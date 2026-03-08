Đây là oanh tạc cơ đáng sợ nhất của quân đội Mỹ

|
Trước khi tấn công Iran, Mỹ đã tập hợp lực lượng lớn nhất và một số vũ khí mạnh nhất trong nhiều thập niên tới Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm 1/3 công bố danh sách vũ khí Mỹ sử dụng cho đến nay trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng". Nổi bật trong số này có máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit - một trong những oanh tạc cơ có sức răn đe cao nhất từng tham chiến trong lịch sử. Ảnh: U.S. Air Force.
|
B-2 Spirit do Northrop Grumman chế tạo, nổi bật nhờ thiết kế cánh bay độc đáo, tích hợp các vật liệu hấp thụ sóng radar, giúp máy bay gần như “tàng hình” trước hệ thống phòng không hiện đại. Được trang bị 4 động cơ phản lực, B-2 mang vũ khí thông thường hoặc hạt nhân, với tầm bay liên lục địa và khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh: U.S. Air Force.
|
Tuy nhiên, đặc điểm gây bất ngờ nhất của B-2 Spirit là giá thành. Với 2 tỷ USD mỗi chiếc, B-2 là máy bay đắt nhất từng được sản xuất. Lý do khiến chiếc máy bay này đắt đỏ như vậy vì chỉ có 21 chiếc từng được sản xuất. Do đó, khoản đầu tư khổng lồ vào việc phát triển các công nghệ tiên tiến, mới mẻ không được phân bổ cho nhiều đơn vị mà dồn vào 21 chiếc máy bay này. Ảnh: U.S. Air Force.
|
B-2 chứa tối đa 75 tấn để bay liên tục trong tối đa 44 giờ, với tầm bay hơn 18.000 km hoặc lên đến 30.000 km khi được tiếp nhiên liệu. Trong chiến dịch Enduring Freedom của Mỹ chống lại Afghanistan, B-2 từng bay đến quốc gia Trung Á và quay trở lại căn cứ ở Missouri trong một lần bay. Ảnh: U.S. Air Force.
|
Khác với F-117, chiếc máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới và chỉ tàng hình từ phía trước, B-2 có khả năng tàng hình từ mọi góc độ, cho phép nó xâm nhập vào không phận được phòng thủ sâu hơn. Đây cũng là lợi thế chính của B-2. Về lý thuyết, máy bay có khả năng đi qua các đường phòng thủ của đối phương mà không bị phát hiện từ phía sau. Ảnh: U.S. Air Force.
|
Khi kết hợp với khả năng mang theo khoảng 18 tấn vũ khí hoặc bom hạt nhân, B-2 trở thành một công cụ thay đổi chiến lược của các trận chiến. Đến nay, B-2 vẫn là vũ khí có sức răn đe mạnh mẽ và gần như không có đối thủ. Trong đợt tấn công cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, Lầu Năm Góc điều 7 trong số 19 máy bay B-2. Phương tiện mang loại bom thông thường lớn nhất của Mỹ, bom xuyên phá hạng nặng 13 tấn. Ảnh: U.S. Air Force.
|
Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim của B-2 đang đi đến hồi kết. Một lý do là chi phí vận hành quá cao, lên tới 130.000 USD mỗi giờ. Chi phí này cao là do nhu cầu bảo trì, đặc biệt là với các vật liệu phủ tàng hình cần phải được phủ lại thường xuyên. Hơn nữa, với chỉ 19 chiếc B-2 còn hoạt động, số lượng ít gây ra các vấn đề hậu cần dài hạn và khả năng nâng cấp. Ảnh: U.S. Air Force.
