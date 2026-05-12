HBO Go cắt dịch vụ ở Việt Nam

Gói HBO Go bán kèm trên các app OTT sẽ bị ngừng cung cấp từ 15/6, mở đường cho sự ra mắt của HBO Max.

HBO Max sẽ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 6. Ảnh: Reuters.

Công ty Msky, đơn vị đảm nhận vai trò đại lý cung cấp HBO Go cho các app OTT tại Việt Nam cho biết gói dịch vụ sẽ chính thức dừng phân phối từ ngày 15/6. Đơn vị này là bên phân phối các chương trình của HBO cho những nền tảng xem trực tuyến như FPT Play, K+ hay VieON, MyTV, TV360… từ năm 2019.

“Chúng tôi xin thông báo gói nội dung trực tuyến mang thương hiệu HBO Go sẽ ngừng phân phối tại Việt Nam từ 15/6. Người hâm mộ điện ảnh vẫn có thể xem nội dung HBO trên kênh HBO”, Msky thông báo sáng ngày 12/5.

Trước đó, VieON là app OTT đầu tiên thông báo ngừng bán mới, gia hạn gói HBO Go trên dịch vụ của mình.

Cũng trong ngày 12/5, website chính thức của dịch vụ streaming trực tuyến HBO Max hiện thông báo sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 16/6, ngay sau khi HBO Go bị cắt. Chỉ vài ngày trước, nền tảng này cũng cập nhật thêm ngôn ngữ tiếng Việt lên hệ thống.

Thông báo trên website HBO Max khu vực Việt Nam. Ảnh: WDB.

HBO Max và Go đại diện cho hai giai đoạn phát triển của nền tảng thuộc Warner Bros. Discovery (WBD). Gói Go ban đầu là dịch vụ trực tuyến cho người đã đăng ký truyền hình cáp. Ở một số thị trường như Việt Nam, nó được bán dưới dạng dịch vụ bổ sung trên các app OTT khác. Trong khi đó Max được định vị như nền tảng đối đầu trực tiếp với Netflix hay Disney+. Hệ thống chứa lượng lớn nội dung độc quyền và truyền phát với chất lượng cao 4K.

Những năm gần đây, WDB mở rộng gói Max ra thị trường châu Á. Hiện đơn vị này đã có mặt ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Tại các thị trường này, Max cũng thay thế HBO Go khi xuất hiện.

Việc WDB thông báo ra mắt HBO Max tại Việt Nam diễn ra ngay sau thời điểm cơ quan chức năng trong nước đẩy mạnh truy quét nội dung vi phạm bản quyền. Những ngày gần đây, hàng loạt website “sừng sỏ” chuyên phát tán phim ảnh, truyền hình lậu đã đóng cửa hoặc không thể truy cập.