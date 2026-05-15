Cổ phiếu hãng thẻ nhớ tăng 4.000%

Cơn sốt chip đã đưa cổ phiếu SanDisk trở thành công ty có hiệu suất vượt trội nhất trong số các thành viên của chỉ số S&P 500 năm 2026, với mức lãi lên đến hơn 40 lần.

Thẻ nhớ SD của SanDisk. Ảnh: Bloomberg.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/5, SanDisk chính thức vượt mốc 1.500 USD /cổ phiếu và trở thành công ty có hiệu suất vượt trội nhất trong số các thành viên của chỉ số S&P 500 năm 2026. Cụ thể, gã khổng lồ về thẻ nhớ này đã tăng hơn 550% từ đầu năm, dẫn đầu bảng xếp hạng tăng trưởng của chỉ số với khoảng cách khá lớn.

Kể từ khi tách ra từ Western Digital, vào tháng 2/2025, SanDisk đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc gấp 43 lần cho các nhà đầu tư, với giá cổ phiếu tăng vọt khoảng 4.200% chỉ trong hơn một năm. Thậm chí, giá trị vốn hóa thị trường của SanDisk hiện đã vượt qua công ty mẹ cũ hơn 50 tỷ USD .

Nhu cầu AI tiếp tục là điểm nhấn thúc đẩy tăng trưởng của hãng thẻ nhớ này. Trong quý III năm tài chính 2026, doanh thu của SanDisk tăng vọt 251% so với cùng kỳ năm ngoái và 97% so với quý trước, đạt 5,95 tỷ USD .

Lợi nhuận của công ty cũng tăng mạnh 287% so với cùng kỳ năm ngoái và 350% so với quý trước, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ khoản lỗ năm 2025 sang lợi nhuận vững chắc trên mỗi cổ phiếu.

Theo các chuyên gia, tình hình cung cầu thuận lợi trong ngành càng củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn của SanDisk.

Các công ty nghiên cứu thị trường dự báo giá bộ nhớ flash NAND có thể tăng vọt 234% vào năm 2026, với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu dự kiến ​​sẽ kéo dài đến sau năm 2027 do nhu cầu trung tâm dữ liệu không ngừng tăng cao.

Các doanh nghiệp công nghệ lớn thậm chí đã đề nghị tài trợ mua thiết bị cho các nhà sản xuất bộ nhớ trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

SanDisk đã ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn khổng lồ để tận dụng xu hướng này. Cụ thể, công ty đã ký 3 thỏa thuận nhiều năm, với tổng cam kết doanh thu tối thiểu là 42 tỷ USD , và vừa có thêm hai thỏa thuận dài hạn bổ sung trong quý gần nhất.

Các hợp đồng này có điều khoản giá cả linh hoạt, cho phép SanDisk thu được lợi nhuận tối đa từ giá chip tăng cao, khiến các nhà phân tích nâng cao đáng kể dự báo lợi nhuận của công ty sắp tới.