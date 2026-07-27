Công nghệ từ hàng chục năm trước vẫn có mặt trên TV hiện đại

Dù hỗ trợ nhiều cách điều khiển hiện đại như giọng nói hay cử chỉ, remote TV vẫn tích hợp công nghệ hồng ngoại đã lâu đời.

Một mẫu remote kèm theo TV. Ảnh: Engadget.

TV hiện nay hỗ trợ nhiều cách điều khiển như qua smartphone, nhận diện giọng nói hay cử chỉ tay. Hầu hết remote hiện đại tích hợp Bluetooth, song công nghệ hồng ngoại truyền thống vẫn tồn tại sau hàng thập kỷ.

Lịch sử ra đời của remote TV khá thú vị. Theo Engadget, chiếc remote đầu tiên mang tên Lazy Bones, được hãng Zenith Radio giới thiệu năm 1950, dùng dây cáp để nối với TV.

Năm 1955, remote không dây mới ra đời. Thiết bị mang tên Flash-Matic, sử dụng chùm ánh sáng có thể nhìn thấy, gửi lệnh đến 4 cảm biến quang học ở mặt trước TV.

Đến những năm 1980, remote không dây với công nghệ hồng ngoại (IR) trở thành tiêu chuẩn cho toàn bộ ngành công nghiệp TV, và tồn tại đến ngày nay.

Remote hồng ngoại hoạt động bằng cách phát các xung ánh sáng vô hình bằng đèn LED. Bộ thu hồng ngoại trên TV sẽ giải mã tín hiệu để xử lý câu lệnh.

Người dùng có thể kiểm tra cơ chế hoạt động này bằng camera điện thoại. Chỉ cần hướng camera về trước rồi bấm nút bất kỳ trên remote, camera sẽ hiển thị rõ ánh sáng nhấp nháy từ đèn LED.

Nguyên nhân khiến hồng ngoại vẫn được sử dụng do chi phí sản xuất. Theo Engadget, công nghệ này gần như không tốn chi phí triển khai, đặc biệt sau nhiều năm sản xuất hàng loạt và trở thành một phần thiết yếu của remote TV.

Yếu tố tiếp theo đến từ tính tương thích. Nhiều TV, loa thanh (soundbar) và thiết bị giải trí đều được thiết kế xoay quanh hồng ngoại. Do đó, không cần thiết để loại bỏ hoàn toàn công nghệ đã tích hợp sâu trên TV, đặc biệt khi Bluetooth và hồng ngoại có thể tồn tại song song.

Remote hồng ngoại sử dụng các xung ánh sáng vô hình bằng đèn LED để gửi tín hiệu. Ảnh: Engadget.

Bản thân Bluetooth mang đến nhiều lợi ích. Người dùng không phải chĩa remote về phía TV mỗi khi thao tác. Tín hiệu Bluetooth có thể truyền qua một số vật cản như gối hay chăn mền. Tuy nhiên, remote Bluetooth chỉ có thể điều khiển khi 2 thiết bị kết nối với nhau.

Khi thiết lập lần đầu, TV và remote chưa thể kết nối bằng Bluetooth ngay lập tức. Lúc này, hồng ngoại đóng vai trò phương thức kết nối ban đầu. Nếu TV ở chế độ chờ, Bluetooth có thể không hoạt động để tiết kiệm điện. Khi bấm nút mở TV, remote cũng phải gửi tín hiệu hồng ngoại.

Trong thử nghiệm của Engadget, một mẫu TV TCL chỉ dùng hồng ngoại để bật và tắt TV. Những thao tác khác như điều hướng giao diện hay chỉnh âm lượng đều dùng Bluetooth.

Sau khi ngắt kết nối Bluetooth, remote sẽ gửi mọi tín hiệu bằng hồng ngoại. Điều đó cho thấy hồng ngoại vẫn hữu ích khi thiết lập TV lần đầu, cũng như phương án dự phòng khi Bluetooth gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động.