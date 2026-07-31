Thị trường smartphone siêu sang tăng tốc nhờ AI và bảo mật

Bên cạnh giá trị chế tác, AI và bảo mật trở thành động lực mới của thị trường smartphone siêu sang, thúc đẩy đà tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu của người dùng cao cấp ở Việt Nam.

Theo báo cáo Luxury Smartphone Market Outlook, quy mô thị trường smartphone xa xỉ toàn cầu đạt khoảng 3,2 tỷ USD trong năm 2025 và được dự báo tăng lên 5,1 tỷ USD vào năm 2034. Trong bối cảnh thị trường smartphone phổ thông chịu áp lực từ chu kỳ thay thế thiết bị kéo dài và nhu cầu tiêu dùng chững lại, phân khúc siêu sang vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định từ nhóm khách hàng cao cấp.

Thị trường smartphone siêu sang tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu ngày càng cao từ nhóm khách hàng cao cấp.

Một trong những động lực thúc đẩy phân khúc này là sự gia tăng của nhóm cá nhân sở hữu tài sản ròng siêu cao, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với quá trình tích lũy tài sản, nhu cầu sở hữu các sản phẩm kết hợp giá trị chế tác, di sản thương hiệu, khả năng cá nhân hóa và giá trị sưu tầm cũng ngày càng rõ nét.

Tại Việt Nam, quy mô phân khúc smartphone siêu sang vẫn còn khiêm tốn so với thị trường phổ thông, song tốc độ tăng trưởng được đánh giá tích cực nhờ sự gia tăng của nhóm khách hàng có thu nhập cao và nhu cầu sở hữu các thiết bị công nghệ mang dấu ấn cá nhân.

Song song với giá trị chế tác đặc trưng, nhiều thương hiệu trong phân khúc smartphone siêu sang đang tích cực đưa AI, giải pháp bảo mật dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ độc quyền vào sản phẩm. Đây được xem là những yếu tố đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về quyền riêng tư, bảo mật thông tin và khả năng xử lý công việc linh hoạt.

Bên cạnh chế tác, nhiều thương hiệu smartphone siêu sang đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống AI và bảo mật.

Nổi bật trong bức tranh đó là Vertu - thương hiệu Anh Quốc từng định nghĩa lại khái niệm điện thoại xa xỉ từ những năm 2000. Bên cạnh các giá trị về chế tác thủ công và vật liệu cao cấp, những thế hệ sản phẩm gần đây của hãng như Vertu Alphafold, Vertu Ironflip và Vertu Agent Q cho thấy định hướng mở rộng sang công nghệ AI, bảo mật đa tầng và hệ sinh thái dịch vụ dành riêng cho chủ sở hữu.

Theo ghi nhận từ Vertu Việt Nam - đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu tại Việt Nam, tệp khách hàng quan tâm đến smartphone xa xỉ ngày càng đa dạng như doanh nhân trẻ, nhà sáng lập doanh nghiệp, chuyên gia tài chính, nhà đầu tư và người nổi tiếng. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và vật liệu chế tác, người dùng hiện đại dành sự quan tâm đến khả năng an toàn dữ liệu, tính năng hỗ trợ thông minh và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

Vertu Agent Q tích hợp AI và các giải pháp bảo mật trên nền tảng chế tác đặc trưng của Vertu.

Trong đó, Vertu Agent Q là một trong những dòng sản phẩm thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ nghệ chế tác tinh xảo, trí tuệ nhân tạo xử lý trực tiếp trên thiết bị và nền tảng bảo mật chuyên sâu.

Điểm nhấn của sản phẩm là hệ thống AI Agent, hoạt động như một trợ lý AI cá nhân có khả năng hỗ trợ quản lý lịch trình, sắp xếp công việc, tổng hợp thông tin và đưa ra các gợi ý dựa trên thói quen sử dụng. Việc AI Agent vận hành trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây góp phần tăng cường quyền riêng tư trong quá trình xử lý dữ liệu.

AI Agent trên Vertu Agent Q hỗ trợ quản lý lịch trình, tổng hợp thông tin và xử lý tác vụ trên thiết bị.

Thiết bị cũng được tích hợp chip mã hóa phần cứng A5, bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho dữ liệu cá nhân và thông tin doanh nghiệp. Giải pháp này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng thường xuyên xử lý các nội dung có yêu cầu bảo mật cao.

Bên cạnh nền tảng công nghệ, Vertu Agent Q vẫn duy trì ADN đặc trưng của thương hiệu với khung hợp kim cao cấp, da cá sấu hoặc da bê tùy phiên bản. Một số chi tiết như phím mạ vàng 24K, viền gốm và các đường may được hoàn thiện thủ công góp phần tạo nên dấu ấn nhận diện của sản phẩm

Flagship Store Vertu Việt Nam là hệ thống phân phối và bán lẻ chính hãng duy nhất của Vertu tại Việt Nam.

Với các dòng smartphone có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, yếu tố bảo hành, nguồn gốc sản phẩm, khả năng xác thực thiết bị và các dịch vụ hậu mãi là những tiêu chí quan trọng không kém bản thân sản phẩm. Để đảm bảo quyền lợi sử dụng cũng như tiếp cận đầy đủ các tính năng và dịch vụ đi kèm, người dùng nên ưu tiên lựa chọn các kênh phân phối chính thức như Vertu Việt Nam. Toàn bộ sản phẩm tại đây được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc và đi kèm hệ sinh thái dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu.

Khách hàng có thể trải nghiệm các sản phẩm Vertu chính hãng tại hệ thống Flagship Store và Private Lounge của Vertu Việt Nam:

• 19 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM• Caravelle Hotel Saigon, 19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM• Majestic Hotel Saigon, 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM• Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Fanpage: Vertu Việt Nam

Website: vertuvietnam.vn