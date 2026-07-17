50 tính năng mới trên VNeID
Trong 6 tháng đầu năm, loạt chức năng mới đã được bổ sung cho ứng dụng VNeID ở nhiều lĩnh vực.
50 tính năng mới trên VNeID
1.
Mở rộng hệ sinh thái
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Hệ sinh thái VNeID
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1.Giấy tờ cá nhân
Hộ chiếu
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lý lịch tư pháp
Dữ liệu đăng ký xe
Thông tin tạm trú
Định danh trẻ dưới 14 tuổi
2.Giáo dục
Học bạ
Văn bằng, chứng chỉ
Hồ sơ học tập suốt đời
Học bạ của người phụ thuộc
3.Y tế – An sinh
Sổ sức khỏe điện tử
Tài khoản hưởng an sinh xã hội
Xác thực thuê bao di động
4.Dịch vụ công
Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước
Đăng ký, quản lý cư trú
Cấp, quản lý căn cước
Theo dõi tình trạng giao thẻ
Quét QR kiểm tra hiệu lực thẻ
Cấp phiếu lý lịch tư pháp
Thủ tục về công cụ hỗ trợ
5.Giao thông
Vé Metro, check-in
Phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông
6.Pháp lý – Cộng đồng
Phản ánh lừa đảo trên mạng
Thông tin đối tượng truy nã
Cổng Pháp luật quốc gia
Xem, đổi địa điểm bầu cử
Tra cứu ứng cử viên ĐBQH, HĐND
Kết nối thân nhân liệt sĩ
Tra cứu nguồn gốc sản phẩm
2.
Miễn, giảm hàng loạt phí từ 15/8
Ưu đãi cho tài khoản định danh mức độ 2, theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP.
Nhà, đất chuyển nhượng
-10%
Ôtô
-50%
Xe máy
-100%
Thẻ căn cước
Giấy phép lái xe
Hộ chiếu
Lý lịch tư pháp
Đăng ký cư trú
Bản sao hộ tịch
Thủ tục đất đai
Văn bằng, chứng chỉ
Có VNeID mức độ 2 và tích hợp đủ 5 nhóm thông tin:
Giấy khai sinh
Thông tin tài khoản thanh toán
Tài khoản an sinh xã hội
Số thuê bao di động
Sổ sức khỏe điện tử
3.
Lộ trình 2026 - 2045
Theo Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2026
Hơn 50 tiện ích sau 6 lần cập nhật nửa đầu năm; mở rộng từ định danh sang giấy tờ, dịch vụ công, giao thông và nhu cầu thiết yếu.
2028
Tích hợp đầy đủ giấy tờ của công dân, tổ chức theo quy định; xác thực thuê bao di động; bước đầu đưa AI vào ứng dụng; người đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số cho dịch vụ công trực tuyến.
2030
Tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu; mở rộng thanh toán không tiền mặt và hóa đơn thiết yếu.
70% tiện ích ứng dụng AI
2045
Toàn bộ tiện ích, dịch vụ trên VNeID được định hướng tích hợp AI — hoàn thiện vai trò siêu ứng dụng.
100% tiện ích tích hợp AI
Infographic được hỗ trợ bởi trí tuệ tạo sinh