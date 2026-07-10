Smartphone Xiaomi đối đầu Samsung ở phân khúc 25 triệu đồng

Thị trường biến động giá khiến các định nghĩa phân khúc smartphone không còn đúng. Dòng cận cao cấp của Xiaomi dùng phần cứng để cạnh tranh với giá trị uy tín mà Samsung có ưu thế.

Xiaomi 17T Pro đối đầu Galaxy S26+



Xiaomi 17T Pro đối đầu Galaxy S26+





Cơn sốt AI đẩy giá chip nhớ lên cao và khiến thị trường smartphone tại Việt Nam bị xáo trộn. Định nghĩa phân khúc kiểu cũ bị xóa nhòa khi các nhà sản xuất bắt đầu thiết lập lại cuộc chơi. Trong cùng tầm giá cũ, những đại diện xuất hiện toàn là gương mặt lạ lẫm.

Ngoài mức giá, trang bị và định vị của sản phẩm trong toàn dải thiết bị của từng hãng cũng khác trước. Điều này gây ra băn khoăn lớn cho người dùng khi chọn lựa smartphone giai đoạn này. Ví dụ ở mốc 25 triệu đồng, Honor và Oppo có chiếc 600 Pro và Reno 16 Pro, là biến thể cao cấp của dòng máy tầm trung. Xiaomi sở hữu mẫu Xiaomi 17T Pro, dòng cận cao cấp trước kia giờ được hãng định vị flagship. Cùng giá, Samsung được đại diện bằng model Galaxy S26 Plus.

Ngoài con số phần cứng, vị trí của chiếc máy trong toàn hệ sản phẩm cũng ảnh hưởng đến cách nó được nhà sản xuất hỗ trợ sau bán hàng.

Samsung cạnh “flagship” Trung Quốc kiểu mới

Xiaomi nới rộng phân khúc giá khi đưa chiếc Xiaomi 17 Ultra lên mức gần 40 triệu đồng. Lấp vào khoảng trống 20-30 triệu đồng là dòng Xiaomi 17T Pro giá khởi điểm từ 23 triệu đồng. Ra đời trước đó nửa năm, mẫu Galaxy S26+ được nhà sản xuất Hàn Quốc niêm yết ở mốc 30 triệu Sau nửa năm, bản 256 GB của thiết bị giảm giá còn khoảng 25 triệu đồng, vừa bằng cấu hình 512 GB từ Xiaomi.

Các tiếp cận thiên về cấu hình phần cứng của Xiaomi từng bị đánh giá khó đáp ứng những nhu cầu tinh tế mà người dùng ở phân khúc cao cấp cần. Tuy nhiên, giữa giai đoạn giá thiết bị tăng phi mã, mỗi quyết định mua sắm được tính toán kỹ, khả năng đáp ứng toàn diện lại trở thành điểm cộng cho sản phẩm từ hãng Trung Quốc.

Xiaomi (trái) vẫn dùng thông số phần cứng để cạnh tranh với Galaxy S26+ ở phân khúc 25 triệu đồng.

Xiaomi 17T Pro được trang bị Dimensity 9500, sản xuất trên tiến trình 3 nm của TSMC. Dòng chip cao cấp có một nhân xung đến 4,1 Ghz, đáp ứng khi người dùng cần xử lý tác vụ siêu nặng. Nghĩ đến việc sử dụng nhiều năm, CPU mạnh là yếu tố khách hàng cần cân nhắc. Bộ nhớ trong của Xiaomi dùng cũng là loại UFS 4.1, băng thông lớn hơn hẳn chuẩn Samsung đang dùng.

Samsung Galaxy S26 Plus tận dụng Exynos 2600 sản xuất trên tiến trình 2nm. Kiến trúc tiên tiến giúp lựa chọn này có khả năng tối ưu và mức độ năng lượng sử dụng. Tuy nhiên, khả năng tương thích ứng dụng mới của Exynos thường không được đánh giá cao. Samsung cũng thường tự giới hạn hiệu suất sản phẩm để giảm ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, pin.

Khác biệt lớn khác là pin. Chiếc 17T Pro có pin lớn hơn S26+ đến hơn 30%, sạc nhanh hơn đáng kể. Điều này dẫn đến chênh lệch về thời gian sử dụng. Xét về yếu tố sử dụng nhiều năm, pin lớn giúp giảm số chu kỳ phải sạc, xả, giúp tăng độ bền.

Khác biệt định vị

Tuy các phân cấp được xóa nhòa, nhưng cách chiếc máy được định vị cũng sẽ ảnh hưởng đến cách người dùng sử dụng sản phẩm. Honor 600 Pro hay Reno 16 Pro dù đắt tiền vẫn là biến thể của sản phẩm tầm trung, khó đặt cạnh S26+, vốn là điện thoại flagship. Xiaomi khôn ngoan khi từ đầu đã gọi đây là thiết bị cao cấp, bất chấp định vị từ đầu của dòng T vẫn nằm dưới.

Phân khúc này sẽ nhận các dịch vụ hậu mãi tốt hơn, bao gồm việc được cập nhật phần mềm sớm và hỗ trợ nhiều năm. Chủ máy flagship Samsung trước kia còn nhận được nhiều quà tặng qua ứng dụng Galaxy Gift, phòng chờ thương gia như giá trị gia tăng.

Xiaomi khỏa lấp khoảng cách bằng việc ưu ái người dùng dòng T. Sản phẩm chạy HyperOS bản mới, được hỗ trợ thêm chức năng thẻ NFC và AirDrop với iPhone, trước cả dòng Xiaomi 17. Chiếc 17T Pro bán ra gồm cả bảo hành rơi vỡ, hỗ trợ tận nhà.

Ưu thế khác của thiết bị Xiaomi là camera. Việc hợp tác cùng Leica trong việc phát triển camera giúp bảo chứng cho chất lượng ảnh chụp. Phần cứng của máy cũng vượt trội hơn với camera tiềm vọng 5x, lựa chọn mà người dùng Samsung phải lên đến mẫu Ultra mới có.

Thiết bị của Samsung có lợi thế thương hiệu, định vị flagship.

Tuy vậy, máy cao cấp từ hãng Hàn Quốc vẫn có điểm nhấn về khả năng hoàn thiện. S26+ mỏng hơn đối thủ từ Xiaomi đáng kể, các viền được bo mịn và trọng lượng phân bổ đồng đều, tạo cảm giác cầm đầm tay. Màn hình Samsung tuy thua thiệt thông số tần số quét, kích thước, lại cho cảm giác trong hơn, vốn là ưu thế của hãng nhiều năm qua.

So với OneUI, Xiaomi HyperOS vẫn cần thêm 1-2 thế hệ để cải thiện hoàn toàn phần hiệu ứng, đồng bộ ứng dụng và tạo ra khác biệt trong quá trình sử dụng. Phần mềm hãng Trung Quốc trang bị có điểm mạnh, nhưng chưa khiến khách hàng phải gắn bó vì thói quen sử dụng vẫn giống iPhone, Oppo, có thể chuyển đổi mà không gặp khó khăn gì.