đối với người trả tiền, việc thanh toán được thực hiện nhanh chóng với số tiền đã được chia sẵn, giúp quá trình trở nên đơn giản và rõ ràng hơn trong các nhóm đông người. Để thực hiện, người dùng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

● Bước 1: Bấm Chuyển khoản và vào trang chuyển khoản.

● Bước 2: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng.

● Bước 3: Quay lại nhóm chat, nhấn Xác nhận đã trả để thông báo cho mọi người trong nhóm về việc trả tiền.

Trả tiền nhóm trên Zalo.

Kết nối không gián đoạn với Mini App Nạp điện thoại

Để đáp ứng nhu cầu liên lạc tăng cao trong dịp Tết, Mini App Nạp điện thoại giúp người dùng nạp tiền cho bản thân hoặc người thân một cách nhanh chóng ngay trên nền tảng Zalo. Nạp điện thoại hỗ trợ hầu hết nhà mạng tại Việt Nam, cung cấp đa dạng mệnh giá và không yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng hay thực hiện các bước đăng nhập, xác thực phức tạp. Thông tin từ nhà mạng cũng được gửi trực tiếp đến người dùng thông qua Official Account (OA), giúp cập nhật kịp thời các ưu đãi hấp dẫn.

Nạp điện thoại trên Zalo.

Cách sử dụng Mini App Nạp điện thoại rất đơn giản như sau:

● Bước 1: Nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập “Nạp điện thoại”

● Bước 2: Nhấn để mở Mini App

● Bước 3: Nhập số điện thoại cần nạp tiền

● Bước 4: Chọn mệnh giá và tiến hành thanh toán

“Cẩm nang Tết” từ Trợ lý Kiki Info

Mùa Tết năm nay, Kiki Info - tính năng AI hỗ trợ tra cứu thông tin với hơn 1 triệu người dùng trên Zalo quay trở lại với phiên bản “cẩm nang Tết”, giúp người dùng giải đáp các thắc mắc trong những ngày đầu năm.

Hỏi đáp với Kiki Info.

Với nguồn thông tin được chọn lọc dành riêng cho người Việt, Kiki Info hỗ trợ tra cứu từ ý nghĩa phong tục truyền thống như “Tại sao phải cúng ông Công, ông Táo?” đến các tình huống giao tiếp thường gặp khi đi chúc Tết như “Đi chúc Tết nên nói gì và tránh nói gì?”, giúp người dùng chủ động và tự tin hơn trong các hoạt động đầu xuân.

Để hỏi đáp với Kiki Info, người dùng có thể làm theo các bước sau:

● Bước 1: Nhấn vào Thanh tìm kiếm, nhập “Trợ lý Kiki Info”.

● Bước 2: Nhấn mở Mini App.

● Bước 3: Trên thanh công cụ, chọn chế độ Hỏi đáp chung.

● Bước 4: Nhập thắc mắc bạn đang cần hỏi để nhận câu trả lời từ Trợ lý Kiki Info.

Với loạt cập nhật trong tháng 2, Zalo hy vọng mang đến cho người dùng một mùa Tết Bính Ngọ nhiều niềm vui và giàu trải nghiệm, đồng hành cùng người Việt trong những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.