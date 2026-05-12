RAM giả lộng hành

Trong bối cảnh cả thế giới công nghệ ‘khát’ RAM, thị trường xuất hiện các thanh RAM DDR5 giả, sử dụng thủ thuật tinh vi để đánh lừa người mua.

Cùng với cơn sốt giá, thị trường RAM càng thêm rối loạn vì tình trạng hàng giả. Ảnh: Pexels.

Theo Digital Trends, RAM DDR5 giả xuất hiện ồ ạt trên các nền tảng trực tuyến và cửa hàng nhỏ lẹ trên ​​thị trường máy tính cá nhân ở châu Á, đặc biệt là khi giá bộ nhớ tiếp tục tăng cao.

Các thanh RAM giả thường được ngụy trang thành các module mang thương hiệu nổi tiếng như Samsung hoặc SK Hynix chính hãng, với nhãn mác, tem số seri và bao bì bị làm giả.

Tinh vi hơn, một số module SO-DIMM giả, loại RAM dành cho laptop, sử dụng các mảnh nhựa có hình dạng giống chip DRAM để bắt chước cách sắp xếp thành phần trên linh kiện chính hãng.

Một số thanh RAM giả được bán công khai dưới dạng hàng "rác" hoặc "chưa được kiểm tra" trên các trang thương mại điện tử như Yahoo! Nhật Bản. Người bán ghi rõ rằng sẽ không chấp nhận trả lại hàng.

Trong một số trường hợp, các thanh RAM này bị lỗi hoặc hoạt động nhưng dung lượng bộ nhớ thấp hơn đáng kể so với quảng cáo. Một số thanh RAM giả chứa chip tái chế hoặc chip chất lượng thấp, giấu bên dưới lớp tản nhiệt và dùng nhãn dán chồng lên, trong khi những thanh khác làm giả cẩu thả hơn, chỉ đủ đánh lừa người dùng khi kiểm tra nhanh bằng mắt thường.

Một thanh RAM giả thương hiệu nổi tiếng, các chip nhớ được làm bằng mảnh nhựa. Ảnh: Taki/X.

Theo nhận định của Digital Trends, tình trạng RAM giả xuất hiện ồ ạt vào lúc này một phần quan trọng đến từ nhu cầu quá lớn của thị trường.

Giá DDR5 tăng mạnh trong năm qua, chủ yếu do nhu cầu bộ nhớ tăng cao trong thời điểm bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và các nhà sản xuất ưu tiên sản xuất hàng loạt cho máy chủ.

Sự khan hiếm đột ngột khiến RAM dành cho người dùng trở nên đắt đỏ, thu hút những người kinh doanh gian lận, làm giả sản phẩm. Không giống như GPU hay CPU, RAM là một trong những linh kiện ít được kiểm tra kỹ sau khi hệ thống khởi động.

Những người lắp ráp PC có kinh nghiệm có thể phát hiện module đáng ngờ bằng cách kiểm tra các yếu tố như chất lượng mạch in, bố trí chip hoặc sự không nhất quán trong nhãn mác.

Nhưng đối với người mua thông thường, các thanh RAM giả và thật có thể trông gần như giống hệt nhau. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn với các bộ kit DDR5 dành cho máy tính để bàn, chứa bộ tản nhiệt lớn che phủ hoàn toàn chip nhớ bên dưới.

Trong trường hợp này, thường không có cách nào dễ dàng để xác định thực sự bên trong là gì trừ khi hệ thống không khởi động được, bị treo liên tục hoặc ai đó tháo rời module ra.

Giờ đây, RAM giả không còn là phần cứng nhái rẻ tiền. Chúng ngày càng tinh vi đến mức có thể đánh lừa người dùng cho đến khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.