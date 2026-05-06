Tin mới về smartphone ChatGPT

Smartphone của OpenAI sẽ mang đến cách tương tác mới cho người dùng, có thể sản xuất ngay từ đầu năm sau.

Trên mạng xã hội X, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết OpenAI đang đẩy nhanh tiến độ phát triển mẫu smartphone AI đầu tiên. Công ty đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt thiết bị trong nửa đầu năm sau.

Thông tin về smartphone OpenAI lần đầu được Kuo tiết lộ vào cuối tháng 4, trái ngược một số tin đồn cho rằng công ty không có kế hoạch gia nhập thị trường di động.

MediaTek và Qualcomm là những đối tác có thể sản xuất chip xử lý cho thiết bị, trong khi Luxshare là đối tác đồng thiết kế, sản xuất độc quyền.

Thời điểm đó, tin đồn cho biết OpenAI có kế hoạch sản xuất hàng loạt smartphone vào năm 2028. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Kuo nhấn mạnh lịch trình được đẩy lên sớm hơn.

Lý do khiến OpenAI muốn sản xuất smartphone sớm có thể đến từ kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), cũng như sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong lĩnh vực điện thoại tích hợp tác nhân AI (AI agent).

Theo Kuo, MediaTek dường như đang chiếm lợi thế để trở thành nhà cung cấp chip độc quyền. Model này dự kiến sử dụng phiên bản tùy chỉnh của Dimensity 9600, sẽ sản xuất từ cuối năm nay trên tiến trình N2P của TSMC.

Khả năng xử lý hình ảnh được cho là tính năng nổi bật trên sản phẩm, với thuật toán HDR nâng cấp giúp tăng cường khả năng cảm nhận môi trường thực tế của AI thông qua camera.

Thiết bị dự kiến sử dụng 2 bộ xử lý AI để phụ trách những tác vụ khác nhau, chẳng hạn như xử lý ảnh và ngôn ngữ cùng lúc. Các tính năng khác gồm RAM LPDDR6, bộ nhớ UFS 5.0 tốc độ cao, một số chế độ bảo mật dữ liệu chuyên biệt.

"Nếu quá trình phát triển theo kịp tiến độ, tổng lượng hàng xuất xưởng trong giai đoạn 2027-2028 có thể đạt khoảng 30 triệu chiếc", Kuo chia sẻ.

Nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng việc kiểm soát cả hệ điều hành và phần cứng là cách duy nhất để OpenAI mang đến trải nghiệm toàn diện.

Thiết bị dự kiến sở hữu cách tương tác mới, chuyển trọng tâm từ kích hoạt ứng dụng độc lập sang hoàn thành tác vụ trong giao diện liền mạch, có khả năng nhận biết ngữ cảnh.

Bên cạnh smartphone, OpenAI cũng đang phát triển một loại phần cứng AI chuyên dụng. Ngay sau khi mua lại startup io Products của Jony Ive vào tháng 5/2025, công ty đã quảng bá sản phẩm rầm rộ, mô tả đây là "thiết bị cốt lõi thứ 3" sau MacBook và iPhone.

Theo CEO Sam Altman, đây sẽ là "sản phẩm công nghệ tuyệt nhất mà thế giới từng thấy". Khác với smartphone, phần cứng này không tích hợp màn hình.

Ban đầu, OpenAI đặt mục tiêu ra mắt thiết bị vào cuối năm nay, tuy nhiên tháng 11/2025, tin đồn cho biết lộ trình bị kéo dài nhưng không quá 2 năm. Theo MacRumors, tin đồn mới nhất cho biết sản phẩm OpenAI đầu tiên do Ive thiết kế là loa thông minh tích hợp camera, dự kiến trình làng đầu năm 2027.

Dựa trên tin đồn, một số thiết bị đang được OpenAI phát triển còn có kính thông minh, đèn thông minh và tai nghe nhét tai, song thời điểm ra mắt còn khá xa.