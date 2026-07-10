Tin vui cho người chờ iPhone gập

Tin đồn cho biết iPhone màn hình gập đang trong quá trình sản xuất hàng loạt, dự kiến kịp lên kệ trong tháng 9 năm nay.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Theo trang tin tài chính Cailian Press (Trung Quốc), iPhone màn hình gập của Apple vẫn có khả năng lên kệ trong tháng 9, bất chấp vài tin đồn dự đoán thiết bị sẽ bán trễ.

Dẫn lời một số nhân vật trong chuỗi cung ứng, Cailian Press cho biết thiết kế của iPhone gập đã hoàn thiện từ lâu. Sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Các trang East Money (Trung Quốc) và The Elec (Hàn Quốc) cũng đăng tải thông tin tương tự, cho rằng iPhone gập đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Đối tác lắp ráp Foxconn đang tuyển nhân công quy mô lớn để đảm bảo nguồn lực.

Nói về tin đồn iPhone gập có khả năng bán trễ do thiết kế phức tạp và năng suất thấp, các nguồn tin chia sẻ "chưa nghe bất cứ thông tin về việc chậm trễ", do đó vẫn duy trì lịch trình giao hàng trong tháng 9.

"Những nhân vật trong chuỗi cung ứng công nghiệp phản hồi rằng việc thiết kế và sản xuất thiết bị đã bước vào giai đoạn cao điểm. Họ khẳng định không có thay đổi về thời gian giao hàng trong tháng 9, bác bỏ tin đồn hoãn sản phẩm", Cailian Press nhấn mạnh.

Tin đồn mới nhất mang đến hy vọng với người dùng muốn mua sớm iPhone gập. Hồi tháng 6, The Elec đưa tin quá trình sản xuất hàng loạt thiết bị dự kiến khởi động từ tháng 7, nhưng cũng lưu ý về khó khăn xoay quanh bản lề trong quá trình thử nghiệm.

Tuy hầu hết vấn đề được cho đã giải quyết, một số nguồn tin dự đoán lô iPhone gập đầu tiên sẽ rất ít. Ngày 5/7, nhà phân tích Ming-Chi Kuo viết rằng thiết bị vẫn sẽ ra mắt vào tháng 9 cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, nhưng phải đến quý IV mới đến tay người dùng.

Vào tháng 3, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg dự đoán iPhone gập sẽ chưa kịp đến tay khách hàng trong tháng 9. Một tháng sau, Gurman lại cho rằng sản phẩm vẫn kịp tiến độ để bán trong tháng 9 cùng iPhone 18 Pro, hoặc chỉ trễ hơn đôi chút.

Ngày 3/7, Nikkei Asia đưa tin Apple yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị sản xuất khoảng 10 triệu iPhone gập trong năm nay, tăng so với dự báo khoảng 7-8 triệu cách đây vài tháng. Hãng cũng đặt hàng linh kiện, phụ tùng cho khoảng 80 triệu thiết bị trong nửa cuối năm, thuộc các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập.

Apple và đối tác được cho đã giải quyết phần nào vấn đề kỹ thuật liên quan đến bản lề của iPhone gập. Điều này giúp tăng khả năng giao máy với số lượng nhỏ sau khi ra mắt. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt với số lượng lớn dự kiến chỉ diễn ra từ cuối năm nay.

Dựa trên tin đồn, iPhone gập sở hữu màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch, chip xử lý A20, modem C2 và cảm biến vân tay Touch ID. Với giá khởi điểm dự kiến 2.000- 2.500 USD , sản phẩm có thể mang tên iPhone Ultra.