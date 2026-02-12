Chào đón Tết Bính Ngọ, Zalo triển khai chiến dịch thường niên với nhiều hoạt động tương tác thú vị nhằm mang đến cho người dùng không gian kết nối ý nghĩa trong ngày đầu năm mới.

Đón Tết Bính Ngọ trên Zalo với không gian kết nối cho gia đình Việt

Chiến dịch đón Tết cổ truyền Bính Ngọ trên Zalo năm nay được thiết kế xoay quanh một không gian trải nghiệm đặc biệt để người dùng có thể dễ dàng sử dụng các tính năng để trao gửi lời chúc và sẻ chia không khí Tết tới những người thân yêu theo cách thức sáng tạo, độc đáo.

Nổi bật là hoạt động trao gửi Thiệp AI quen thuộc, giúp người dùng biến ý tưởng cá nhân thành những câu chúc và hình ảnh ý nghĩa, giúp việc gửi lời chúc năm mới tới người thân và bạn bè trở nên độc đáo, giàu cảm xúc hơn.

Thiệp AI chúc Tết trên Zalo.

Đáng chú ý, năm nay Zalo mang đến một không gian thú vị giúp người dùng thoải mái thể hiện và chia sẻ cảm xúc đón Tết hân hoan bên gia đình, bạn bè. Thông qua kho biểu tượng đậm chất xuân như lì xì, pháo hoa, sắm Tết…, người dùng có thể dễ dàng thể hiện trạng thái trong những ngày Tết rộn ràng. Trạng thái này sẽ được hiển thị xuyên suốt tại các tab Tin nhắn, Cá nhân và Tường nhà, góp phần tạo nên không gian Tết sống động trên nền tảng.

Kho biểu tượng ngày Tết trên Zalo.

Để người dùng có thể trao gửi những món quà may mắn nhân dịp đầu năm, năm nay Zalo tiếp tục mang tới hoạt động lì xì gói zStyle gồm các bộ giao diện đặc biệt được thiết kế riêng cho Tết Bính Ngọ. Với món quà lì xì này, người nhận có thể biến tấu tài khoản Zalo của mình thêm ấn tượng, tạo cảm hứng cho một năm mới thật sôi động và nổi bật.

Lì xì gói zStyle cho người thân và bạn bè.

Người dùng có thể truy cập vào chiến dịch Tết Âm Bính Ngọ thông qua banner hiển thị trên Tường nhà và tài khoản chính thức Official Account của Zalo, từ ngày 11/2 đến 22/2. Thông qua không gian trải nghiệm chung với nhiều hoạt động đa dạng, người dùng có thể trải nghiệm đón Tết trên Zalo một cách liền mạch và thuận tiện, gia tăng sự kết nối trong dịp tết đến xuân về.

Cách trải nghiệm hoạt động Tết trên Zalo.

Chuỗi hoạt động Tết Bính Ngọ tiếp tục khẳng định mục tiêu gắn kết người dùng, gắn liền với thói quen giao tiếp và giá trị văn hóa của người Việt. Việc ứng dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI, vào những hoạt động quen thuộc của ngày Tết không chỉ giúp việc kết nối trở nên thú vị hơn, mà còn mở ra những cách thể hiện cảm xúc phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Với cộng đồng người dùng rộng lớn trên nhiều nhóm tuổi khác nhau, Zalo luôn chú trọng thúc đẩy các hoạt động cộng đồng trên nền tảng. Trước đó, chiến dịch Tết Ất Tỵ 2025 của Zalo đã thu hút hơn 22 triệu người dùng tham gia và trải nghiệm hàng loạt tính năng gắn kết thú vị như Thiệp AI, zStyle Lì xì, Sticker tràn màn hình, Hỏi đáp với AI.

Các chiến dịch biểu dương mạnh mẽ tinh thần yêu nước như “Tự hào Việt Nam” nhân ngày Đại lễ 30/4 trên Zalo cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dùng với lần đầu tiên đạt kỷ lục 5 triệu người tham gia - minh chứng cho một khối đại đoàn kết dân tộc vững bền, thể hiện mạnh mẽ trên không gian số trong bối cảnh công nghệ đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.