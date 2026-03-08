Đây là oanh tạc cơ đáng sợ nhất của quân đội Mỹ

Tuy nhiên, đặc điểm gây bất ngờ nhất của B-2 Spirit là giá thành. Với 2 tỷ USD mỗi chiếc, B-2 là máy bay đắt nhất từng được sản xuất. Lý do khiến chiếc máy bay này đắt đỏ như vậy vì chỉ có 21 chiếc từng được sản xuất. Do đó, khoản đầu tư khổng lồ vào việc phát triển các công nghệ tiên tiến, mới mẻ không được phân bổ cho nhiều đơn vị mà dồn vào 21 chiếc máy bay này. Ảnh: U.S. Air Force.