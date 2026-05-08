iOS mới sẽ rất khác

Thay vì mặc định là Apple Intelligence, Apple sẽ cho phép người dùng tùy chọn sử dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) của bên thứ ba trong iOS 27.

Từ iOS 27, người dùng iPhone sẽ có thể lựa chọn mô hình AI của bên thứ ba cho nhiều tác vụ khác nhau trong hệ điều hành. Ảnh: AppleInsider.

Theo nguồn tin của Bloomberg, người dùng iPhone sẽ có thể lựa chọn mô hình AI của bên thứ ba cho nhiều tác vụ khác nhau trong hệ điều hành. Đây là một thay đổi sẽ có mặt trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27.

Mặc dù người dùng hiện đã có thể sử dụng ChatGPT cho một số thao tác trên iPhone, phiên bản mới sẽ cho phép người dùng chọn thêm nhiều mô hình AI khác. Theo các nguồn tin, những mô hình AI được tích hợp là của Anthropic và Google.

Tương tự các khả năng hiện có của ChatGPT trong iOS 26, người dùng có thể lựa chọn các mô hình AI bên thứ ba cho các tác vụ như trả lời câu hỏi, chỉnh sửa và tạo văn bản, cũng như tạo hình ảnh.

Đối với trợ lý ảo Siri, người dùng sẽ có thể chọn một giọng nói khác cho các cuộc hội thoại sử dụng các mô hình AI bên thứ ba. Điều này nhằm giúp người dùng dễ dàng phân biệt mô hình AI nào đang xử lý truy vấn.

Apple dự kiến hoàn thiện và cập nhật tính năng mới trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 vào cuối năm nay. Hãng còn hướng đến mở rộng khả năng của Siri, có thể hiểu ngữ cảnh nhờ trích xuất thông tin cá nhân và nội dung hiển thị trên màn hình.

Sau thời gian chờ đợi, bản nâng cấp của Siri nhiều khả năng ra mắt tại hội nghị lập trình viên WWDC 2026 vào ngày 8/6. Apple lần đầu công bố các tính năng Siri mới từ 2 năm trước, nhưng phải hoãn nhiều lần do vấn đề kỹ thuật.

Là một phần trong những thay đổi, Siri phiên bản mới dự kiến hoạt động giống chatbot hơn. Táo khuyết cũng lên kế hoạch ra mắt ứng dụng Siri độc lập, có thể truy cập và tóm tắt thông tin từ website dựa trên dự án nội bộ mang tên World Knowledge Answers.

Dự án mới nhất của Apple có thể đơn giản hóa việc tương tác với Siri, khuyến khích người dùng tận dụng trợ lý để tiết kiệm thời gian. Hiện tại, Siri hỗ trợ nghe các yêu cầu tiếp theo mà không cần lặp lại từ "Siri" hoặc "Hey Siri", nhưng mỗi hành động cần xử lý riêng biệt.