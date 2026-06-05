Bữa nhậu nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG nướng thịt cho CEO Nvidia

Là người trẻ tuổi nhất, chủ tịch tập đoàn LG đứng ra nướng thịt trong cuộc gặp giữa Jensen Huang và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.

Ông Jensen Huang dùng tiệc thịt nướng với chủ tịch LG, SK, Naver. Ảnh: ETNews.

Trở lại Hàn Quốc sau bảy tháng, lịch trình ngày đầu tiên của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang giống hệt một "ngôi sao" truyền hình thực tế. Thay vì những cuộc họp kinh doanh khuôn mẫu thường thấy ở người đứng đầu các tập đoàn toàn cầu, ông xuất hiện ở những nơi công cộng như quán net T1, nhà hàng thịt nướng.

Ngay khi đáp xuống sân bay quốc tế Gimpo, thay vì lập tức gặp gỡ các nhân vật trong giới kinh doanh, ông đã tìm đến ngôi sao eSports Lee "Faker" Sang-hyeok đầu tiên. Đến tối, ông tiếp tục có buổi tiệc thịt nướng (samgyeopsal) thân mật cùng Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo và Nhà sáng lập Naver Lee Hae-jin.

Theo Edaily, đứng trên đỉnh cao của thị trường bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI), vị CEO của Nvidia đã thể hiện sức ảnh hưởng to lớn khi "thu phục" cả cộng đồng người hâm mộ game lẫn giới tinh hoa kinh tế Hàn Quốc trong cùng một ngày.

Sau khi ghé thăm T1 Basecamp, Jensen Huang tiếp tục bằng một cuộc gặp gỡ giới kinh doanh vào buổi tối. Ông đã dùng bữa cùng Chủ tịch Chey Tae-won, Chủ tịch Koo Kwang-mo và Nhà sáng lập Lee Hae-jin tại quán thịt nướng Hyungnim Jeoyo gần ga Đại học Hongik, khu Hongdae. Cuộc gặp gỡ ăn gà rán cùng Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Eui-sun vào tháng 10 năm ngoái đã gây tiếng vang. Lần này ông Huang lại chọn một quán thịt nướng bình dân để hội ngộ những người đứng đầu các tập đoàn công nghệ và sản xuất lớn nhất Hàn Quốc.

Điểm nhấn của bữa tiệc là hình ảnh Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo đích thân cầm kẹp nướng thịt phục vụ mọi người. Là người trẻ tuổi nhất trong bàn tiệc, vị chủ tịch sinh năm 1978 dường như rất vui vẻ tự nhận lấy vai trò "em út" và đảm nhận công việc nướng thịt. Trong số các vị khách, "anh cả" là Chủ tịch Chey Tae-won (sinh năm 1960). Tiếp theo lần lượt là CEO Jensen Huang (sinh năm 1963), Chủ tịch Lee Hae-jin (sinh năm 1967) và Chủ tịch Koo Kwang-mo (sinh năm 1978).

Trong bữa ăn, CEO Jensen Huang thể hiện sự hào hứng khi thưởng thức món thịt nướng ba chỉ cuộn xà lách. Các ông trùm kinh tế ngồi quanh bàn tiệc cũng luôn giữ nụ cười rạng rỡ, tạo nên một bầu không khí trò chuyện cởi mở.

Đáng chú ý, Jensen Huang liên tục thể hiện sự thân thiện đặc trưng ở mọi nơi ông đến. Sau khi giao lưu với những ông trùm công nghệ Hàn Quốc, ông đứng dậy, tự tay trao những hộp bánh donut chuẩn bị sẵn cho những người hâm mộ xếp hàng xung quanh. Cùng với Chủ tịch Chey Tae-won, ông cũng phân phát gói snack "HBM Chip" vị chuối mật ong - sản phẩm hợp tác độc đáo giữa SK Hynix và 7-Eleven.