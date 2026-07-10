Nỗi ám ảnh của Mbappe, Messi ở World Cup

Kylian Mbappe trở thành ngôi sao mới nhất gia nhập danh sách thực hiện hỏng quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup 2026.

Phút 28 trên sân Boston (Mỹ), Pháp được hưởng quả phạt đền sau khi Mbappe bị Noussair Mazraoui phạm lỗi trong vùng cấm. Chính Mbappe là người nhận trách nhiệm thực hiện cú sút, nhưng pha dứt điểm về góc phải của anh không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Yassine Bounou.

Dù sau đó "chuộc lỗi" với cú cứa lòng hoàn hảo từ ngoài vùng cấm mở tỷ số trong hiệp hai, Mbappe đã gia nhập nhóm những ngôi sao như Bruno Guimaraes, Jorgen Strand Larsen, Lionel Messi và Harry Kane thực hiện hỏng quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup 2026.

Theo thống kê, World Cup 2026 đang chứng kiến sự hy hữu khi các cầu thủ gặp khó khăn trên chấm phạt đền hơn bao giờ hết. Tính cả luân lưu, 20 trong số 59 quả phạt đền đã bị đá hỏng. Với tỷ lệ thành công chỉ đạt 66,1%, đây là mức thấp nhất trong lịch sử World Cup kể từ năm 1966.

Khi chấm 11 m không còn là "cơ hội vàng"

Trong bối cảnh công nghệ VAR hiện nay đang kiểm tra nghiêm ngặt vị trí đặt chân của các thủ môn (không được lên phía trước vạch vôi trước khi bóng sút đi), cũng như tình trạng cầu thủ hai bên lao vào vòng cấm sớm, xu hướng sụt giảm này là một điều khá bất ngờ.

Mbappe thực hiện hỏng quả phạt đền ở phút 29. Ảnh: The Athletic.

Tuy nhiên, thực tế xu hướng sụt giảm này đã xuất hiện trong những năm gần đây khi tỷ lệ chuyển hóa penalty liên tục đi xuống kể từ World Cup 2014.

Việc sút phạt đền không phải lúc nào cũng là một thử thách nghiệt ngã như vậy. Trước đó, lịch sử ghi nhận toàn bộ 13 quả phạt đền được thực hiện tại hai kỳ World Cup 1966 và 1970 đều được chuyển hóa thành bàn thắng.

Theo Opta, hiện tượng này có thể được giải thích một cách hợp lý bằng sự lên ngôi của phân tích dữ liệu trong bóng đá hiện đại.

Trong nhiều năm qua, người châu Âu xây dựng ngân hàng dữ liệu khổng lồ về các tình huống cố định. Từ những phần mềm phân tích video cho tới trí tuệ nhân tạo, mọi thông tin đều được số hóa nhằm giúp thủ môn có cẩm nang để đưa ra quyết định khi chơi cân não.

Đáng tiếc, chính sự minh bạch thông tin lại trở thành bất lợi với các đội bóng lớn châu Âu. Những ngôi sao của Đức, Hà Lan, Pháp thi đấu tại các giải hàng đầu thế giới.

Họ xuất hiện trên truyền hình mỗi tuần, mọi cú đá phạt đền đều được lưu trữ và phân tích. Chỉ cần có tài khoản Opta trả phí thì tha hồ biết được ai thích sút chân trái, chân phải, đá luân lưu thế nào. Đối thủ gần như biết rõ họ sẽ làm gì.

Cuộc chiến giữa thủ môn và chân sút

Nói cách khác, với dữ liệu, các thủ môn giờ đây sở hữu năng lực mổ xẻ mọi quả phạt đền trong sự nghiệp của đối thủ để đưa ra phản xạ đối phó tương ứng.

Tỷ lệ sút phạt đền thành công ở World Cup 2026 đang ở mức thấp nhất lịch sử giải đấu. Ảnh: Opta.

Các đội tuyển sở hữu kho thông tin khổng lồ về thói quen sút phạt của từng cầu thủ: góc sút yêu thích, tỷ lệ đổi hướng, tốc độ chạy đà, thậm chí cả phản ứng trong từng tình huống áp lực.

Trong khi đó, Paraguay hay Morocco lại sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải ít được chú ý hơn. Mấy thị trường này không hấp dẫn để các ông lớn như Opta đào sâu dữ liệu.

Nhìn một cách tổng thể, đây là một kỳ World Cup tồi tệ cho các cầu thủ khi đứng trước chấm 11 m. Có tới 30% số quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức bị bỏ lỡ vào mùa hè này, mức cao thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1966.

Nếu tính cả các loạt sút luân lưu, tỷ lệ đá hỏng lên tới 35%, mức cao kỷ lục kể từ năm 1966 đến nay.

"Đang có một cuộc chạy đua vũ trang diễn ra. Giờ đây ghi bàn từ chấm phạt đền chắc chắn là khó hơn trước. Các thủ môn ngày nay có thể hình to lớn và thể chất nhanh nhẹn hơn nhiều", cựu cầu thủ chạy cánh người Scotland Pat Nevin phân tích trên BBC Radio 5 Live.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác cũng đang gây tranh cãi lớn ở World Cup 2026 là thời gian chờ trước khi sút phạt đền.

Cụ thể, với tình huống của Mbappe, vấn đề xảy ra khi trọng tài chính Facundo Figueroa cho trận đấu tạm dừng để các cầu thủ bước vào quãng nghỉ tiếp nước. Lúc này, chân sút tuyển Pháp từ chối trở lại khu vực kỹ thuật cùng các đồng đội mà tiến đến chất vấn vị vua áo đen.

Biểu đồ toàn bộ những cú sút phạt đền tại World Cup 2026. Ảnh: Opta.

Theo Actu Foot, Mbappe phải đứng chờ hơn 3 phút mới được thực hiện quả phạt đền do trọng tài cần xử lý các tình huống trên sân. Điều này khiến tiền đạo của Real Madrid tỏ ra không hài lòng. Hình ảnh Mbappe liên tục trao đổi với thái độ đầy bức xúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo dõi trận đấu qua truyền hình, Erling Haaland cũng lên tiếng ủng hộ Mbappe khi đăng tải thông điệp trên Snapchat: "Phải chờ 5 phút mới được đá phạt đền là quá lâu".

Trên sóng truyền hình, bình luận viên Roy Keane gọi sự chậm trễ này là "bất công", trong khi chuyên gia Joe Machnik thừa nhận vấn đề lẽ ra phải được xử lý nhanh hơn.