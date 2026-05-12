Vì sao củ sạc cần màn hình?

Củ sạc có thêm màn hình, giúp theo dõi thông số công suất và tương thích thiết bị.

Mẫu Anker Nano A121D có màn hình.

Trong suốt 2 thập kỷ phát triển của điện thoại thông minh, thao tác sạc, vốn diễn ra hàng ngày, lại giống như một “hộp đen” với người dùng cuối. Một số hãng Android cung cấp cái nhìn trực quan, nhưng Apple vẫn gần như đóng kín dữ liệu này. Đến bảng thông số của iPhone, Táo khuyết cũng không nói rõ sản phẩm hỗ trợ sạc tối đa bao nhiêu W. Hãng chỉ đề cập con số thời gian chung chung “50% trong 30 phút” hoặc hơn.

Chính điều này tạo ra trải nghiệm không toàn vẹn. Người dùng thấy dấu hiệu tia sét và tin tưởng vào việc thiết bị đang được sạc ở hiệu năng tốt nhất như hãng quảng cáo. Tuy nhiên, sự ra đời của hàng loạt chuẩn sạc, cấu hình điện năng phức tạp khiến sự tương thích nguồn năng lượng cấp trở nên phân mảnh. Các xung đột về phần cứng hay kiểm soát từ hệ điều hành có thể làm giảm con số thực tế mà điện thoại nhận được.

Để giải quyết điểm lõm công nghệ này, một số nhà sản xuất phụ kiện tìm đến giải pháp màn hình cho củ sạc. Anker sớm phát triển giải pháp này, dần bình dân hóa trên nhiều model. Củ sạc Anker Nano A121D vừa ra mắt có kích thước nhỏ, nhưng vẫn sở hữu khu vực hiển thị, cung cấp thông tin và chức năng cài đặt.

Công nghệ GaN giúp củ sạc công suất lớn ngày càng nhỏ gọn.

Phần màn hình này hiển thị mức công suất sạc, phần trăm pin hiện thời của máy. Nó cũng nhận diện được các dòng iPhone để tối ưu dòng xả. Người dùng sử dụng A121D nhìn được mức điện cung cấp cho smartphone trong thời gian thực, hiểu rõ giai đoạn nào năng lượng nạp vào tối đa để có lựa chọn sử dụng tối ưu. Ví dụ, một số dòng điện thoại Android nhận công suất tối đa khi màn hình tắt. Nếu người dùng mở máy sử dụng, dòng điện tự động giảm xuống.

Mẫu Nano A121D còn có Care Mode, ưu tiên kiểm soát nhiệt độ và độ ổn định thay vì luôn đẩy công suất lên cao nhất. Chế độ này phù hợp với người dùng muốn sạc chậm hơn, nhất là khi sạc qua đêm hoặc không cần nạp pin gấp.

Tuy nhiên, thiết kế ưu tiên cho kích thước nhỏ gọn khiến không gian để theo dõi thông tin và và thao tác khá hạn chế. Người dùng vẫn phải lại gần để nhìn rõ tình trạng nạp điện của thiết bị. Màn hình Anker trang bị không có cảm ứng, thao tác bằng vị trí mặt vuông góc hơi bất tiện và tốc độ phản hồi chưa nhanh. Dòng A121D cũng không hỗ trợ app điều khiển như một số model cao cấp hơn.

Màn hình hiển thị trở thành điểm hút khách, cạnh tranh ở phân khúc khoảng 500.000 đồng. Ở cùng tầm tiền, người dùng chỉ có thể mua mẫu sạc 20W của Apple, thua kém công suất và không có công nghệ khác đi kèm. Các model Ugreen, Uno hay Sharge cũng chỉ tập trung vào yếu tố ngoại hình, không có giải pháp hiển thị phụ trợ.

Với công suất 45W và kích thước gọn, mẫu sạc từ Anker đáp ứng tốt cho toàn dải iPhone đã ra mắt, vốn chỉ hỗ trợ tối đa đến khoảng 30 W. Đây cũng là lựa chọn tốt khi ghép cặp với MacBook Neo vừa ra mắt. Mẫu máy tính giá rẻ hỗ trợ sạc đến khoảng 30 W, nhưng Apple chỉ tặng kèm sạc 20 W.

Với các máy Android hỗ trợ PD hoặc PPS, cấu hình sạc từ Anker cũng đáp ứng đủ trong dải dưới 45W. Tuy nhiên, nhiều hãng Trung Quốc áp dụng chuẩn riêng, hỗ trợ đến 90-120 W, nên việc dùng sản phẩm này không tối ưu, chỉ phù hợp trong các trường hợp cấp bách.