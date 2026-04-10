'Nạn nhân' tiếp theo của AI

Không chỉ RAM, ổ cứng SSD và HDD cũng tăng giá 2-3 lần từ cuối năm ngoái do nhu cầu cao từ các doanh nghiệp AI.

Ổ cứng máy tính cũng tăng giá theo RAM. Ảnh: The Verge.

Theo dữ liệu từ PC Part Picker, giá bán trung bình ổ cứng SSD chuẩn NVMe tăng liên tục từ tháng 12/2025. Những mẫu dung lượng từ 256 GB đến 4 TB đều đắt hơn gấp đôi hoặc 3 lần so với vài tháng trước.

Ví dụ, SSD NVMe 256 GB trước tháng 12/2025 có giá trung bình 60 USD , nhưng đến nay đạt mức 90 USD . Các model 4 TB có giá trung bình tăng từ khoảng 500 USD lên hơn 900 USD .

Tương tự RAM, nhu cầu lớn từ ngành công nghiệp AI đang thu gom nguồn cung từ các nhà sản xuất, trong khi lượng công ty làm chip nhớ rất hạn chế.

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, thị trường bộ nhớ NAND toàn cầu bị chi phối bởi các thương hiệu có thị phần RAM lớn nhất, bao gồm Samsung, SK Hynix và Micron.

NAND là loại chip nhớ được sử dụng trên ổ cứng SSD, ổ lưu trữ USB và thẻ nhớ SD. So với ổ cơ học HDD, NAND cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn.

Theo ghi nhận của The Verge, mẫu WD Black SN850X dung lượng 2 TB từng có giá 173 USD vào năm 2024. Hiện tại, mức giá của sản phẩm chạm mốc 649 USD , đắt hơn gần 4 lần.

Cũng theo PC Part Picker, phiên bản 4 TB của dòng SSD Samsung 990 Pro trước đây có giá 320 USD , còn hiện tại đạt gần 1.000 USD .

Các thiết bị lưu trữ gắn ngoài cũng không tránh khỏi vòng xoáy tăng giá. Tại cửa hàng Apple Store, dòng SSD rời của SanDisk tăng giá 200% từ tháng 3.

Đến cuối tháng 3, Sony Nhật Bản thông báo tạm ngừng bán một số loại thẻ nhớ CD và CFexpress. Lý do cũng đến từ tình trạng thiếu hụt bán dẫn và các yếu tố khác, khiến nguồn cung thẻ nhớ không đủ đáp ứng nhu cầu. Thời gian bán lại sản phẩm chưa được nêu rõ.

Trước đó, thương hiệu máy tính lắp ráp Framework cũng tăng giá RAM và ổ cứng. Phiên bản thấp nhất của Framework Desktop hiện có giá 1.269 USD , so với mức 1.139 USD hồi tháng 1. Công ty cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt CPU, đặc biệt với mẫu Intel Core i5-1334U dùng trên Framework Laptop 12.

Biểu đồ giá trung bình của SSD NVMe dung lượng 1 TB. Ảnh: PC Part Picker.

Không chỉ ổ cứng SSD, loại ổ cứng cơ HDD cũng chịu áp lực lớn. Hồi tháng 2, WD và Seagate được cho đã bán gần hết lượng hàng tồn kho của cả năm 2026.

Các công ty AI và người dùng hiện nay rất ưa chuộng NAND. Tuy nhiên, ổ cứng HDD vẫn tối ưu chi phí để lưu trữ lượng lớn dữ liệu trong thời gian dài, chẳng hạn như bộ dữ liệu dùng cho AI. Lý do trên khiến HDD tăng giá theo.

3 thương hiệu dẫn đầu thị phần chip nhớ NAND đều ghi nhận lợi nhuận cao, chủ yếu đến từ các tập đoàn công nghệ sẵn sàng đầu tư mạnh tay. Trong khi đó, thị trường người dùng cá nhân không thể cạnh tranh sức mua.

Nhu cầu và tiềm năng lợi nhuận lớn khiến một số nhà sản xuất thay đổi chiến lược kinh doanh. Micron thậm chí rời khỏi thị trường RAM và SSD cá nhân từ cuối năm ngoái, dấy lên tin đồn cho rằng Samsung có thể làm điều tương tự.

Vào tháng 3, Micron công bố doanh thu từ mảng chip nhớ NAND trong quý tài chính thứ II/2026 tăng trưởng 169% so với cùng kỳ. Đại diện hãng nhấn mạnh nhu cầu NAND "vượt quá khả năng cung cấp trong tương lai gần".