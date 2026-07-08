Apple bị đánh phủ đầu

Samsung và Google đều ra mắt sớm các mẫu smartphone màn hình gập, gây áp lực lên Apple trước sự kiện tháng 9.

Samsung Galaxy Z Flip7 (trái) và Z Fold7. Ảnh: Bloomberg.

Samsung vừa thông báo tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tại London (Anh) vào ngày 22/7. Dựa trên tin đồn, công ty Hàn Quốc sẽ ra mắt Galaxy Z Fold8 với tỷ lệ vuông, tương tự iPhone màn hình gập mà Apple đang phát triển.

Theo Bloomberg, dòng Galaxy Z năm nay gồm 3 phiên bản. Trong đó, Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn vẫn có tỷ lệ truyền thống và kiểu gập cuốn sách. Galaxy Z Flip8 là bản kế nhiệm của Z Flip7 (dạng gập vỏ sò), trong khi phiên bản vuông của Z Fold8 là model thứ 3.

Ngoài 3 mẫu smartphone gập, Samsung dự kiến trình làng loạt thiết bị đeo gồm smartwatch và tai nghe không dây dạng kẹp.

Với tỷ lệ vuông giống hộ chiếu, màn hình trong của Z Fold8 sẽ ngắn và rộng hơn, phù hợp để xem video và một số tác vụ đa nhiệm.

Thư mời từ Samsung ám chỉ thiết kế mới của Z Fold8 với dòng chữ "A New Shape Unfolds". Những ngày gần đây, công ty Hàn Quốc cũng liên tục hé lộ tỷ lệ vuông của Z Fold8 trên các trang mạng xã hội.

Viết trên Bloomberg, tác giả Chris Welch cho rằng Samsung muốn giành lợi thế trước Apple khi giới thiệu Z Fold8 sớm hơn. Bản thân Táo khuyết dự kiến trình làng iPhone màn hình gập vào tháng 9, một trong những thiết bị đầu tiên ra mắt dưới triều đại CEO John Ternus.

Samsung là cái tên tiên phong trong lĩnh vực smartphone gập, dù doanh số và thị phần tổng thể của phân khúc này còn khiêm tốn so với smartphone dạng thanh truyền thống.

Trước đó, Samsung công bố lợi nhuận quý II kỷ lục ( 58 tỷ USD ), tăng 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ nhu cầu mua chip nhớ để xây dựng hạ tầng AI.

Dù vậy, bộ phận di động của Samsung cũng đối mặt tình trạng thiếu chip nhớ. Hồi tháng 4, công ty Hàn Quốc đã tăng giá một số phiên bản Galaxy Z Fold7. Theo Bloomberg, đợt tăng giá mới có thể diễn ra khi Z Fold8 lên kệ vào cuối tháng 7.

Thư mời sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 22/7. Ảnh: Samsung.

Không chỉ Samsung, Google cũng muốn giành lợi thế. Ngày 7/7, công ty cho biết sẽ tổ chức sự kiện phần cứng Pixel vào ngày 12/8 tại New York (Mỹ). Hãng dự kiến ra mắt Pixel 11 Pro Fold, nâng cấp phần cứng và tập trung tính năng AI trên nền tảng Android.

Trong khi Apple và Samsung lần đầu tiếp cận tỷ lệ vuông, Pixel Fold từ Google áp dụng thiết kế này từ thế hệ đầu tiên, song đã loại bỏ trên phiên bản kế tiếp (Pixel 9 Pro Fold). Phiên bản Pixel gập mới nhất dự kiến duy trì tỷ lệ truyền thống.

Ngoài Pixel 11 Pro Fold, MacRumors dự đoán những thiết bị sắp được Google ra mắt còn có Pixel 11, Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro XL. Loạt ảnh rò rỉ cho thấy thiết bị có viền màn hình mỏng hơn, độ dày giảm đôi chút so với bản tiền nhiệm.

Pixel 11 Pro Fold dự kiến sở hữu thiết kế mỏng hơn, cùng một số thay đổi ở cụm camera sau. Tin đồn cho biết sản phẩm dày 10,1 mm khi gập lại và 4,8 mm khi mở ra, không quá khác biệt so với độ dày đồn đoán của iPhone gập.