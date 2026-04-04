Thứ đang khiến Apple vung tiền bằng mọi giá

  • Thứ bảy, 4/4/2026 10:14 (GMT+7)
Apple vội vàng "chốt đơn" mà không hề đưa ra lời mặc cả nào khi mua RAM. Mức giá cao ngất ngưởng khiến cho đối tác cũng phải bất ngờ.

Có chuyên gia cho rằng Apple cố tình mua hết RAM để làm khó đối thủ. Ảnh: Phone Arena.

Ngành công nghệ gặp khó khăn do giá bộ nhớ tăng vọt, một số công ty phải thu hẹp quy mô hoạt động, thậm chí có thể rơi vào tình trạng phá sản. Giữa bối cảnh hỗn loạn đó, Apple bất ngờ ký hợp đồng thu mua DRAM với giá cắt cổ, điều mà một chuyên gia cho rằng là hành động phá hoại các đối thủ cạnh tranh.

Vào cuối tháng 2, nguồn tin rò rỉ cho biết Apple vội vàng ký hợp đồng mua bộ nhớ từ Samsung và SK Hynix với mức tăng gấp đôi so với trước, thậm chí không cần ngã giá. Giờ đây, một chuyên gia trong ngành bán dẫn cho rằng đây là một nước đi cao tay của Apple.

Phone Arena dẫn bài viết của Jukan trên mạng xã hội X, cho rằng Apple cố tình mua hết toàn bộ nguồn cung DRAM với giá cắt cổ, ngay cả khi hành động này dẫn đến thua lỗ về mặt tài chính trong ngắn hạn. Điều đó khiến các đối thủ cạnh tranh bị loại khỏi thị trường và không thể sản xuất đủ sản phẩm chất lượng.

Apple có thể phải chịu một số khoản lỗ, nhưng khả năng sản xuất đủ số lượng smartphone cao cấp sẽ giúp công ty giành được nhiều thị phần hơn trên toàn cầu.

Nếu chiến lược của Apple thực sự là loại bỏ phần lớn đối thủ cạnh tranh bằng giá cả, thì đó là một bước đi rất tính toán và có thể mang lại lợi nhuận lớn. Gã khổng lồ xứ Cupertino dần xâm lấn thị trường smartphone tầm trung với iPhone 17e, đe dọa ngành công nghiệp laptop Windows và Chromebook với MacBook Neo.

Việc gom sạch RAM với giá cao càng giúp họ kiểm soát tốt hơn thị trường, hạn chế khả năng cạnh tranh của các đối thủ.

Tuy nhiên, Apple cũng phải cân nhắc kỹ các diễn biến hiện tại. Nếu tình trạng thiếu hụt bộ nhớ được cải thiện đáng kể trong thời gian ngắn, công ty sẽ phải chịu tổn thất lớn mà không thu được lợi ích gì.

Mặc dù tuyên bố của Jukan là ý tưởng thú vị, Phone Arena tỏ ra nghi ngờ về giả thuyết này. Apple có thể thật sự muốn đẩy đối thủ đến đường cùng bằng cách mua sạch DRAM, nhưng cũng có khả năng họ chỉ muốn đảm bảo nguồn cung cho các sản phẩm sắp ra mắt, chẳng hạn iPhone màn hình gập.

Ngoài ra, các nhà sản xuất smartphone giá rẻ có thể giảm dung lượng RAM hoặc tốc độ làm mới màn hình, trong khi Apple lại không thể từ bỏ việc định vị sản phẩm trong phân khúc cao cấp.

Chiến sự Iran 'rút ống thở' ngành RAM

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc cho biết có đủ dự trữ Helium đến tháng 6, giảm lo ngại đứt gãy nguồn cung chip giữa căng thẳng Trung Đông.

10:20 1/4/2026

Apple 'gồng' khi giá RAM iPhone 17 tăng gấp đôi

Chưa rõ các dòng iPhone mới sẽ tăng giá theo hay Apple cố gắng "hấp thụ" chi phí nhằm duy trì sức cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

10:54 27/2/2026

Nguyễn Hiếu

Theo Phone Arena

RAM trên iPhone Apple iPhone Apple giá RAM RAM tăng giá

